Sind. Campi: “Infrastrutture? Non ho percepito passi indietro di Commisso. Lo stadio ed il centro sportivo…”

“Capisco da tifoso – ha detto il sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi a Radio Bruno – chi è rimasto disorientato da quanto ieri ha detto Commisso, ma si vede anche la grande passione del presidente viola. Tante cose in questo anno l’hanno motivato così come tante l’hanno deluso. Non ho mai percepito un passo indietro per quanto riguarda l’investimento nelle infrastrutture anche se è infastidito. Lo stadio e il centro sportivo sono la base per far crescere l’intera Fiorentina. Franchi? Se non si può fare il restyling c’è comunque Campi Bisenzio. Stiamo facendo importanti passi in avanti”.

NAZIONE, TERRACCIANO TITOLARE, DRAGOWSKI IN PARTENZA. CHIESA, OCCHIO AL PRESSING DEL MANCHESTER UNITED