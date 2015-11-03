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Notizie Florenzi Fiorentina

Florenzi: “Con Pioli ho vissuto tanto, sono sicuro che saprà riportare in alto la Fiorentina”

25 ottobre 2025 13:38

Florenzi: "Condoglianze al presidente Commisso, spero che la Fiorentina regali la Conference a Barone"

31 marzo 2024 20:58

Florenzi litiga con un tifoso della Fiorentina: "Insulti pesanti quasi come il razzismo"

31 marzo 2024 15:20

La farsa continua, anche Florenzi e Politano si rendono indisponibili per la Turchia e lasciano l'Italia

28 marzo 2022 15:31

CDS, Florenzi in uscita dalla Roma, Fiorentina interessata. Fine Agosto possibile offerta

03 agosto 2021 09:44

Il Messaggero, Fiorentina su Florenzi. Da battere la concorrenza di Lione e Atletico Madrid

02 agosto 2021 14:03

Gazzetta dello Sport, se parte Lirola, Fiorentina su Florenzi. Il Chelsea spara alto per Zappacosta

01 agosto 2021 09:00

Corriere Fiorentino, al posto di Lirola potrebbe arrivare Florenzi. Ottimi rapporti con l'agente Lucci

20 luglio 2021 13:39

Retroscena Castrovilli, la Roma per lui aveva offerto Florenzi, Juan Jesus e Calafiori. Commisso chiedeva 40 milioni

03 marzo 2021 12:32

(VIDEO): il primo gol di Florenzi al PSG è meraviglioso. Rimpianto per la Fiorentina?

04 ottobre 2020 10:50

CorSport, asse caldo Firenze-Roma. Ai viola piacciono Florenzi e Calafiori. Ai giallorossi invece...

02 settembre 2020 10:52

Da Roma, Vlahovic si è offerto ai giallorossi. La sua valutazione è di 25 milioni ma spunta l'idea scambio?

31 agosto 2020 10:22

Di Marzio, la Fiorentina vuole un esterno: ecco i tre nomi sul taccuino di Pradè

21 agosto 2020 08:19

Nazione, Fiorentina sempre vigile per Florenzi. Lascerà definitivamente Roma? Attenzione alla Premier...

18 agosto 2020 11:23

Il Tempo, Florenzi, l'Atalanta ha offerto alla Roma 15 milioni per l'esterno. La Fiorentina...

13 agosto 2020 09:35

Nazione, Fiorentina ancora su Florenzi ma difficilmente rientrerà nella trattativa per Castrovilli. Il numero otto...

09 agosto 2020 08:37

CorSport, la Roma vuole Castrovilli: ai viola offre Florenzi, Juan Jesus e Calafiori come contropartite

04 agosto 2020 08:27

Asse Roma-Firenze, Florenzi? In viola solo se arriva Spalletti. Vlahovic alla Roma? Si muove solo per 30 milioni

26 luglio 2020 11:47

Tuttosport, la Fiorentina punta di nuovo Florenzi. Il terzino difficilmente resterà alla Roma

22 luglio 2020 11:40

Da Roma, Spalletti alla Fiorentina con Florenzi, ipotesi concreta. I dettagli

10 luglio 2020 20:22

CorSport, Florenzi nel mirino della Fiorentina ma per lui si inserisce anche l'Atalanta

10 luglio 2020 09:23

Nazione, Nainggolan vicino alla Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto. Florenzi e Spinazzola...

06 luglio 2020 10:42

Nazione, De Rossi e quel legame speciale con Nainggolan, Florenzi e Spinazzola

05 luglio 2020 09:06

Di Marzio, incontro ai campini tra Lucci e Pradè, la Fiorentina vuole Florenzi. Le ultime

03 luglio 2020 14:01

Da Roma spingono, Vlahovic giallorosso per Florenzi e Spinazzola alla Fiorentina. I dettagli

24 giugno 2020 11:57

Nazione, la Fiorentina segue Florenzi e Spinazzola, spunta Schick, il Lipsia non lo riscatta

22 giugno 2020 08:13

I bookmakers cambiano idea, la Fiorentina non è piu in pole per Florenzi, spunta un'altra italiana

17 giugno 2020 20:37

Nazione, alla Fiorentina piacciono Spinazzola e Juan Jesus. Scambio Florenzi-Biraghi con la Roma?

05 giugno 2020 12:08

CorSport, Asse caldo Firenze-Roma: Florenzi-Juan Jesus in viola e Biraghi in nerazzurro?

04 giugno 2020 11:16

Gazzetta, Se la Roma cede Spinazzola punta tutto su Biraghi. Fiorentina interessata a Florenzi

04 giugno 2020 11:03

Gazzetta, Fiorentina in pole per Florenzi. Spinazzola andrà a Firenze e Biraghi a Roma?

01 giugno 2020 10:35

Gazzetta, Fiorentina-Roma, che intrecci! Spinazzola e Florenzi in viola e Biraghi in giallorosso?

