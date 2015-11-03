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Notizie Pasalic Fiorentina

TMW: "Atalanta con De Ketelaere falso nueve contro la Fiorentina. Pasalic prenderà il posto di Ederson"

29 marzo 2025 15:25

Formazione Atalanta, Pasalic esterno destro. Muriel in campo, Ilicic in panchina

11 aprile 2021 19:50

"Avevo portato Gundogan alla Fiorentina, poi lo stop. Pasalic saltato per colpa del Chelsea"

19 marzo 2021 15:09

Posticipo, Napoli-Atalanta 1-2. Nerazzurri agganciano il Milan al quarto posto. Il tabellino del match

22 aprile 2019 22:01

I rimpianti di Pasalic: "Ho scelto l'Atalanta per giocare in Europa, ma adesso..."

22 settembre 2018 11:09

Pjaca e Pasalic della Fiorentina già a maggio. Poi Abramovich ha bloccato Pasalic in viola, il motivo...

30 agosto 2018 11:22

Ufficiale: Mario Pasalic è un giocatore dell'Atalanta.

25 luglio 2018 15:54

Tuttosport: Pasalic a Bergamo già questa sera, i costi dell'operazione...

24 luglio 2018 12:44

SportMediaset, Pasalic dirà si all'Atalanta. Prestito con diritto di riscatto a 15. Annuncio a breve

23 luglio 2018 11:28

Calamai: "Pjaca e Pasalic? Corvino non è scemo, non è ancora finita. Vlahovic un fenomeno"

19 luglio 2018 12:12

Gazzetta, Pasalic in settimana firmerà con l'Atalanta. Prestito con diritto di riscatto a 15mln

17 luglio 2018 11:22

La Repubblica, il Chelsea si vendica con la Fiorentina per Pasalic destinato all'Atalanta. Il motivo...

17 luglio 2018 10:13

Sfumano Pjaca e Pasalic? La Fiorentina torna con forza su El Shaarawy e Grassi

17 luglio 2018 08:26

Casa Mercato viola, salta Pasalic tifosi infuriati. Ma Pjaca non è sfumato. Addio Saponara

16 luglio 2018 23:39

Pasalic giocherà nell'Atalanta, sfuma la Fiorentina, il motivo è di carattere economico

16 luglio 2018 17:00

Pedullà: "Con le cessioni di Saponara ed Eysseric arriva il regista. Pessimismo su Pjaca e Pasalic"

16 luglio 2018 15:42

Svolta o rottura per Pjaca e Pasalic, domani scade l'ultimatum viola

16 luglio 2018 10:12

Gazzetta, c'è il sorpasso dell'Atalanta su Pasalic. Il Chelsea ha accettato l'offerta della Dea

16 luglio 2018 09:34

La Nazione, brusco stop per Pasalic e Pjaca. E Milenkovic rischia di essere sacrificato

16 luglio 2018 08:52

Tuttosport, martedì ultimatum per Pjaca e Pasalic. Le parole di Pioli...

15 luglio 2018 09:50

Gazzetta, l’Atalanta insiste per Pasalic ma il giocatore non tradirà la promessa fatta alla Fiorentina

15 luglio 2018 09:25

CdS Stadio, oggi Pasalic sarà ufficializzato. Pjaca arriva dopo il Mondiale. Eysseric e Saponara saranno ceduti

14 luglio 2018 08:54

Casa Mercato viola, via libera per Pasalic e Pjaca. I dettagli delle operazioni

13 luglio 2018 23:40

Tuttosport, Pasalic a un passo dai viola ma l'Atalanta continua a crederci

13 luglio 2018 09:42

Gazzetta, piace Radoja per il centrocampo. Percentuale futura al Crotone per Ceccherini...

13 luglio 2018 09:24

E' fatta per Pasalic, annuncio imminente. Per Pjaca manca poco

13 luglio 2018 08:45

Casa Mercato Viola, Ceccherini ufficiale, Pasalic vicinissimo. De Paul piace moltissimo

12 luglio 2018 23:38

Pedullà: "Per Pasalic un altro paio di giorni. Gori al Foggia è più di un'idea. Eysseric verrà ceduto"

12 luglio 2018 15:02

La Nazione, Sarri al Chelsea sblocca finalmente Pasalic alla Fiorentina. L'agente nel frattempo allontana l'Atalanta

12 luglio 2018 09:15

Casa Mercato Viola, la colonia francese si decima. Tre transalpini in partenza. De Paul contatti in corso

11 luglio 2018 23:53

Nazione, Atalanta tratta con Pasalic e tenta il sorpassa. Corvino peró..

11 luglio 2018 10:28

Pasalic, accordo Fiorentino-Chelsea. Chiusura in poche ore

10 luglio 2018 08:50

Casa Mercato Viola, Corvino punta tutto su Pjaca e Pasalic. Svolta per il secondo vicina

09 luglio 2018 23:39

Pedullà: "Pasalic la svolta entro 48 ore. Pjaca, da qui a domenica sarà tutto chiaro"

09 luglio 2018 17:36

Gazzetta, l'immobilismo per Pasalic porta Corvino a cercare un'eventuale "piano b". I nomi...

