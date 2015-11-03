Labaro Viola

Notizie Chelsea Fiorentina

Corriere dello Sport: "Disasi piace alla Fiorentina ma ostacolo ingaggio, guadagna quasi 3 milioni"

29 gennaio 2026 09:21

Gazzetta: “Difesa Fiorentina? Disasi in pole, il Chelsea apre anche al prestito. Dragusin impossibile”

29 gennaio 2026 08:55

Gazzetta: “Difesa? Il Chelsea apre al prestito di Disasi. Fiorentina anche su Acheampong e Leite”

09 dicembre 2025 08:53

La Fiorentina guarda in casa Chelsea. Corriere Fiorentino: “Idea Acheampong o Buonanotte”

08 dicembre 2025 10:39

La finale di Conference tra Betis e Chelsea sarà trasmessa in chiaro su Tv8 domani alle 21:00

27 maggio 2025 11:39

Galbiati: “La stagione della Fiorentina è negativa. Non ho mai creduto alla Champions”

15 maggio 2025 16:42

Maresca: "Betis o Fiorentina in finale? Pellegrini punto di riferimento, a Firenze ci ho giocato"

07 maggio 2025 15:45

Il Chelsea è già in finale di Conference League, ha travolto 4-1 il Djugarden in trasferta

01 maggio 2025 23:17

Dewsbury-Hall (Chelsea): "Solo noi possiamo perdere questa coppa, giusto darci per favoriti"

29 aprile 2025 22:43

Quote Conference League: Il Chelsea strafavorita per la vittoria, il Betis ha più chance della Fiorentina

28 aprile 2025 12:09

La Conference si accende: Chelsea–Djurgarden e Fiorentina–Betis, in palio la finale di Breslavia

18 aprile 2025 00:06

Conference League: Il Chelsea passeggia a Varsavia, Betis facile sullo Jagellonia, Rapid corsaro

10 aprile 2025 23:17

Crollano le quote del Betis vincente della Conference league, è favorito rispetto alla Fiorentina

03 aprile 2025 12:29

Mutu: "Assumere cocaina il mio errore più grande, avrei potuto vincere il Pallone d'Oro facilmente"

27 marzo 2025 15:53

Gazzetta sprona la Fiorentina: “Il Chelsea è strafavorito ma te ci devi provare fino alla fine. Obiettivo terza finale”

04 marzo 2025 09:52

De Santis: "Nkunku in uscita dal Chelsea occasione intrigante per la Fiorentina come lo fu Salah"

24 dicembre 2024 23:42

Fiorentina, agli ottavi di Conference spauracchio Atene, incrocio Chelsea possibile solo dalle semifinali

19 dicembre 2024 23:39

Con il Vitoria Guimaraes la Fiorentina deve vincere per arrivare seconda ed evitare il Chelsea fino alla finale

17 dicembre 2024 19:50

TMW: "Il Chelsea ora vuole vendere Casadei a titolo definitivo per 20 milioni, lui vuole tornare in Italia"

15 dicembre 2024 11:30

Chelsea in testa, Fiorentina ottava e in corsa per la qualificazione. La classifica di Conference completa

07 novembre 2024 23:38

Nazione non ha dubbi: “Palladino vuole tenere testa al Chelsea, così da incontrarli potenzialmente in finale”

06 novembre 2024 09:05

Vincere la Conference è quasi impossibile, il valore di mercato del Chelsea sfiora un miliardo di euro

03 ottobre 2024 11:43

Sentite Zola: “Fiorentina, batti il Chelsea in Conference, sarebbe più importante della coppa”

03 ottobre 2024 08:29

Dalla Spagna: "Il Chelsea ha messo gli occhi su Kayode, la Fiorentina lo valuta 25 milioni di euro"

22 settembre 2024 10:39

Il Chelsea snobba la Conference League? Il fenomeno Palmer tagliato fuori dalla lista UEFA

05 settembre 2024 17:51

Dall'Inghilterra, Per la porta della Fiorentina spunta Petrovic del Chelsea. Concorrenza dello Strasburgo

08 agosto 2024 18:20

Dalla Spagna insistono: "Lunin non lascia il Real, via libera per Kepa alla Fiorentina"

04 agosto 2024 00:03

A Madrid scrivono: "La Fiorentina vuole anticipare il Real per Kepa, il Chelsea chiede 5 milioni"

02 agosto 2024 00:29

Cm.com scrive: "Fiorentina ancora in pressing per Casadei, previsto un colloquio nei prossimi giorni"

01 agosto 2024 12:37

Corriere dello Sport: "La Fiorentina aspetta il Chelsea per Casadei. Troppo alto l'ingaggio di McKennie"

28 luglio 2024 08:50

Corriere Fiorentino: "Casadei? Si valuta la compatibilità con Palladino ma Pradè spinge per prenderlo"

26 luglio 2024 09:35

Corriere dello Sport: "Priorità a Tessman. Casadei? Il Chelsea vuole la cessione a titolo definitivo"

