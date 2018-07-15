Gazzetta, l’Atalanta insiste per Pasalic ma il giocatore non tradirà la promessa fatta alla Fiorentina

Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport, l’Atalanta starebbe insistendo per strappare dalle mani della Fiorentina, Mario Pasalic. Il giocatore di proprietà del Chelsea, si è promesso alla...

Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport, l’Atalanta starebbe insistendo per strappare dalle mani della Fiorentina, Mario Pasalic. Il giocatore di proprietà del Chelsea, si è promesso alla squadra viola e non vuole tradire la parola, nonostante Abramovich pare preferisca la destinazione bergamasca.