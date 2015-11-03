Labaro Viola

Notizie Campi Bisenzio Fiorentina

La Fiorentina fa entrare gratis allo stadio i cittadini di Campi Bisenzio. In settimana donati beni e aiuti

11 novembre 2023 20:20

La Fiorentina regala idropulitrici alla Misericordia di Campi Bisenzio. Barone sui posti dell'alluvione

08 novembre 2023 17:30

Nazione: “E se la Fiorentina avesse costruito lo stadio a Campi? C’era una bozza di contratto così come il rischio idraulico”

08 novembre 2023 08:54

Biraghi si mette gli stivali e prende la pala. Il capitano della Fiorentina a Campi per aiutare gli alluvionati

06 novembre 2023 13:30

Campi si divide sul tema stadio: "Se Commisso vorrà, faremo di tutto". La risposta: "Solo fumo negli occhi"

01 aprile 2023 13:40

Stadio Fiorentina a Campi? Politica dice no, opzione terreni quasi scaduta, sarà restyling Franchi

31 ottobre 2021 11:42

Stadio, Commisso tentato da Campi Bisenzio ma resta il problema aeroporto. L'alternativa...

26 gennaio 2021 09:29

Comunicato Firenze-Campi: sono tre i punti principali emersi dall'incontro a Palazzo Vecchio

23 gennaio 2021 11:38

Sindaco Campi: "Con Commisso incontro normale. Tocca alla Fiorentina decidere se fare lo stadio"

22 gennaio 2021 15:14

Fossi: "Parole di Commisso? Non ha rinunciato allo stadio. Ipotesi Campi? È ancora viva"

03 dicembre 2020 12:00

Sind. Campi Bisenzio: "Il tempo di Iachini alla Fiorentina è finito. Vorrei rivedere il bel gioco"

04 novembre 2020 21:06

CorSport, centro sportivo, domani l'approvazione della variante. In standby la questione stadio

25 ottobre 2020 09:56

Sind. Campi: "L'addio di Chiesa? Niente a che vedere con quello di Baggio. Sullo stadio..."

12 ottobre 2020 22:37

Commisso: "Fiorentina? Meglio "slow, slow". Stadio? Franchi 33%, Campi 33%, nulla 33%"

30 settembre 2020 10:09

Commisso è stato chiaro: vuole un nuovo impianto. Non si può a Firenze? C'è Campi Bisenzio

25 settembre 2020 08:23

Nardella: "Stadio? Il Franchi è la prima opzione, Campi l'alternativa. Presto la scelta della Fiorentina"

24 settembre 2020 20:33

Accordo tra Firenze e Campi Bisenzio: "Aspettiamo la decisione della Fiorentina per lo stadio, poi sarà unione di intenti"

24 settembre 2020 19:07

Sindaco C. Bisenzio: "Inizio dei lavori per il nuovo stadio a Campi a inizio gennaio. I costi..."

23 settembre 2020 16:31

Franchi? La Fiorentina deve presentare il piano preliminare al Ministero. Oggi Commisso sarà a Campi

23 settembre 2020 08:54

Sind. Campi: "Stop al campanilismo, alla Fiorentina serve uno stadio per fare il salto di qualità"

03 settembre 2020 13:46

Restyling Franchi? Area commerciale, parcheggi e tramvia. Le idee per "svecchiare" Campo di Marte...

03 settembre 2020 08:26

Sind. Campi: "Infrastrutture? Non ho percepito passi indietro di Commisso. Lo stadio ed il centro sportivo..."