26 luglio 2024 09:26

Gazzetta: "Fiorentina in pressing, vuole subito Casadei ma il Chelsea chiede 15 milioni"

25 luglio 2024 10:53

Tuttosport: "Passi in avanti della Fiorentina per Casadei, proposto prestito con diritto di riscatto al Chelsea"

25 luglio 2024 07:49

Pedullà rivela: "Per Casadei pochi margini, Colpani destinato a vestire la maglia viola"

24 luglio 2024 23:31

TMW, Inserimento del Torino per Casadei. La Fiorentina resta in vantaggio per il centrocampista

24 luglio 2024 18:21

TMW: "Casadei-Fiorentina, il Chelsea vorrebbe cederlo a titolo definitivo e chiede 20 milioni di euro"

24 luglio 2024 16:35

Corriere Fiorentino: "Casadei gradisce la Fiorentina, il Chelsea chiede 10-12 milioni"

24 luglio 2024 09:03

Nazione: “Casadei, la Fiorentina ci riprova. Idea prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni”

24 luglio 2024 08:44

Le prossime avversarie in Conference della Fiorentina fanno paura: ci sarà anche il Chelsea

30 maggio 2024 13:30

Villas-Boas, ex allenatore Porto: "Ancora qualche minuto e sarei morto per asfissia, ho superato due tumori"

24 aprile 2024 16:35

Dall'Inghilterra: "Chelsea e Manchester City destinati a retrocedere per violazione del Fair Play Finanziario"

20 novembre 2023 15:39

10 milioni da Abramovich a Pastorello per il rinnovo di Conte al Chelsea: soldi in nero. Indagini avviate

16 novembre 2023 12:16

Gazzetta, tutti vogliono Nico. Liverpool, Chelsea e United su di lui, ma Commisso non vuole venderlo

23 ottobre 2023 13:01

Ristic fa danni anche alla Juventus, chiede super commissione per Vlahovic al Chelsea e blocca l'affare

09 agosto 2023 18:56

Gazzetta, il Leeds non chiude per Ampadu, si inserisce la Fiorentina. Concorrenza Udinese

19 luglio 2023 08:48

Nazione: "Il Chelsea apre al prestito di Casadei, c'è la Fiorentina sul classe 2003"

18 luglio 2023 08:14

Il retroscena prima della Fiorentina: "Mourinho ha umiliato e fatto piangere Salah davanti a tutti"

19 febbraio 2023 11:03

Calciomercato.com, Non solo Barcellona per Amrabat: interesse di Atletico, Chelsea e Manchester United

11 febbraio 2023 19:20

Retroscena dall'Inghilterra: "Anche il Chelsea ha chiesto Amrabat in prestito alla Fiorentina"

02 febbraio 2023 17:47

Criscitiello rivela: "Xavi stamattina ha chiamato Amrabat per convincerlo del Barca, Fiorentina furiosa"

31 gennaio 2023 17:27

Cassano: "Chelsea ottavo in Inghilterra, il Milan dà spettacolo in Italia, demoliti. La serie A fa schifo"

07 ottobre 2022 23:12

Rissa tra Conte e Tuchel in Chelsea-Tottenham: "Si guarda in faccia quando si stringe la mano"

15 agosto 2022 01:00

Hamilton: "Il calcio è lo sport più importante al mondo. Sto cercando di comprare il Chelsea"

22 aprile 2022 13:14

La nuova proprietà americana dell'Atalanta vuole già disfarsene per compare il Chelsea di Abramovich

12 aprile 2022 13:58

Il governo inglese concede ad Abramovich 10 giorni per vendere il Chelsea, il club può salvarsi

12 marzo 2022 13:11

Se Abramovich non vende il Chelsea entro 3 mesi sarà fallimento, Nike annulla accorda da 1 miliardo

11 marzo 2022 20:33

Da Londra, la Fiorentina vuole Ampadu, giovane centrale del Chelsea che sta facendo bene a Venezia

16 febbraio 2022 12:20

TMW, Vlahovic a giugno vuole andare in una big, in Premier solo City o Chelsea vanno bene

04 gennaio 2022 15:22

Marco Mazzocchi la spara: "Il Chelsea tratta scambio tra Lukaku e giovane attaccante di serie A"

03 gennaio 2022 14:44

Marcos Alonso fa fermare Chelsea-Watford e salva la vita a un tifoso colto da infarto

02 dicembre 2021 13:07

Di Marzio: "L'Atalanta ha superato la Fiorentina per Zappacosta"

22 agosto 2021 19:30

"La Fiorentina prenderà Zappacosta come terzino destro appena avrà venduto Lirola"

17 agosto 2021 19:12

Graziani: "Vlahovic-Inter? Sarebbe folle rifiutare 70 milioni. Prenderei subito Belotti ed Orsolini"

04 agosto 2021 18:44

Tutta Europa pazza per Chiesa, Bayern Monaco, Liverpool e Chelsea pronti a fare follie

14 luglio 2021 13:47

Jorginho: "L'Italia non perderà mai umiltà e fame. Ricorda il mio Chelsea, stessa voglia di vincere"

13 giugno 2021 15:54

Romano: "La Fiorentina è interessata a prendere Bakayoko dal Chelsea"

03 giugno 2021 19:38

La Fiorentina vuole Jorgihno? parla il suo agente: "Vuole tornare in Italia e giocare in serie A"

29 maggio 2021 18:38

Radio Bruno, Jorginho è il grande obiettivo della Fiorentina, Gattuso lo vuole a centrocampo

28 maggio 2021 20:00

City e Chelsea abbandonano la Superlega, Agnelli si dimette da presidente Juventus?

