Notizie Chelsea Fiorentina

Corriere dello Sport: "Disasi piace alla Fiorentina ma ostacolo ingaggio, guadagna quasi 3 milioni"
29 gennaio 2026 09:21
Gazzetta: “Difesa Fiorentina? Disasi in pole, il Chelsea apre anche al prestito. Dragusin impossibile”
29 gennaio 2026 08:55
Gazzetta: “Difesa? Il Chelsea apre al prestito di Disasi. Fiorentina anche su Acheampong e Leite”
09 dicembre 2025 08:53
La Fiorentina guarda in casa Chelsea. Corriere Fiorentino: “Idea Acheampong o Buonanotte”
08 dicembre 2025 10:39
La finale di Conference tra Betis e Chelsea sarà trasmessa in chiaro su Tv8 domani alle 21:00
27 maggio 2025 11:39
Galbiati: “La stagione della Fiorentina è negativa. Non ho mai creduto alla Champions”
15 maggio 2025 16:42
Maresca: "Betis o Fiorentina in finale? Pellegrini punto di riferimento, a Firenze ci ho giocato"
07 maggio 2025 15:45
Il Chelsea è già in finale di Conference League, ha travolto 4-1 il Djugarden in trasferta
01 maggio 2025 23:17
Dewsbury-Hall (Chelsea): "Solo noi possiamo perdere questa coppa, giusto darci per favoriti"
29 aprile 2025 22:43
Quote Conference League: Il Chelsea strafavorita per la vittoria, il Betis ha più chance della Fiorentina
28 aprile 2025 12:09
La Conference si accende: Chelsea–Djurgarden e Fiorentina–Betis, in palio la finale di Breslavia
18 aprile 2025 00:06
Conference League: Il Chelsea passeggia a Varsavia, Betis facile sullo Jagellonia, Rapid corsaro
10 aprile 2025 23:17
Crollano le quote del Betis vincente della Conference league, è favorito rispetto alla Fiorentina
03 aprile 2025 12:29
Mutu: "Assumere cocaina il mio errore più grande, avrei potuto vincere il Pallone d'Oro facilmente"
27 marzo 2025 15:53
Gazzetta sprona la Fiorentina: “Il Chelsea è strafavorito ma te ci devi provare fino alla fine. Obiettivo terza finale”
04 marzo 2025 09:52
De Santis: "Nkunku in uscita dal Chelsea occasione intrigante per la Fiorentina come lo fu Salah"
24 dicembre 2024 23:42
Fiorentina, agli ottavi di Conference spauracchio Atene, incrocio Chelsea possibile solo dalle semifinali
19 dicembre 2024 23:39
Con il Vitoria Guimaraes la Fiorentina deve vincere per arrivare seconda ed evitare il Chelsea fino alla finale
17 dicembre 2024 19:50
TMW: "Il Chelsea ora vuole vendere Casadei a titolo definitivo per 20 milioni, lui vuole tornare in Italia"
15 dicembre 2024 11:30
Chelsea in testa, Fiorentina ottava e in corsa per la qualificazione. La classifica di Conference completa
07 novembre 2024 23:38
Nazione non ha dubbi: “Palladino vuole tenere testa al Chelsea, così da incontrarli potenzialmente in finale”
06 novembre 2024 09:05
Vincere la Conference è quasi impossibile, il valore di mercato del Chelsea sfiora un miliardo di euro
03 ottobre 2024 11:43
Sentite Zola: “Fiorentina, batti il Chelsea in Conference, sarebbe più importante della coppa”
03 ottobre 2024 08:29
Dalla Spagna: "Il Chelsea ha messo gli occhi su Kayode, la Fiorentina lo valuta 25 milioni di euro"
22 settembre 2024 10:39
Il Chelsea snobba la Conference League? Il fenomeno Palmer tagliato fuori dalla lista UEFA
05 settembre 2024 17:51
Dall'Inghilterra, Per la porta della Fiorentina spunta Petrovic del Chelsea. Concorrenza dello Strasburgo
08 agosto 2024 18:20
Dalla Spagna insistono: "Lunin non lascia il Real, via libera per Kepa alla Fiorentina"
04 agosto 2024 00:03
A Madrid scrivono: "La Fiorentina vuole anticipare il Real per Kepa, il Chelsea chiede 5 milioni"
02 agosto 2024 00:29
Cm.com scrive: "Fiorentina ancora in pressing per Casadei, previsto un colloquio nei prossimi giorni"
01 agosto 2024 12:37
Corriere dello Sport: "La Fiorentina aspetta il Chelsea per Casadei. Troppo alto l'ingaggio di McKennie"
28 luglio 2024 08:50
Corriere Fiorentino: "Casadei? Si valuta la compatibilità con Palladino ma Pradè spinge per prenderlo"
26 luglio 2024 09:35
Corriere dello Sport: "Priorità a Tessman. Casadei? Il Chelsea vuole la cessione a titolo definitivo"
26 luglio 2024 09:26
Gazzetta: "Fiorentina in pressing, vuole subito Casadei ma il Chelsea chiede 15 milioni"
25 luglio 2024 10:53
Tuttosport: "Passi in avanti della Fiorentina per Casadei, proposto prestito con diritto di riscatto al Chelsea"
25 luglio 2024 07:49
