Notizie Campi Bisenzio Fiorentina

La Fiorentina fa entrare gratis allo stadio i cittadini di Campi Bisenzio. In settimana donati beni e aiuti
11 novembre 2023 20:20
La Fiorentina regala idropulitrici alla Misericordia di Campi Bisenzio. Barone sui posti dell'alluvione
08 novembre 2023 17:30
Nazione: “E se la Fiorentina avesse costruito lo stadio a Campi? C’era una bozza di contratto così come il rischio idraulico”
08 novembre 2023 08:54
Biraghi si mette gli stivali e prende la pala. Il capitano della Fiorentina a Campi per aiutare gli alluvionati
06 novembre 2023 13:30
Campi si divide sul tema stadio: "Se Commisso vorrà, faremo di tutto". La risposta: "Solo fumo negli occhi"
01 aprile 2023 13:40
Stadio Fiorentina a Campi? Politica dice no, opzione terreni quasi scaduta, sarà restyling Franchi
31 ottobre 2021 11:42
Stadio, Commisso tentato da Campi Bisenzio ma resta il problema aeroporto. L'alternativa...
26 gennaio 2021 09:29
Comunicato Firenze-Campi: sono tre i punti principali emersi dall'incontro a Palazzo Vecchio
23 gennaio 2021 11:38
Sindaco Campi: "Con Commisso incontro normale. Tocca alla Fiorentina decidere se fare lo stadio"
22 gennaio 2021 15:14
Fossi: "Parole di Commisso? Non ha rinunciato allo stadio. Ipotesi Campi? È ancora viva"
03 dicembre 2020 12:00
Sind. Campi Bisenzio: "Il tempo di Iachini alla Fiorentina è finito. Vorrei rivedere il bel gioco"
04 novembre 2020 21:06
CorSport, centro sportivo, domani l'approvazione della variante. In standby la questione stadio
25 ottobre 2020 09:56
Sind. Campi: "L'addio di Chiesa? Niente a che vedere con quello di Baggio. Sullo stadio..."
12 ottobre 2020 22:37
Commisso: "Fiorentina? Meglio "slow, slow". Stadio? Franchi 33%, Campi 33%, nulla 33%"
30 settembre 2020 10:09
Commisso è stato chiaro: vuole un nuovo impianto. Non si può a Firenze? C'è Campi Bisenzio
25 settembre 2020 08:23
Nardella: "Stadio? Il Franchi è la prima opzione, Campi l'alternativa. Presto la scelta della Fiorentina"
24 settembre 2020 20:33
Accordo tra Firenze e Campi Bisenzio: "Aspettiamo la decisione della Fiorentina per lo stadio, poi sarà unione di intenti"
24 settembre 2020 19:07
Sindaco C. Bisenzio: "Inizio dei lavori per il nuovo stadio a Campi a inizio gennaio. I costi..."
23 settembre 2020 16:31
Franchi? La Fiorentina deve presentare il piano preliminare al Ministero. Oggi Commisso sarà a Campi
23 settembre 2020 08:54
Sind. Campi: "Stop al campanilismo, alla Fiorentina serve uno stadio per fare il salto di qualità"
03 settembre 2020 13:46
Restyling Franchi? Area commerciale, parcheggi e tramvia. Le idee per "svecchiare" Campo di Marte...
03 settembre 2020 08:26
Sind. Campi: "Infrastrutture? Non ho percepito passi indietro di Commisso. Lo stadio ed il centro sportivo..."
