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Gazzetta, l’Atalanta insiste per Pasalic ma il giocatore non tradirà la promessa fatta alla Fiorentina

Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport, l’Atalanta starebbe insistendo per strappare dalle mani della Fiorentina, Mario Pasalic. Il giocatore di proprietà del Chelsea, si è promesso alla...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 luglio 2018 09:25
Gazzetta, l’Atalanta insiste per Pasalic ma il giocatore non tradirà la promessa fatta alla Fiorentina -
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Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport, l’Atalanta starebbe insistendo per strappare dalle mani della Fiorentina, Mario Pasalic. Il giocatore di proprietà del Chelsea, si è promesso alla squadra viola e non vuole tradire la parola, nonostante Abramovich pare preferisca la destinazione bergamasca.

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