Pedullà rivela: "Per Casadei pochi margini, Colpani destinato a vestire la maglia viola"
24 luglio 2024 23:31
TMW, Inserimento del Torino per Casadei. La Fiorentina resta in vantaggio per il centrocampista
24 luglio 2024 18:21
TMW: "Casadei-Fiorentina, il Chelsea vorrebbe cederlo a titolo definitivo e chiede 20 milioni di euro"
24 luglio 2024 16:35
Corriere Fiorentino: "Casadei gradisce la Fiorentina, il Chelsea chiede 10-12 milioni"
24 luglio 2024 09:03
Nazione: “Casadei, la Fiorentina ci riprova. Idea prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni”
24 luglio 2024 08:44
Le prossime avversarie in Conference della Fiorentina fanno paura: ci sarà anche il Chelsea
30 maggio 2024 13:30
Villas-Boas, ex allenatore Porto: "Ancora qualche minuto e sarei morto per asfissia, ho superato due tumori"
24 aprile 2024 16:35
Dall'Inghilterra: "Chelsea e Manchester City destinati a retrocedere per violazione del Fair Play Finanziario"
20 novembre 2023 15:39
10 milioni da Abramovich a Pastorello per il rinnovo di Conte al Chelsea: soldi in nero. Indagini avviate
16 novembre 2023 12:16
Gazzetta, tutti vogliono Nico. Liverpool, Chelsea e United su di lui, ma Commisso non vuole venderlo
23 ottobre 2023 13:01
Ristic fa danni anche alla Juventus, chiede super commissione per Vlahovic al Chelsea e blocca l'affare
09 agosto 2023 18:56
Gazzetta, il Leeds non chiude per Ampadu, si inserisce la Fiorentina. Concorrenza Udinese
19 luglio 2023 08:48
Nazione: "Il Chelsea apre al prestito di Casadei, c'è la Fiorentina sul classe 2003"
18 luglio 2023 08:14
Il retroscena prima della Fiorentina: "Mourinho ha umiliato e fatto piangere Salah davanti a tutti"
19 febbraio 2023 11:03
Calciomercato.com, Non solo Barcellona per Amrabat: interesse di Atletico, Chelsea e Manchester United
11 febbraio 2023 19:20
Retroscena dall'Inghilterra: "Anche il Chelsea ha chiesto Amrabat in prestito alla Fiorentina"
02 febbraio 2023 17:47
Criscitiello rivela: "Xavi stamattina ha chiamato Amrabat per convincerlo del Barca, Fiorentina furiosa"
31 gennaio 2023 17:27
Cassano: "Chelsea ottavo in Inghilterra, il Milan dà spettacolo in Italia, demoliti. La serie A fa schifo"
07 ottobre 2022 23:12
Rissa tra Conte e Tuchel in Chelsea-Tottenham: "Si guarda in faccia quando si stringe la mano"
15 agosto 2022 01:00
Hamilton: "Il calcio è lo sport più importante al mondo. Sto cercando di comprare il Chelsea"
22 aprile 2022 13:14
La nuova proprietà americana dell'Atalanta vuole già disfarsene per compare il Chelsea di Abramovich
12 aprile 2022 13:58
Il governo inglese concede ad Abramovich 10 giorni per vendere il Chelsea, il club può salvarsi
12 marzo 2022 13:11
Se Abramovich non vende il Chelsea entro 3 mesi sarà fallimento, Nike annulla accorda da 1 miliardo
11 marzo 2022 20:33
Da Londra, la Fiorentina vuole Ampadu, giovane centrale del Chelsea che sta facendo bene a Venezia
16 febbraio 2022 12:20
TMW, Vlahovic a giugno vuole andare in una big, in Premier solo City o Chelsea vanno bene
04 gennaio 2022 15:22
Marco Mazzocchi la spara: "Il Chelsea tratta scambio tra Lukaku e giovane attaccante di serie A"
03 gennaio 2022 14:44
Marcos Alonso fa fermare Chelsea-Watford e salva la vita a un tifoso colto da infarto
02 dicembre 2021 13:07
Di Marzio: "L'Atalanta ha superato la Fiorentina per Zappacosta"
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"La Fiorentina prenderà Zappacosta come terzino destro appena avrà venduto Lirola"
17 agosto 2021 19:12
Graziani: "Vlahovic-Inter? Sarebbe folle rifiutare 70 milioni. Prenderei subito Belotti ed Orsolini"
04 agosto 2021 18:44
Tutta Europa pazza per Chiesa, Bayern Monaco, Liverpool e Chelsea pronti a fare follie
14 luglio 2021 13:47
Jorginho: "L'Italia non perderà mai umiltà e fame. Ricorda il mio Chelsea, stessa voglia di vincere"
13 giugno 2021 15:54
Romano: "La Fiorentina è interessata a prendere Bakayoko dal Chelsea"
03 giugno 2021 19:38
La Fiorentina vuole Jorgihno? parla il suo agente: "Vuole tornare in Italia e giocare in serie A"
29 maggio 2021 18:38
Radio Bruno, Jorginho è il grande obiettivo della Fiorentina, Gattuso lo vuole a centrocampo
28 maggio 2021 20:00
City e Chelsea abbandonano la Superlega, Agnelli si dimette da presidente Juventus?