04 agosto 2020 21:44
Nardella: "La Fiorentina deve restare a Firenze. Ho fiducia nel restyling del Franchi"
10 luglio 2020 08:42
Salvini contro il nuovo stadio della Fiorentina: "No a Campi Bisenzio, unica soluzione è il Franchi"
07 luglio 2020 16:03
Nuovo stadio della Fiorentina, Campi Bisenzio o Franchi? Scoperto il segreto di Pulcinella
26 giugno 2020 14:06
Ass. Regionale: "Stadio a Campi? Al via la copianificazione, necessaria volontà politica condivisa"
24 giugno 2020 10:20
Sind. Sesto: "Nuovo stadio? Politica impreparata alla proposta della Fiorentina"
24 giugno 2020 09:26
Nazione, stadio a Campi? Prossimo passo la copianificazione, sono quattro le possibili strade
24 giugno 2020 09:18
Vicesind. Campi: "Stadio? Va fatto in breve tempo. Firenze sta studiando un'alternativa a Franchi e Mercafir"
23 giugno 2020 19:21
Pessina contro Campi: "Pro e contro sullo stadio lì, difficile farlo in poco tempo"
23 giugno 2020 17:31
Fossi in Regione, ottime notizie: non sembrano esserci problemi per lo stadio della Fiorentina
23 giugno 2020 13:58
Ieri incontro Barone-Nardella. Stadio? Il Decreto potrebbe snellire la burocrazia per Campi
23 giugno 2020 09:50
Nardella: “Stadio a Campi? Nessun veto. Sbagliato criticare l’idea di un impianto fuori Firenze”
23 giugno 2020 08:40
Commisso commenta l'iniziativa dei tifosi viola: "Unici e incredibili, ci batteremo per lo stadio!"
20 giugno 2020 14:29
Le voci dal Comune di Firenze "Non c'è ostilità, la priorità dei tifosi sembra essere il Franchi"
20 giugno 2020 12:10
Franchi o Campi Bisenzio? Nessuno si vuole esporre, ma spunta uno striscione contro Nardella e maglie per Campi
20 giugno 2020 10:33
Giani: "Bisogna ragionare su un'area tra Firenze e Prato. Stadio? Questa situazione si risolverà"
19 giugno 2020 11:41
Nazione, Campi spinge per iniziare i lavori del nuovo stadio: entro un anno e mezzo l'apertura del cantiere
18 giugno 2020 11:09
Repubblica, Commisso e Firenze vogliono aggiornamenti da Nardella altrimenti si punta tutto su Campi
17 giugno 2020 10:37
Nazione, la Fiorentina fa sul serio per l'opzione Campi: l'obiettivo è il nuovo stadio finito nel 2024
17 giugno 2020 10:06
LA FIORENTINA HA SCELTO, QUALCUNO NON CAPISCE. PERCHÉ SI É CAMBIATA IDEA?
17 giugno 2020 00:53
Fossi: "Abbiamo iniziato l'iter per il nuovo stadio, adesso serve il piano strutturale"
16 giugno 2020 17:14
Sind. Campi: "Stadio? Più facile realizzare qui le infrastrutture. La cosa peggiore sarebbe non farlo"
15 giugno 2020 12:11
"Il vero obiettivo di Commisso è fare un nuovo stadio a Campo di Marte, per questo pressa Nardella con Campi"
14 giugno 2020 11:29
CorSport, stadio? Vincerà l'opzione più veloce. Nuove ipotesi quando Commisso tornerà a Firenze?
14 giugno 2020 11:00
Pierguidi contro Fossi: "Il sindaco di Campi prende in giro Firenze e i fiorentini. A Commisso deve dire..."
13 giugno 2020 11:20
Legambiente contro la costruzione del nuovo stadio a Campi Bisenzio, è uno spreco di suolo
12 giugno 2020 19:44
Nazione, Stadio a Campi: per viabilità e trasporti, chi paga tutti i milioni necessari?
