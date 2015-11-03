Notizie La Gazzetta Dello Sport Fiorentina

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29 giugno 2021 16:32
Gazzetta: finisce l'era Rizzoli, il fiorentino Gianluca Rocchi sarà il nuovo designatore arbitrale
29 giugno 2021 15:48
Mancini è risultato negativo al Coronavirus. Aveva saltato le ultime partite della nazionale italiana
20 novembre 2020 22:25
Pereyra a La Gazzetta: "A Firenze vogliamo fare punti. De Paul mentalità da vincente, Deulofeu non al top"
24 ottobre 2020 17:11
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18 marzo 2020 09:39
Pistocchi: "Nel 2004 Bergamo e Pairetto sulla Gazzetta dello Sport facevano le analisi dei casi arbitrali"
15 febbraio 2020 18:37
Cutrone: "Domani a Milano per vincere, posso giocare con Vlahovic. Voglio casa in centro. Ribery..."
28 gennaio 2020 10:31
Ranieri è vicino al Pordenone, manca solo l'ok. Oggi Dabo sarà un nuovo giocatore della Spal
13 gennaio 2020 10:17
Prova insufficiente del terzino destro Pol Lirola. Ecco le pagelle dei vari quotidiani
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Milan Badelj è tra i peggiori in campo con il Cagliari. Ecco le pagelle nei vari quotidiani sportivi
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Gazzetta, ecco quanto rischia Franck Ribery per la spinta all'assistente dell'arbitro Passeri
28 ottobre 2019 10:10
Gazzetta, la viola sta trattando per Suso del Milan. Ha una clausola di 40 milioni ma 30-32 potrebbero bastare
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Gazzetta, su Llorente si è inserita anche la Roma ma prima dovrà risolvere la questione Schick
03 agosto 2019 12:02
Gazzetta, la Fiorentina è interessata al attaccante colombiano Roger Martinez dell'América
22 luglio 2019 10:25
Gazzetta, il terzino Lorenzo Venuti della Fiorentina è vicino a tornare al Lecce in prestito
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Gazzetta, Pezzella vorrebbe andare alla Roma. La Fiorentina chiede 20 milioni di euro
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Gazzetta, la Fiorentina aspetta il via libera di De Rossi, il suo arrivo blocca quello di Borja Valero
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Del Neri: "L'Empoli ha un brutto campionato. A parte la Fiorentina, le altre squadre hanno un obbiettivo per cui lottare"
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Gazzetta dello Sport: il Cholito contro il Gallo, sfida tra due punte a caccia di riscatto
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Gazzetta, Orsato voto 6 il rigore su Simeone è un errore, ma non eclatante
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Gazzetta: pioggia di rinnovi in casa Fiorentina, anche Veretout pronto a prolungare l'accordo
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Gerson: "Dette cose false al mio arrivo a Firenze. Qui sento la fiducia, voglio segnare 6-7 reti. Europa alla nostra portata..."
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Gazzetta dello Sport: Fiorentina e Udinese lavorano allo scambio Saponara-De Paul
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Gazzetta dello Sport: Soucek e Grassi per la mediana, sono loro le alternative a Pasalic
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Gazzetta, l’Atalanta insiste per Pasalic ma il giocatore non tradirà la promessa fatta alla Fiorentina
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Gazzetta: è quasi fatta per Gabriel alla Fiorentina, per lui pronto un quadriennale
24 giugno 2018 13:29
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Gazzetta: Chiesa-Fiorentina, prove di rinnovo. Ma ora serve un ritocco al contratto
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La Gazzetta Dello Sport, patto Badelj-Fiorentina in attesa del mondiale, tutto è ancora possibile
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La Gazzetta Dello Sport, Laurini verso un altro forfait. Gaspar o Milenkovic? Davanti ancora spazio a Gil Dias contro l'Atalanta
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Iachini: "Babacar ha un grande potenziale, a Sassuolo avrà lo spazio che cerca. È una prima punta ma..."
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La Gazzetta Dello Sport, asta con la Samp per Djavan Anderson del Bari terzino classe '95
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Montella: "Io CT? Non ho la testa per pensarci adesso. Ovvio che mi piacerebbe, ma non è il momento..."
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LA NOTIZIA E LA SPECULAZIONE. INTANTO BUFFON È POCO COERENTE CON I TIFOSI VIOLA
13 novembre 2017 20:43
Bernardeschi: "Colpito dalla mentalità bianconera, qui tutti vogliono vincere sempre. Panchina? Nessun dramma, anzi..."
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Verdi: "Siamo migliori rispetto allo scorso anno, ci piacerebbe imitare l'Atalanta. Viola temibili, stimo Chiesa e Astori"
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Toni: "Nuovo ciclo scelta coraggiosa. Giovani molto interessanti, ma Firenze pretende dei risultati"
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Pronostici Gazzetta, la Fiorentina arriva 8° in classifica. Federico Chiesa miglior giovane insieme a Conti del Milan
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L'emozionante lettera che la Gazzetta dello Sport ha dedicato e inviato a Giancarlo Antognoni, bandiera immortale della Fiorentina
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Tutto il monte ingaggi della Fiorentina, guidano Borja e Tello, la lista completa
07 settembre 2016 09:37
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