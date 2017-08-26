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Schick alla Roma per 40 milioni. Arriva anche la conferma di Ferrero: “In serata incontrerò i giallorossi”

La Roma è a un passo da Patrick Schick. Trattativa si potrebbe chiudere nelle prossime ore

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 agosto 2017 16:34
Schick alla Roma per 40 milioni. Arriva anche la conferma di Ferrero: “In serata incontrerò i giallorossi” -
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Secondo quando riportato da "Alfredo Pedullà" Prima dell’ora di pranzo vi abbiamo anticipato che Massimo Ferrero avrebbe raggiunto Roma nel pomeriggio per poi incontrare i dirigenti giallorossi e definire i dettagli relativi a Patrik Schick. Tutto confermato, come testimoniano le parole del presidente della Sampdoria ai microfoni di corrieregiallorosso.com: “Sto raggiungendo Roma, incontrerò i giallorossi dopo la partita di questa sera”. Ora decisive per il futuro di Patrik Schick…

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