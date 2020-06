Di Chiara Cianferoni

Oggi ai microfoni in esclusiva con Labaroviola.com ha parlato, Beppe Paradise, l’opinionista televisivo e della piattaforma di Retenetvision.

1) Buongiorno Beppe, secondo te l’allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, é pronto per allenare una big? Può essere il sostituto di mister Iachini sulla panchina viola?

Si, è un allenatore che sa far giocare molto bene i giovani de Zerbi è uno dei tecnici che mi piace molto anche se per me Iachini meriterebbe la riconferma per il lavoro fino ad ora svolto.

2) In attacco provesti a prendere Pedro del Chelsea? Il giocatore dei Blues si svincolerà il 30 giugno prossimo e ha già ricevuto delle proposte interessanti.

Per me Pedro è un giocatore di ottime qualità potrebbe far comodo per la nuova Fiorentina visto il suo passato in blaugrana e attualmente nel Chelsea visto la sua età e la sua esperienza lo consiglio al direttore viola, Daniele Pradè.

3) Cosa ne pensi delle dichiarazioni del sovrintendente dei beni culturali e artistici, Andrea Pessina, sulla vicenda dello stadio nuovo della Fiorentina e del restyling dello stadio Artemio Franchi?

Sulle dichiarazioni di Andrea Pessina non sono d’accordo ci vuole lo stadio nuovo fuori dalla città metropolitana (campi Bisenzio ottima scelta da parte di commisso). Per quanto riguarda il restyling del Franchi non sono d’accordo perché non porterebbe a nessun introito per la fiorentina Io sono per uno Stadio nuovo che può dare molti introiti posti di lavoro e magari anche qualche soddisfazione a livello di vittorie di trofei o scudetto.

4) Che ricordi hai dell’ex terzino sinistro della Fiorentina, Massimo Gobbi? Ha fatto quattro stagioni in maglia viola tra il 2006 e il 2010 collezionando 111 presenze e 2 reti.

Dell’ex giocatore massimo gobbi terzino viola ricordo il goal contro la Juventus nella vittoria in rimonta 2-3.

5) Sei favorevole a costruire lo stadio nuovo nell’area di Campi Bisenzio?

Il sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi, ha dichiarato su Radio Sportiva che lo stadio nuovo sarà pronto nel 2024…

Sono favorevole allo stadio nuovo come ho già affermato prima. La Fiorentina potrà diventare una delle squadre più forti del calcio italiano con introiti alti a livello della Juventus e finalmente poter portare delle soddisfazioni ai propri tifosi dopo tantissimi anni di sofferenza!