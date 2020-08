Nazione, Terracciano titolare, Dragowski in partenza. Chiesa, occhio al pressing del Manchester United

Secondo La Nazione, il titolare della Fiorentina per la prossima stagione sarà Pietro Terracciano, Dragowski lascerà Firenze probabilmente per andare in Spagna. Chiesa? Juve-Inter su di lui ma la Fiorentina preferisce trattare Federico con club inglesi come Manchester United e Newcastle i quali puntano con una cifra tonda al gioiello gigliato. La proposta dello United resta di 55 milioni circa. La Fiorentina si aspetta un’offerta a rialzo nelle prossime settimane.

CORSPORT, LA ROMA VUOLE CASTROVILLI: AI VIOLA OFFRE FLORENZI, JUAN JESUS E CALAFIORI COME CONTROPARTITE