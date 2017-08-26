Schick alla Roma per 40 milioni. Arriva anche la conferma di Ferrero: “In serata incontrerò i giallorossi”

La Roma è a un passo da Patrick Schick. Trattativa si potrebbe chiudere nelle prossime ore

Secondo quando riportato da "Alfredo Pedullà" Prima dell’ora di pranzo vi abbiamo anticipato che Massimo Ferrero avrebbe raggiunto Roma nel pomeriggio per poi incontrare i dirigenti giallorossi e definire i dettagli relativi a Patrik Schick. Tutto confermato, come testimoniano le parole del presidente della Sampdoria ai microfoni di corrieregiallorosso.com: “Sto raggiungendo Roma, incontrerò i giallorossi dopo la partita di questa sera”. Ora decisive per il futuro di Patrik Schick…