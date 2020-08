CorSport, la Roma vuole Castrovilli: ai viola offre Florenzi, Juan Jesus e Calafiori come contropartite

Intrecci di mercato sull’asse Firenze-Roma. I giallorossi nonostante siano un po’ in crisi economica, hanno già selezionato i loro obiettivi di mercato, per il centrocampo spunta Gaetano Castrovilli. Secondo il Corriere dello Sport, l’operazione è difficile con i viola ma l’ingaggio non è proibitivo. Il gioiello viola vale intorno ai 35 milioni ma la Roma potrebbe offrire delle contropartite per abbassare il suo costo come Florenzi, Juan Jesus ed il giovanissimo Calafiori.

NAZIONE, MANDZUKIC ASPETTA LA PROPOSTA GIUSTA, LA FIORENTINA CI PROVA COSÌ COME PER BELOTTI