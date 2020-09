Sindaco C. Bisenzio: “Inizio dei lavori per il nuovo stadio a Campi a inizio gennaio. I costi…”

Il sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi, ha parlato a Radio Bruno dell’ultimo incontro con Rocco Commisso per quanto riguarda il nuovo stadio della Fiorentina, queste le sue parole:

“A noi non interessa se abbiamo il 49% o il 51% di possibilità di fare qui lo stadio, se lo facciamo sarò contento da sindaco altrimenti tirerò lo stesso Fiorentina come sempre. Credo che su questo Commisso non tarderà nella scelta. Tra noi c’è stato un incontro positivo, abbiamo visto i terreni, la prossima uscita autostradale e abbiamo parlato anche con i vertici del centro commerciale I Gigli a cui interessa questo per via dell’indotto economico che ne provocherebbe.

Sui tempi vi posso dire che a inizio anno nuovo noi possiamo rilasciare il permesso per costruire, poi toccherà alla Fiorentina indicare un tempo di realizzazione. Per quanto riguarda i costi non posso dirlo io perché si tratta di un terreno privato”