18 maggio 2020 11:41

Nazione, Asse caldo Firenze-Roma: occhi su Florenzi e Spinazzola

17 maggio 2020 10:06

Nazione, rispunta Florenzi per i viola: vuole il posto fisso per conquistare Euro 2021

16 maggio 2020 10:21

Florenzi litiga con i tifosi del Valencia: "Non sei nessuno, puoi andartene subito"

14 maggio 2020 14:25

Repubblica, Spinazzola più che un’idea, Florenzi la grande occasione

11 maggio 2020 09:37

Raiola e la sua... galassia! Quante tentazioni per la Fiorentina: da Bonaventura ad Ibrahimovic tutti i nomi

04 maggio 2020 10:32

CorSport, Asse Firenze-Roma, prende piede lo scambio Biraghi-Spinazzola. Nell'affare anche Florenzi...

27 aprile 2020 12:39

Nazione, Malinovskyi? Investimento da top. Nainggolan? Un colpo da 90. Gli altri...

20 aprile 2020 10:20

Gazzetta, non solo Biraghi, Spinazzola e Florenzi. Nello scambio potrebbe entrare Pezzella

19 aprile 2020 16:03

Gazzetta, asse Firenze-Roma: Florenzi-Spinazzola in viola per Pezzella-Biraghi in giallorosso

19 aprile 2020 10:55

Firenze-Roma, asse caldo: Spinazzola e Florenzi alla Fiorentina. Biraghi si vestirà di giallorosso

17 aprile 2020 12:30

Gazzetta, nel futuro di Florenzi c'è l'Italia: piace alla Fiorentina ma attenzione a Monchi

14 aprile 2020 13:25

Gazzetta, Florenzi verrà ceduto dalla Roma. La Fiorentina è pronta ad accoglierlo

27 marzo 2020 11:17

CorSport, Pradè a gennaio voleva portare Florenzi in viola, Fiorentina soluzione gradita per il futuro

25 marzo 2020 11:21

Florenzi, a gennaio fu ad un passo dall'Atalanta. Il laterale che Montella voleva a Firenze..

22 marzo 2020 22:16

CorSport, Castrovilli è l'obiettivo numero uno della Roma. Florenzi può essere la chiave?

21 marzo 2020 11:08

CorSport, un Lirola tornato al top della forma con Iachini fa freddare la pista che porta a Florenzi

20 marzo 2020 11:36

Antonelli: “Florenzi in viola? Non la vedo fattibile perché c’è Lirola. A meno che...”

19 marzo 2020 12:40

Gazzetta, Florenzi da l'ok alla Fiorentina. Pronto nuovo assalto all'ex Roma in prestito con diritto od obbligo di riscatto

17 marzo 2020 11:25

La Roma e Florenzi hanno deciso, vogliono dirsi addio in modo definitivo. Dove sarà ceduto? I dettagli

28 gennaio 2020 19:21

TMW, Florenzi vicino al Valencia. Da definire la formula. La richiesta della Roma..

28 gennaio 2020 13:38

Pedullà: "Cutrone sarebbe un ottimo investimento per i viola. Pedro lo vogliono tanti club. Duncan..."

02 gennaio 2020 19:39

Gazzetta, se la Roma cederà Florenzi lo farà in prestito con obbligo di riscatto

20 dicembre 2019 10:03

Colloquio tra Fonseca e Florenzi, il capitano della Roma ha chiesto garanzia di giocare. Lo aspetta la Fiorentina

19 dicembre 2019 16:52

Fonseca: "Florenzi? Della nazionale non mi interessa. Non ho parlato con i ragazzi del 7-1 dello scorso anno"

19 dicembre 2019 15:52

Montella: "Florenzi? Non so se mangio il panettone, il mercato non lo faccio io. Chiesa in dubbio, Kalinic? Il suo ritorno..."

19 dicembre 2019 13:56

Domani Pradè incontra la Roma, tre i nomi sul piatto in direzione Firenze

19 dicembre 2019 11:12

Nela: "Florenzi non è più una prima scelta per la Roma. Domani mi aspetto uno 0-0.."

19 dicembre 2019 07:55

Nazione, brusca frenata per Florenzi, la Fiorentina lo vuole in prestito. In difesa si segue Bonifazi

18 dicembre 2019 11:58

Gazzetta, a giugno la Roma ci proverà per Castrovilli. Maxi operazione con Florenzi-Riccardi?

18 dicembre 2019 11:26

TMW, si raffredda la pista che porta Florenzi in viola. Troppi i 3,5 milioni di ingaggio e...

17 dicembre 2019 14:45

Fiorentina in vantaggio su Samp e Inter per Florenzi. Può arrivare in prestito con diritto di riscatto

17 dicembre 2019 10:03

Sky, la Roma sta riflettendo sul futuro di Florenzi. Cessione in arrivo?

16 dicembre 2019 20:28

Florenzi convinto della Fiorentina per 3 motivi. Prestito con riscatto a 25 milioni. Ingaggio top

16 dicembre 2019 16:19

Florenzi sarà addio: "Presto vi farò piangere tutti". Fiorentina a un passo, ecco la formula

16 dicembre 2019 11:32

Florenzi misterioso: "Domani alla cena di squadra farò un discorso commovente" Sara' addio?