09 luglio 2018 09:30

Nazione: De Laurentiis blocca Pasalic in viola. Berge l'alternativa, ma costa 12 milioni

09 luglio 2018 09:03

Nazione, Pasalic arriva martedí, Pjaca dopo il mondiale. Battaglia e Berg..

08 luglio 2018 09:30

Pedullà: "Pasalic? Viola entro 65 ore. Vi do i nomi sicuri del mercato Fiorentina..."

07 luglio 2018 14:27

La Nazione, se Lunedì il Chelsea risolve la questione allenatore, Martedì sarà il giorno di Pasalic in viola

07 luglio 2018 11:47

Gazzetta, Pjaca arriva dopo il mondiale. Per Pasalic la Fiorentina..

07 luglio 2018 09:45

Casa Mercato Viola, Corvino acquisterà almeno sette giocatori, ecco in quali ruoli. Sulle uscite...

06 luglio 2018 23:40

Pasalic, l'Atalanta ha disturbato i viola, ma il giocatore arriverà comunque a Firenze

06 luglio 2018 09:59

Tuttosport, la Fiorentina veste di viola Borriello, oggi a Firenze arriva Pasalic

06 luglio 2018 09:41

Pedullà: "Fiorentina ancora in vantaggio su Pasalic. Ceccherini? False voci, il secondo di Lafont..."

05 luglio 2018 14:42

TuttoSport, Corvino è a Milano ma per l'arrivo di Pasalic serve ancora pazienza

05 luglio 2018 08:52

Sky, l'Atalanta si inserisce per Pasalic. Il Chelsea deciderà quando..

04 luglio 2018 23:17

Pedullà: "Pasalic alla Fiorentina, ci siamo. Ok del Chelsea al prestito con diritto di riscatto. Le visite..."

04 luglio 2018 15:20

Gazzetta, piccoli ritardi dal Chelsea ma Pasalic arriverà a Firenze. L'accordo di Corvino è solido

04 luglio 2018 09:33

Casa Mercato Viola, Battaglia idea concreta. Svolta vicina per il vice Lafont

03 luglio 2018 23:39

Corriere Fiorentino, nelle prossime ore Pasalic sarà ufficialmente della Fiorentina. Prestito con diritto di riscatto

03 luglio 2018 08:47

Nazione: Corvino aspetta Pasalic e Pjaca. Il primo è ad un passo, scoglio "recompra" per il bianconero

02 luglio 2018 11:22

Gazzetta, Corvino domani sarà a Milano per definire Lafont, Pasalic e Castrovilli

02 luglio 2018 09:14

(VIDEO) Le migliori giocate dei prossimi acquisti della Fiorentina: Pasalic, Pjaca e Lafont

01 luglio 2018 22:47

GdS, quasi fatta per Pasalic. Martedi le visite mediche per la Fiorentina

01 luglio 2018 10:09

Bucchioni: “Pasalic e Pjaca? Finalmente acquisti da Fiorentina. Oltre 25 milioni però...”

30 giugno 2018 22:07

Pedullà: "Lafont un colpaccio, Pasalic può arrivare insieme a Pjaca"

30 giugno 2018 14:19

Sport mediaset, Fiorentina vicina al doppio colpo in salsa croata: Pjaca e Pasalic

30 giugno 2018 13:10

Lo Spartak Mosca saluta Pasalic che torna al Chelsea. La Fiorentina tratta con i blues

30 giugno 2018 11:24

Casa Mercato Viola, il primo acquisto sarà il portiere. Lafont il favorito ma occhio a Rajkovic

29 giugno 2018 23:40

La Nazione, accordo fatto con Juventus e Chelsea, Pjaca e Pasalic saranno viola. Ma adesso...

29 giugno 2018 08:52

Pedullà: "Concorrenza non spietata su Lafont. Pasalic presto in viola"

28 giugno 2018 14:22

La Nazione, il Chelsea acconsente al prestito con obbligo di riscatto per Pasalic. Il giocatore vuole Firenze

28 giugno 2018 08:52

Casa Mercato Viola, Esclusiva, Laurinì rimane. Infortunio Pjaca un vantaggio, su Pasalic...

26 giugno 2018 23:42

La Nazione, Corvino su Pasalic. Dovrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto

26 giugno 2018 08:49

Casa Mercato Viola, tutto su Lafont? Pasalic vicino. Mini rivoluzione in difesa. Su Eysseric..

25 giugno 2018 23:40

Pedulla: "La Fiorentina acquisterà un portiere in settimana. Potrebbe essere Lafont?"

25 giugno 2018 19:00

Pasalic sempre piú vicino alla Fiorentina. Ecco la formula per prenderlo dal Chelsea..

25 giugno 2018 09:45

RMC Sport, La Fiorentina su Pasalic, pista molto concreta per i viola

24 giugno 2018 19:40

Gazzetta dello Sport: Mario Pasalic ha già detto sì alla Fiorentina, la situazione...

24 giugno 2018 12:43

Corriere fiorentino, la Fiorentina vuole Pasalic dallo Spartak in prestito con diritto di riscatto

24 giugno 2018 10:25

CdS Stadio, Pasalic pensa in viola. Firenze pare d’esser tornata di moda...

24 giugno 2018 09:21

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