12 giugno 2020 10:27
Fossi: "Commisso non vuole lasciare Firenze. Stadio a Campi? La Fiorentina fa sul serio"
11 giugno 2020 20:39
NARDELLA IN TRAPPOLA, STADIO FRANCHI OUT. LEZIONE AI FALSI TIFOSI VIOLA, I MOTIVI
11 giugno 2020 14:33
Fossi: “Spero di porre la prima pietra dello stadio nel 2022. La viabilità va modificata”
11 giugno 2020 09:04
Fossi: "Stadio a Campi? Non siamo in competizione con Firenze. I tempi? Finirlo entro il 2024"
10 giugno 2020 18:13
Fossi: "La Fiorentina nei giorni scorsi ha fatto un passo importante. Quest'incontro andava fatto"
10 giugno 2020 17:31
QUATTRO DOMANDE A NARDELLA SULLO STADIO DELLA FIORENTINA DOPO LA SCENEGGIATA DELLO STRISCIONE
04 giugno 2020 14:24
Repubblica, Commisso perplesso e stupito da Nardella e dallo striscione "Io sto con Rocco"
04 giugno 2020 10:54
"Da Nardella solo slogan. Non nomina mai Campi Bisenzio, volevamo fatti non solite promesse"
03 giugno 2020 14:11
Nardella: "Anche io sto con Rocco, Fiorentina libera di costruire dove vuole. Io dò la priorità a Firenze, a Campo di Marte"
03 giugno 2020 13:58
Nuovo Stadio a Campi? Distante solo 20 minuti se abiti in pieno centro a Firenze. Dal Lione esempio da seguire
03 giugno 2020 13:16
Corriere Fiorentino, nuovo stadio a Campi? C'è l'ostacolo aeroporto, chi vincerà questa gara?
02 giugno 2020 10:44
Nazione, Stadio a Campi? Lo schiaffo di Commisso all'immobilismo e alla burocrazia italiana
01 giugno 2020 12:02
Toscana Aeroporti: "Lo stadio a Campi bloccherebbe la nuova pista di Peretola. Pronti alla guerra per vie legali"
31 maggio 2020 11:29
Tutta Firenze piena di striscioni "Noi Stiamo con Rocco". Ecco le foto degli striscioni in tutta la città
31 maggio 2020 03:17
Repubblica, Stadio? Campi non è la prima opzione. Nardella irritato dalla concorrenza di Fossi
30 maggio 2020 12:40
Confindustria: "Commisso vuole investire 300 milioni e noi siamo qui a cincischiare. Sconto sul terreno"
29 maggio 2020 22:00
Basile: "L'accelerata di Commisso su Campi Bisenzio è un segnale a Nardella. Vuole lasciare qualcosa a Firenze"
29 maggio 2020 21:27
Bucchioni: "Nardella sullo stadio si arrampica sugli specchi. Doveva sostenere area metropolitana"
29 maggio 2020 20:32
Corriere Fiorentino, Commisso vuole la "clausola infrastrutture" per i terreni a Campi
29 maggio 2020 10:31
La Fiorentina punta Campi Bisenzio: il nuovo stadio può essere inaugurato nella stagione 2023-2024
29 maggio 2020 09:22
Nazione, stadio a Campi? Il “sì” è vicino. Ieri nuovo incontro tra Barone e la famiglia Casini
29 maggio 2020 09:00
La Fiorentina ha scelto Campi Bisenzio per il nuovo stadio. Ecco il ruolo che avrebbe Nardella
28 maggio 2020 14:23
CorSport, Franchi? Commisso vuole certezze, ci sono troppi limiti. Intanto guarda a Campi Bisenzio
28 maggio 2020 11:28
Repubblica, oggi scade il bando Mercafir. L'unica opzione per il nuovo stadio è Campi Bisenzio
28 maggio 2020 11:09
Rai, oggi Joe Barone ha incontrato i proprietari dei terreni di Campi Bisenzio per il nuovo stadio della Fiorentina
27 maggio 2020 22:42
Repubblica, Stadio? Commisso vuole farlo a Campi: le dichiarazioni di Nardella non sono piaciute
27 maggio 2020 10:16
Contatti intensificati Barone-Fossi: i costi ed i tempi portano verso il nuovo stadio a Campi
26 maggio 2020 10:35
Vice Sindaco Firenze: "Stadio a Campi? Difficilmente praticabile. Franchi? Serve più elasticità"
25 maggio 2020 20:06
Tuttosport, Commisso? Pazienza finita. Il nuovo stadio sarà fuori città: ipotesi Castello, Campi o Bagno a Ripoli
24 maggio 2020 12:32
CorFio, Campi Bisenzio? La Fiorentina si chiede: i tifosi viola sono pronti ad uno stadio fuori Firenze?
