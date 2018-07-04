Gazzetta, piccoli ritardi dal Chelsea ma Pasalic arriverà a Firenze. L'accordo di Corvino è solido
Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport nell'edizione odierna, Mario Pasalic salvo i ritardi arriverà comunque a Firenze. I blues sono concentrati sulla questione allenatore, ecco perchè n...
A cura di Redazione Labaroviola
04 luglio 2018 09:33
Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport nell'edizione odierna, Mario Pasalic salvo i ritardi arriverà comunque a Firenze. I blues sono concentrati sulla questione allenatore, ecco perchè non chiudono ancora con la Fiorentina. L’accordo di Corvino, (prestito con diritto) difficilmente potrà saltare e ad ora l’affare pare solido. Un giocatore che porterebbe corsa e goal al centrocampo gigliato e presto tutto sarà definito.