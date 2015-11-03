Notizie Pasalic Fiorentina

TMW: "Atalanta con De Ketelaere falso nueve contro la Fiorentina. Pasalic prenderà il posto di Ederson"
29 marzo 2025 15:25
Formazione Atalanta, Pasalic esterno destro. Muriel in campo, Ilicic in panchina
11 aprile 2021 19:50
"Avevo portato Gundogan alla Fiorentina, poi lo stop. Pasalic saltato per colpa del Chelsea"
19 marzo 2021 15:09
Posticipo, Napoli-Atalanta 1-2. Nerazzurri agganciano il Milan al quarto posto. Il tabellino del match
22 aprile 2019 22:01
I rimpianti di Pasalic: "Ho scelto l'Atalanta per giocare in Europa, ma adesso..."
22 settembre 2018 11:09
Pjaca e Pasalic della Fiorentina già a maggio. Poi Abramovich ha bloccato Pasalic in viola, il motivo...
30 agosto 2018 11:22
Ufficiale: Mario Pasalic è un giocatore dell'Atalanta.
25 luglio 2018 15:54
Tuttosport: Pasalic a Bergamo già questa sera, i costi dell'operazione...
24 luglio 2018 12:44
SportMediaset, Pasalic dirà si all'Atalanta. Prestito con diritto di riscatto a 15. Annuncio a breve
23 luglio 2018 11:28
Calamai: "Pjaca e Pasalic? Corvino non è scemo, non è ancora finita. Vlahovic un fenomeno"
19 luglio 2018 12:12
Gazzetta, Pasalic in settimana firmerà con l'Atalanta. Prestito con diritto di riscatto a 15mln
17 luglio 2018 11:22
La Repubblica, il Chelsea si vendica con la Fiorentina per Pasalic destinato all'Atalanta. Il motivo...
17 luglio 2018 10:13
Sfumano Pjaca e Pasalic? La Fiorentina torna con forza su El Shaarawy e Grassi
17 luglio 2018 08:26
Casa Mercato viola, salta Pasalic tifosi infuriati. Ma Pjaca non è sfumato. Addio Saponara
16 luglio 2018 23:39
Pasalic giocherà nell'Atalanta, sfuma la Fiorentina, il motivo è di carattere economico
16 luglio 2018 17:00
Pedullà: "Con le cessioni di Saponara ed Eysseric arriva il regista. Pessimismo su Pjaca e Pasalic"
16 luglio 2018 15:42
Svolta o rottura per Pjaca e Pasalic, domani scade l'ultimatum viola
16 luglio 2018 10:12
Gazzetta, c'è il sorpasso dell'Atalanta su Pasalic. Il Chelsea ha accettato l'offerta della Dea
16 luglio 2018 09:34
La Nazione, brusco stop per Pasalic e Pjaca. E Milenkovic rischia di essere sacrificato
16 luglio 2018 08:52
Tuttosport, martedì ultimatum per Pjaca e Pasalic. Le parole di Pioli...
15 luglio 2018 09:50
Gazzetta, l’Atalanta insiste per Pasalic ma il giocatore non tradirà la promessa fatta alla Fiorentina
15 luglio 2018 09:25
CdS Stadio, oggi Pasalic sarà ufficializzato. Pjaca arriva dopo il Mondiale. Eysseric e Saponara saranno ceduti
14 luglio 2018 08:54
Casa Mercato viola, via libera per Pasalic e Pjaca. I dettagli delle operazioni
13 luglio 2018 23:40
Tuttosport, Pasalic a un passo dai viola ma l'Atalanta continua a crederci
13 luglio 2018 09:42
Gazzetta, piace Radoja per il centrocampo. Percentuale futura al Crotone per Ceccherini...
13 luglio 2018 09:24
E' fatta per Pasalic, annuncio imminente. Per Pjaca manca poco
13 luglio 2018 08:45
Casa Mercato Viola, Ceccherini ufficiale, Pasalic vicinissimo. De Paul piace moltissimo
12 luglio 2018 23:38
Pedullà: "Per Pasalic un altro paio di giorni. Gori al Foggia è più di un'idea. Eysseric verrà ceduto"
12 luglio 2018 15:02
La Nazione, Sarri al Chelsea sblocca finalmente Pasalic alla Fiorentina. L'agente nel frattempo allontana l'Atalanta
12 luglio 2018 09:15
Casa Mercato Viola, la colonia francese si decima. Tre transalpini in partenza. De Paul contatti in corso
11 luglio 2018 23:53
Nazione, Atalanta tratta con Pasalic e tenta il sorpassa. Corvino peró..
11 luglio 2018 10:28
Pasalic, accordo Fiorentino-Chelsea. Chiusura in poche ore
10 luglio 2018 08:50
Casa Mercato Viola, Corvino punta tutto su Pjaca e Pasalic. Svolta per il secondo vicina
09 luglio 2018 23:39
Pedullà: "Pasalic la svolta entro 48 ore. Pjaca, da qui a domenica sarà tutto chiaro"
09 luglio 2018 17:36
Gazzetta, l'immobilismo per Pasalic porta Corvino a cercare un'eventuale "piano b". I nomi...