04 agosto 2020 21:44

Nardella: "La Fiorentina deve restare a Firenze. Ho fiducia nel restyling del Franchi"

10 luglio 2020 08:42

Salvini contro il nuovo stadio della Fiorentina: "No a Campi Bisenzio, unica soluzione è il Franchi"

07 luglio 2020 16:03

Nuovo stadio della Fiorentina, Campi Bisenzio o Franchi? Scoperto il segreto di Pulcinella

26 giugno 2020 14:06

Ass. Regionale: "Stadio a Campi? Al via la copianificazione, necessaria volontà politica condivisa"

24 giugno 2020 10:20

Sind. Sesto: "Nuovo stadio? Politica impreparata alla proposta della Fiorentina"

24 giugno 2020 09:26

Nazione, stadio a Campi? Prossimo passo la copianificazione, sono quattro le possibili strade

24 giugno 2020 09:18

Vicesind. Campi: "Stadio? Va fatto in breve tempo. Firenze sta studiando un'alternativa a Franchi e Mercafir"

23 giugno 2020 19:21

Pessina contro Campi: "Pro e contro sullo stadio lì, difficile farlo in poco tempo"

23 giugno 2020 17:31

Fossi in Regione, ottime notizie: non sembrano esserci problemi per lo stadio della Fiorentina

23 giugno 2020 13:58

Ieri incontro Barone-Nardella. Stadio? Il Decreto potrebbe snellire la burocrazia per Campi

23 giugno 2020 09:50

Nardella: “Stadio a Campi? Nessun veto. Sbagliato criticare l’idea di un impianto fuori Firenze”

23 giugno 2020 08:40

Commisso commenta l'iniziativa dei tifosi viola: "Unici e incredibili, ci batteremo per lo stadio!"

20 giugno 2020 14:29

Le voci dal Comune di Firenze "Non c'è ostilità, la priorità dei tifosi sembra essere il Franchi"

20 giugno 2020 12:10

Franchi o Campi Bisenzio? Nessuno si vuole esporre, ma spunta uno striscione contro Nardella e maglie per Campi

20 giugno 2020 10:33

Giani: "Bisogna ragionare su un'area tra Firenze e Prato. Stadio? Questa situazione si risolverà"

19 giugno 2020 11:41

Nazione, Campi spinge per iniziare i lavori del nuovo stadio: entro un anno e mezzo l'apertura del cantiere

18 giugno 2020 11:09

Repubblica, Commisso e Firenze vogliono aggiornamenti da Nardella altrimenti si punta tutto su Campi

17 giugno 2020 10:37

Nazione, la Fiorentina fa sul serio per l'opzione Campi: l'obiettivo è il nuovo stadio finito nel 2024

17 giugno 2020 10:06

LA FIORENTINA HA SCELTO, QUALCUNO NON CAPISCE. PERCHÉ SI É CAMBIATA IDEA?

17 giugno 2020 00:53

Fossi: "Abbiamo iniziato l'iter per il nuovo stadio, adesso serve il piano strutturale"

16 giugno 2020 17:14

Sind. Campi: "Stadio? Più facile realizzare qui le infrastrutture. La cosa peggiore sarebbe non farlo"

15 giugno 2020 12:11

"Il vero obiettivo di Commisso è fare un nuovo stadio a Campo di Marte, per questo pressa Nardella con Campi"

14 giugno 2020 11:29

CorSport, stadio? Vincerà l'opzione più veloce. Nuove ipotesi quando Commisso tornerà a Firenze?

14 giugno 2020 11:00

Pierguidi contro Fossi: "Il sindaco di Campi prende in giro Firenze e i fiorentini. A Commisso deve dire..."

13 giugno 2020 11:20

Legambiente contro la costruzione del nuovo stadio a Campi Bisenzio, è uno spreco di suolo

12 giugno 2020 19:44

Nazione, Stadio a Campi: per viabilità e trasporti, chi paga tutti i milioni necessari?