23 maggio 2020 11:54
Fossi: "Coronavirus? Si nella direzione giusta, le regole sono seguite. Vi dico se si può uscire per correre"
14 marzo 2020 14:46
Nuovo stadio a Campi? Fiorentina favorevole mentre dal comune di Firenze per adesso non rispondono. Le ultime
08 marzo 2020 12:16
Sind. Campi: "Nuovo stadio? Firenze e i Comuni della città metropolitana devono collaborare"
07 marzo 2020 18:17
"Lo stadio va fatto a Campi Bisenzio, il restyling del Franchi non fa crescere la Fiorentina, non porta soldi"
07 marzo 2020 10:40
Nuovo stadio si va verso l'addio. Mercafir? No. Opzione Campi? Troppe incertezze. E sul Franchi presto problemi?
27 febbraio 2020 11:51
Restyling del Franchi? Irrealizzabile. Ipotesi nuovo stadio a Campi? Troppi problemi
23 febbraio 2020 11:28
Nuovo stadio a Campi Bisenzio? Soluzione né fast né economica
22 febbraio 2020 10:39
Sind. Campi: "L'ipotesi nuovo stadio è fattibile e realizzabile. Vogliamo risolvere un problema, non crearlo"
19 febbraio 2020 19:09
Nuovo Stadio? Commisso vuole trovare una valida alternativa a Firenze
17 febbraio 2020 09:51
Sindaco Bagno a Ripoli: "Commisso vorrebbe realizzare lo stadio a Firenze. Per il centro sportivo si procede bene"
16 febbraio 2020 01:36
Stadio a Campi: vantaggi e svantaggi. Il nodo principale? Le infrastrutture
15 febbraio 2020 12:30
Nardella: "Incontro tra Commisso e il sindaco di Campi? Non posso parlare, c'è il bando"
14 febbraio 2020 13:44
Barone: "Incontro positivo ed interessante Fossi-Commisso sulla possibilità nuovo stadio"
14 febbraio 2020 11:19
Sind. Campi: "L'ipotesi stadio qui è sempre aperta. La priorità l'ha Firenze ma noi restiamo a disposizione"
13 febbraio 2020 22:32
Bando Mercafir, domenica Commisso decide. Restyling Franchi? Troppi vincoli. Campi? Alternativa ma...
12 febbraio 2020 10:34
Calamai: "Il comunicato della Fiorentina non chiude all'idea stadio, lo vedo come un avviso a Nardella"
11 febbraio 2020 21:09
Nazione, tanti dubbi sulla Mercafir: dal costo ai vincoli aeroportuali passando per gli slittamenti
11 febbraio 2020 11:33
Commisso su Campi: "Abbiamo parlato con i proprietari ed il costo è molto più basso di Mercafir"
08 gennaio 2020 19:48
Tgr Rai, costo della Mercafir troppo alto, no a Campi Bisenzio. Commisso pensa al restyling del Franchi
02 gennaio 2020 20:05
Sind. Campi: "Spero che il 2020 sia l'anno del nuovo stadio. Il Comune di Campi si farà trovare pronto se..."
29 dicembre 2019 19:35
Nardella: "L'area Mercafir è la prima in Italia dove si può costruire lo stadio. Non parlerò più di Campi"
19 dicembre 2019 21:30
Nuovo stadio, unica opzione Mercafir: entro Natale il prezzo e la decisione di Commisso
13 dicembre 2019 12:16
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