20 aprile 2021 21:56

Tuttosport, Giroud ha detto no alla Fiorentina e alla Roma a fine 2020. L'attaccante...

05 gennaio 2021 18:30

Tmw: Drinkwater è stato proposto alla Fiorentina. Il club riflette, prima va sfoltito il centrocampo

03 ottobre 2020 18:36

Thiago Silva: "Ho scelto il Chelsea perchè ho ancora fame di vincere"

21 settembre 2020 20:01

Ag. Thiago Silva irride la Fiorentina: "Non so nemmeno come si chiama il ds. Un solo contatto..."

31 agosto 2020 20:59

Il CorSport si difende, i retroscena della trattativa Thiago Silva-Fiorentina

25 agosto 2020 12:23

Sky, Thiago Silva ha trovato l'accordo con il Chelsea. Sfuma...

24 agosto 2020 20:20

Graziani: "Thiago Silva? Le opzioni come la Fiorentina non sono..."

24 agosto 2020 17:53

Il Chelsea ha offerto a Thiago Silva un contratto annuale e lo stipendio...

24 agosto 2020 16:38

Thiago Silva e la sua conferma della trattativa con la Fiorentina. Adesso bisogna superare il Chelsea

24 agosto 2020 14:32

Dalla Francia, Thiago Silva diventerà un nuovo giocatore del Chelsea

24 agosto 2020 13:36

Mangiante: "Il Chelsea ha superato la Fiorentina per Thiago Silva"

22 agosto 2020 15:54

Nazione, Dragowski lascia Firenze? Ha offerte dalla Premier, gli occhi del Chelsea su di lui

07 agosto 2020 08:09

Tuttosport, Giroud è il centravanti ideale per la Fiorentina, Ribery lo sponsor dell'operazione

24 luglio 2020 10:28

Dall'Inghilterra, la Fiorentina piomba su Giroud. L'attaccante può lasciare il Chelsea a fine stagione

23 luglio 2020 16:26

Quando Ribery fece piangere Lukaku, lo strano caso del rigore maledetto

22 luglio 2020 16:34

Beppe Paradise: "Consiglio Pedro del Chelsea a Pradè vista la sua età e la sua esperienza"

12 giugno 2020 16:19

Dal flop della Fiorentina al Chelsea, per Gerson offerta da 35 milioni, lo vuole anche il Borussia

11 giugno 2020 17:00

Hudson-Odoi nei guai! È stato arrestato: ha violato il lockdown ed ha litigato con una modella

18 maggio 2020 10:38

Corriere Fiorentino, Non solo Manchester United su Chiesa c'è anche il Chelsea in corsa

13 maggio 2020 12:18

Corriere Fiorentino, Chiesa, la Fiorentina lo valuta sopra a 60 milioni ma chi potrà permetterselo?

10 maggio 2020 10:48

Dall'Inghilterra, il Man. United piomba su Federico Chiesa, su di lui anche il Chelsea

06 maggio 2020 15:19

Dall'Inghilterra, Manchester United e Chelsea su Federico Chiesa

04 maggio 2020 19:52

Chelsea, Mount infrange la quarantena e va a giocare a calcetto con Rice del West Ham

16 marzo 2020 19:25

Tutti pazzi per Tonali: sul centrocampista resta vivo anche l'interesse della Fiorentina

16 marzo 2020 12:55

Hudson-Odoi positivo al Coronavirus, il comunicato del Chelsea sulle sue condizioni. I dettagli

13 marzo 2020 10:32

The Sun, il Chelsea ha messo gli occhi su Dragowski per la prossima stagione

06 marzo 2020 11:15

Rocchi nei guai per Chelsea-Ajax, l'Uefa conferma il suo errore, gli olandesi chiedono un maxi risarcimento

09 febbraio 2020 22:36

Fiorentina-Chelsea: pace fatta dopo la querelle Salah. Tutti i dettagli svelati dal quotidiano La Nazione

30 dicembre 2019 12:03

Il Chelsea ha messo sul mercato Marcos Alonso, possibile cessione già a gennaio

07 dicembre 2019 01:19

AS, la Fiorentina segue Baba del Chelsea. Il suo contratto scade nel 2020. Su di lui anche Inter ed Ajax

14 agosto 2019 00:29

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