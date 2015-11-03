Notizie Emiliano Fossi Fiorentina

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"Ristrutturazione del Franchi intuizione di Nardella, era noto si sarebbe andati alle lunghe"

25 novembre 2025 23:26

Radio Bruno, incontro tra Fossi e Commisso per lo stadio nuovo a Campi

22 gennaio 2021 13:33

Sindaco C. Bisenzio: "Inizio dei lavori per il nuovo stadio a Campi a inizio gennaio. I costi..."

23 settembre 2020 16:31

Beppe Paradise: "Consiglio Pedro del Chelsea a Pradè vista la sua età e la sua esperienza"

12 giugno 2020 16:19

Sindaco Campi Bisenzio contro Nardella: "Parole sorprendenti, noi diamo alla Fiorentina tempi certi e rapidi"

11 ottobre 2019 16:50

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