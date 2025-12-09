Gazzetta: “Difesa? Il Chelsea apre al prestito di Disasi. Fiorentina anche su Acheampong e Leite”

In difesa attenzione a Josh Acheampong, 19enne del Chelsea con doppio passaporto inglese e ghanese. E sempre dai Blues, ma fuori dal progetto del club, c’è Alex Disasi che è monitorato da diverse società in vista della sessione invernale e fra queste c’è la Fiorentina. Gli inglesi hanno aperto a offerte sia in prestito che a titolo definitivo però in questo caso punterebbero a incassare 25 milioni e per i viola la cifra ad ora è fuori portata. Diogo Leite dell’Union Berlino è un altro nome sul taccuino da tempo: piace anche al Bologna. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.