12 giugno 2020 10:27

Fossi: "Commisso non vuole lasciare Firenze. Stadio a Campi? La Fiorentina fa sul serio"

11 giugno 2020 20:39

NARDELLA IN TRAPPOLA, STADIO FRANCHI OUT. LEZIONE AI FALSI TIFOSI VIOLA, I MOTIVI

11 giugno 2020 14:33

Fossi: “Spero di porre la prima pietra dello stadio nel 2022. La viabilità va modificata”

11 giugno 2020 09:04

Fossi: "Stadio a Campi? Non siamo in competizione con Firenze. I tempi? Finirlo entro il 2024"

10 giugno 2020 18:13

Fossi: "La Fiorentina nei giorni scorsi ha fatto un passo importante. Quest'incontro andava fatto"

10 giugno 2020 17:31

QUATTRO DOMANDE A NARDELLA SULLO STADIO DELLA FIORENTINA DOPO LA SCENEGGIATA DELLO STRISCIONE

04 giugno 2020 14:24

Repubblica, Commisso perplesso e stupito da Nardella e dallo striscione "Io sto con Rocco"

04 giugno 2020 10:54

"Da Nardella solo slogan. Non nomina mai Campi Bisenzio, volevamo fatti non solite promesse"

03 giugno 2020 14:11

Nardella: "Anche io sto con Rocco, Fiorentina libera di costruire dove vuole. Io dò la priorità a Firenze, a Campo di Marte"

03 giugno 2020 13:58

Nuovo Stadio a Campi? Distante solo 20 minuti se abiti in pieno centro a Firenze. Dal Lione esempio da seguire

03 giugno 2020 13:16

Corriere Fiorentino, nuovo stadio a Campi? C'è l'ostacolo aeroporto, chi vincerà questa gara?

02 giugno 2020 10:44

Nazione, Stadio a Campi? Lo schiaffo di Commisso all'immobilismo e alla burocrazia italiana

01 giugno 2020 12:02

Toscana Aeroporti: "Lo stadio a Campi bloccherebbe la nuova pista di Peretola. Pronti alla guerra per vie legali"

31 maggio 2020 11:29

Tutta Firenze piena di striscioni "Noi Stiamo con Rocco". Ecco le foto degli striscioni in tutta la città

31 maggio 2020 03:17

Repubblica, Stadio? Campi non è la prima opzione. Nardella irritato dalla concorrenza di Fossi

30 maggio 2020 12:40

Confindustria: "Commisso vuole investire 300 milioni e noi siamo qui a cincischiare. Sconto sul terreno"

29 maggio 2020 22:00

Basile: "L'accelerata di Commisso su Campi Bisenzio è un segnale a Nardella. Vuole lasciare qualcosa a Firenze"

29 maggio 2020 21:27

Bucchioni: "Nardella sullo stadio si arrampica sugli specchi. Doveva sostenere area metropolitana"

29 maggio 2020 20:32

Corriere Fiorentino, Commisso vuole la "clausola infrastrutture" per i terreni a Campi

29 maggio 2020 10:31

La Fiorentina punta Campi Bisenzio: il nuovo stadio può essere inaugurato nella stagione 2023-2024

29 maggio 2020 09:22

Nazione, stadio a Campi? Il “sì” è vicino. Ieri nuovo incontro tra Barone e la famiglia Casini

29 maggio 2020 09:00

La Fiorentina ha scelto Campi Bisenzio per il nuovo stadio. Ecco il ruolo che avrebbe Nardella

28 maggio 2020 14:23

CorSport, Franchi? Commisso vuole certezze, ci sono troppi limiti. Intanto guarda a Campi Bisenzio

28 maggio 2020 11:28

Repubblica, oggi scade il bando Mercafir. L'unica opzione per il nuovo stadio è Campi Bisenzio

28 maggio 2020 11:09

Rai, oggi Joe Barone ha incontrato i proprietari dei terreni di Campi Bisenzio per il nuovo stadio della Fiorentina

27 maggio 2020 22:42

Repubblica, Stadio? Commisso vuole farlo a Campi: le dichiarazioni di Nardella non sono piaciute

27 maggio 2020 10:16

Contatti intensificati Barone-Fossi: i costi ed i tempi portano verso il nuovo stadio a Campi

26 maggio 2020 10:35

Vice Sindaco Firenze: "Stadio a Campi? Difficilmente praticabile. Franchi? Serve più elasticità"

25 maggio 2020 20:06

Tuttosport, Commisso? Pazienza finita. Il nuovo stadio sarà fuori città: ipotesi Castello, Campi o Bagno a Ripoli

24 maggio 2020 12:32

CorFio, Campi Bisenzio? La Fiorentina si chiede: i tifosi viola sono pronti ad uno stadio fuori Firenze?

