Schick alla Roma per 40 milioni. Arriva anche la conferma di Ferrero: “In serata incontrerò i giallorossi”
La Roma è a un passo da Patrick Schick. Trattativa si potrebbe chiudere nelle prossime ore
A cura di Redazione Labaroviola
26 agosto 2017 16:34
Secondo quando riportato da "Alfredo Pedullà" Prima dell’ora di pranzo vi abbiamo anticipato che Massimo Ferrero avrebbe raggiunto Roma nel pomeriggio per poi incontrare i dirigenti giallorossi e definire i dettagli relativi a Patrik Schick. Tutto confermato, come testimoniano le parole del presidente della Sampdoria ai microfoni di corrieregiallorosso.com: “Sto raggiungendo Roma, incontrerò i giallorossi dopo la partita di questa sera”. Ora decisive per il futuro di Patrik Schick…