09 luglio 2018 09:30
Nazione: De Laurentiis blocca Pasalic in viola. Berge l'alternativa, ma costa 12 milioni
09 luglio 2018 09:03
Nazione, Pasalic arriva martedí, Pjaca dopo il mondiale. Battaglia e Berg..
08 luglio 2018 09:30
Pedullà: "Pasalic? Viola entro 65 ore. Vi do i nomi sicuri del mercato Fiorentina..."
07 luglio 2018 14:27
La Nazione, se Lunedì il Chelsea risolve la questione allenatore, Martedì sarà il giorno di Pasalic in viola
07 luglio 2018 11:47
Gazzetta, Pjaca arriva dopo il mondiale. Per Pasalic la Fiorentina..
07 luglio 2018 09:45
Casa Mercato Viola, Corvino acquisterà almeno sette giocatori, ecco in quali ruoli. Sulle uscite...
06 luglio 2018 23:40
Pasalic, l'Atalanta ha disturbato i viola, ma il giocatore arriverà comunque a Firenze
06 luglio 2018 09:59
Tuttosport, la Fiorentina veste di viola Borriello, oggi a Firenze arriva Pasalic
06 luglio 2018 09:41
Pedullà: "Fiorentina ancora in vantaggio su Pasalic. Ceccherini? False voci, il secondo di Lafont..."
05 luglio 2018 14:42
TuttoSport, Corvino è a Milano ma per l'arrivo di Pasalic serve ancora pazienza
05 luglio 2018 08:52
Sky, l'Atalanta si inserisce per Pasalic. Il Chelsea deciderà quando..
04 luglio 2018 23:17
Pedullà: "Pasalic alla Fiorentina, ci siamo. Ok del Chelsea al prestito con diritto di riscatto. Le visite..."
04 luglio 2018 15:20
Gazzetta, piccoli ritardi dal Chelsea ma Pasalic arriverà a Firenze. L'accordo di Corvino è solido
04 luglio 2018 09:33
Casa Mercato Viola, Battaglia idea concreta. Svolta vicina per il vice Lafont
03 luglio 2018 23:39
Corriere Fiorentino, nelle prossime ore Pasalic sarà ufficialmente della Fiorentina. Prestito con diritto di riscatto
03 luglio 2018 08:47
Nazione: Corvino aspetta Pasalic e Pjaca. Il primo è ad un passo, scoglio "recompra" per il bianconero
02 luglio 2018 11:22
Gazzetta, Corvino domani sarà a Milano per definire Lafont, Pasalic e Castrovilli
02 luglio 2018 09:14
(VIDEO) Le migliori giocate dei prossimi acquisti della Fiorentina: Pasalic, Pjaca e Lafont
01 luglio 2018 22:47
GdS, quasi fatta per Pasalic. Martedi le visite mediche per la Fiorentina
01 luglio 2018 10:09
Bucchioni: “Pasalic e Pjaca? Finalmente acquisti da Fiorentina. Oltre 25 milioni però...”
30 giugno 2018 22:07
Pedullà: "Lafont un colpaccio, Pasalic può arrivare insieme a Pjaca"
30 giugno 2018 14:19
Sport mediaset, Fiorentina vicina al doppio colpo in salsa croata: Pjaca e Pasalic
30 giugno 2018 13:10
Lo Spartak Mosca saluta Pasalic che torna al Chelsea. La Fiorentina tratta con i blues
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Casa Mercato Viola, il primo acquisto sarà il portiere. Lafont il favorito ma occhio a Rajkovic
29 giugno 2018 23:40
La Nazione, accordo fatto con Juventus e Chelsea, Pjaca e Pasalic saranno viola. Ma adesso...
29 giugno 2018 08:52
Pedullà: "Concorrenza non spietata su Lafont. Pasalic presto in viola"
28 giugno 2018 14:22
La Nazione, il Chelsea acconsente al prestito con obbligo di riscatto per Pasalic. Il giocatore vuole Firenze
28 giugno 2018 08:52
Casa Mercato Viola, Esclusiva, Laurinì rimane. Infortunio Pjaca un vantaggio, su Pasalic...
26 giugno 2018 23:42
La Nazione, Corvino su Pasalic. Dovrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto
26 giugno 2018 08:49
Casa Mercato Viola, tutto su Lafont? Pasalic vicino. Mini rivoluzione in difesa. Su Eysseric..
25 giugno 2018 23:40
Pedulla: "La Fiorentina acquisterà un portiere in settimana. Potrebbe essere Lafont?"
25 giugno 2018 19:00
Pasalic sempre piú vicino alla Fiorentina. Ecco la formula per prenderlo dal Chelsea..
25 giugno 2018 09:45
RMC Sport, La Fiorentina su Pasalic, pista molto concreta per i viola
24 giugno 2018 19:40
Gazzetta dello Sport: Mario Pasalic ha già detto sì alla Fiorentina, la situazione...
24 giugno 2018 12:43
Corriere fiorentino, la Fiorentina vuole Pasalic dallo Spartak in prestito con diritto di riscatto
24 giugno 2018 10:25
CdS Stadio, Pasalic pensa in viola. Firenze pare d’esser tornata di moda...
24 giugno 2018 09:21
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