23 maggio 2020 11:54

Fossi: "Coronavirus? Si nella direzione giusta, le regole sono seguite. Vi dico se si può uscire per correre"

14 marzo 2020 14:46

Nuovo stadio a Campi? Fiorentina favorevole mentre dal comune di Firenze per adesso non rispondono. Le ultime

08 marzo 2020 12:16

Sind. Campi: "Nuovo stadio? Firenze e i Comuni della città metropolitana devono collaborare"

07 marzo 2020 18:17

"Lo stadio va fatto a Campi Bisenzio, il restyling del Franchi non fa crescere la Fiorentina, non porta soldi"

07 marzo 2020 10:40

Nuovo stadio si va verso l'addio. Mercafir? No. Opzione Campi? Troppe incertezze. E sul Franchi presto problemi?

27 febbraio 2020 11:51

Restyling del Franchi? Irrealizzabile. Ipotesi nuovo stadio a Campi? Troppi problemi

23 febbraio 2020 11:28

Nuovo stadio a Campi Bisenzio? Soluzione né fast né economica

22 febbraio 2020 10:39

Sind. Campi: "L'ipotesi nuovo stadio è fattibile e realizzabile. Vogliamo risolvere un problema, non crearlo"

19 febbraio 2020 19:09

Nuovo Stadio? Commisso vuole trovare una valida alternativa a Firenze

17 febbraio 2020 09:51

Sindaco Bagno a Ripoli: "Commisso vorrebbe realizzare lo stadio a Firenze. Per il centro sportivo si procede bene"

16 febbraio 2020 01:36

Stadio a Campi: vantaggi e svantaggi. Il nodo principale? Le infrastrutture

15 febbraio 2020 12:30

Nardella: "Incontro tra Commisso e il sindaco di Campi? Non posso parlare, c'è il bando"

14 febbraio 2020 13:44

Barone: "Incontro positivo ed interessante Fossi-Commisso sulla possibilità nuovo stadio"

14 febbraio 2020 11:19

Sind. Campi: "L'ipotesi stadio qui è sempre aperta. La priorità l'ha Firenze ma noi restiamo a disposizione"

13 febbraio 2020 22:32

Bando Mercafir, domenica Commisso decide. Restyling Franchi? Troppi vincoli. Campi? Alternativa ma...

12 febbraio 2020 10:34

Calamai: "Il comunicato della Fiorentina non chiude all'idea stadio, lo vedo come un avviso a Nardella"

11 febbraio 2020 21:09

Nazione, tanti dubbi sulla Mercafir: dal costo ai vincoli aeroportuali passando per gli slittamenti

11 febbraio 2020 11:33

Commisso su Campi: "Abbiamo parlato con i proprietari ed il costo è molto più basso di Mercafir"

08 gennaio 2020 19:48

Tgr Rai, costo della Mercafir troppo alto, no a Campi Bisenzio. Commisso pensa al restyling del Franchi

02 gennaio 2020 20:05

Sind. Campi: "Spero che il 2020 sia l'anno del nuovo stadio. Il Comune di Campi si farà trovare pronto se..."

29 dicembre 2019 19:35

Nardella: "L'area Mercafir è la prima in Italia dove si può costruire lo stadio. Non parlerò più di Campi"

19 dicembre 2019 21:30

Nuovo stadio, unica opzione Mercafir: entro Natale il prezzo e la decisione di Commisso

13 dicembre 2019 12:16

Archivio

Esplora l'archivio di Campi Bisenzio

Sett. 45 Sett. 13
Sett. 43 Sett. 4 Sett. 3
Sett. 49 Sett. 45 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 36 Sett. 32 Sett. 28 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 47 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 36
Sett. 51