20 aprile 2021 21:56
Tuttosport, Giroud ha detto no alla Fiorentina e alla Roma a fine 2020. L'attaccante...
05 gennaio 2021 18:30
Tmw: Drinkwater è stato proposto alla Fiorentina. Il club riflette, prima va sfoltito il centrocampo
03 ottobre 2020 18:36
Thiago Silva: "Ho scelto il Chelsea perchè ho ancora fame di vincere"
21 settembre 2020 20:01
Ag. Thiago Silva irride la Fiorentina: "Non so nemmeno come si chiama il ds. Un solo contatto..."
31 agosto 2020 20:59
Il CorSport si difende, i retroscena della trattativa Thiago Silva-Fiorentina
25 agosto 2020 12:23
Sky, Thiago Silva ha trovato l'accordo con il Chelsea. Sfuma...
24 agosto 2020 20:20
Graziani: "Thiago Silva? Le opzioni come la Fiorentina non sono..."
24 agosto 2020 17:53
Il Chelsea ha offerto a Thiago Silva un contratto annuale e lo stipendio...
24 agosto 2020 16:38
Thiago Silva e la sua conferma della trattativa con la Fiorentina. Adesso bisogna superare il Chelsea
24 agosto 2020 14:32
Dalla Francia, Thiago Silva diventerà un nuovo giocatore del Chelsea
24 agosto 2020 13:36
Mangiante: "Il Chelsea ha superato la Fiorentina per Thiago Silva"
22 agosto 2020 15:54
Nazione, Dragowski lascia Firenze? Ha offerte dalla Premier, gli occhi del Chelsea su di lui
07 agosto 2020 08:09
Tuttosport, Giroud è il centravanti ideale per la Fiorentina, Ribery lo sponsor dell'operazione
24 luglio 2020 10:28
Dall'Inghilterra, la Fiorentina piomba su Giroud. L'attaccante può lasciare il Chelsea a fine stagione
23 luglio 2020 16:26
Quando Ribery fece piangere Lukaku, lo strano caso del rigore maledetto
22 luglio 2020 16:34
Beppe Paradise: "Consiglio Pedro del Chelsea a Pradè vista la sua età e la sua esperienza"
12 giugno 2020 16:19
Dal flop della Fiorentina al Chelsea, per Gerson offerta da 35 milioni, lo vuole anche il Borussia
11 giugno 2020 17:00
Hudson-Odoi nei guai! È stato arrestato: ha violato il lockdown ed ha litigato con una modella
18 maggio 2020 10:38
Corriere Fiorentino, Non solo Manchester United su Chiesa c'è anche il Chelsea in corsa
13 maggio 2020 12:18
Corriere Fiorentino, Chiesa, la Fiorentina lo valuta sopra a 60 milioni ma chi potrà permetterselo?
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Dall'Inghilterra, il Man. United piomba su Federico Chiesa, su di lui anche il Chelsea
06 maggio 2020 15:19
Dall'Inghilterra, Manchester United e Chelsea su Federico Chiesa
04 maggio 2020 19:52
Chelsea, Mount infrange la quarantena e va a giocare a calcetto con Rice del West Ham
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Tutti pazzi per Tonali: sul centrocampista resta vivo anche l'interesse della Fiorentina
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Hudson-Odoi positivo al Coronavirus, il comunicato del Chelsea sulle sue condizioni. I dettagli
13 marzo 2020 10:32
The Sun, il Chelsea ha messo gli occhi su Dragowski per la prossima stagione
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Rocchi nei guai per Chelsea-Ajax, l'Uefa conferma il suo errore, gli olandesi chiedono un maxi risarcimento
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Fiorentina-Chelsea: pace fatta dopo la querelle Salah. Tutti i dettagli svelati dal quotidiano La Nazione
30 dicembre 2019 12:03
Il Chelsea ha messo sul mercato Marcos Alonso, possibile cessione già a gennaio
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AS, la Fiorentina segue Baba del Chelsea. Il suo contratto scade nel 2020. Su di lui anche Inter ed Ajax
14 agosto 2019 00:29
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