16 dicembre 2019 08:31

La Fiorentina apre il tavolo delle trattative con la Roma: Florenzi e Kalinic nel mirino

14 dicembre 2019 10:50

Florenzi, la soluzione più probabile è la Fiorentina. Il nodo da sciogliere? Il pesante ingaggio

12 dicembre 2019 12:18

Florenzi può lasciare a gennaio la Roma in prestito. Su di lui Fiorentina, Cagliari e Samp

10 dicembre 2019 13:09

La Fiorentina segue Florenzi per gennaio. L'esterno giallorosso potrebbe partire in prestito

08 dicembre 2019 13:53

Per gennaio la Fiorentina segue Banega del Siviglia, Politano dell'Inter e Florenzi della Roma

05 dicembre 2019 14:13

Dalla Samp al Napoli tutti in fila per Florenzi. Spunta un possibile scambio con Kessie del Milan

16 novembre 2019 12:41

Samp - Florenzi si può fare: l'agente del giocatore avrebbe parlato con Ferrero per gennaio

16 novembre 2019 00:17

Bucchioni: "Florenzi fattibile se ti liberi di 7-8 ingaggi inutili. Rischiavamo di finire come il Parma..."

15 novembre 2019 23:15

Pradè: "Mai contattato Florenzi, siamo contenti di Montella. Ecco cosa faremo a gennaio"

15 novembre 2019 21:09

Antognoni: "Rinforzi? Secondo noi la squadra è già competitiva. Florenzi ci piace"

15 novembre 2019 18:34

Florenzi a Firenze? Si può fare. Prestito fino a giugno o a 18 mesi con riscatto fissato a 19-25 milioni

15 novembre 2019 11:00

De Sisti: "Florenzi alla Fiorentina? Magari.., Ribery in campo, aiuta a migliorare il rendimento degli altri"

15 novembre 2019 08:21

Caputi: "Antonucci starebbe benissimo in viola. Florenzi? Costa caro, lo costringono ad andare.."

14 novembre 2019 21:25

Sabatini: "Florenzi può lasciare davvero la Roma. O è finito oppure non può stare a guardare. Samp passo indietro, Inter ok"

14 novembre 2019 17:37

Calamai a Radio Bruno: "Nuova Società quindi Castrovilli resta, non so quanto serva Florenzi, continuità a Vlahovic"

14 novembre 2019 16:42

Pruzzo su Florenzi: "La Roma cerca già il sostituto. Fossi in lui me ne andrei, non all'Inter.."

14 novembre 2019 13:33

Cor. Sport, Florenzi ha deciso di lasciare Roma. Fiorentina e Samp su di lui, contatti avviati

14 novembre 2019 11:28

Florenzi, la Fiorentina si avvicina. Prestito di almeno sei mesi e riscatto di 20-25 milioni

14 novembre 2019 11:21

Primi contatti per Florenzi: A Firenze solo in prestito. La situazione

14 novembre 2019 01:24

È duello con l'Inter per Florenzi, Conte lo vuole nella sua squadra. Ostacolo ingaggio

13 novembre 2019 20:40

Sky Sport, Di Marzio rivela: "Contatti tra la Fiorentina e Florenzi, a gennaio potrebbe andare a Firenze. Il ruolo..."

13 novembre 2019 18:32

La Nazione, Florenzi alla Fiorentina? Due grandi fattori possono portare il romanista a Firenze

13 novembre 2019 16:27

Tuttosport conferma: la Fiorentina ha già fatto un sondaggio per Florenzi, ma ci sono anche altre squadre

13 novembre 2019 12:26

Ferrero confessa: "Mi piacerebbe prendere Alessandro Florenzi alla Sampdoria"

12 novembre 2019 21:16

Perinetti: "Sbagliato non vendere Chiesa, ha la testa altrove. Fiorentina, prendi Florenzi, fai un affare"

12 novembre 2019 17:35

Fonseca: "Florenzi resta un'opzione molto importante. Per il CT è fondamentale? Parere suo.."

12 novembre 2019 13:40

Tuttosport, Florenzi piace a molte squadre in Italia: ma non tutte possono permettersi il suo ingaggio

12 novembre 2019 11:48

Corriere fiorentino, centrocampo non da Europa. I rinforzi possibili sono Berge e Florenzi, ecco il costo

12 novembre 2019 11:34

Sport Mediaset conferma, la Fiorentina vuole Florenzi per gennaio. Interesse viola dura da tempo, i dettagli

11 novembre 2019 18:55

Gazzetta, Florenzi via dalla Roma a gennaio, potrebbe arrivare alla Fiorentina su richiesta di Montella

11 novembre 2019 14:51

Florenzi, lesione muscolare al polpaccio sinistro: salterà la Fiorentina

23 marzo 2019 21:21

(VIDEO), stasera Monchi e Totti si lamenteranno del VAR? Nel finale dubbio contatto su Pandev

16 dicembre 2018 22:09

Florenzi: "Oggi abbiamo buttato via di punti. La Roma ha giocato a calcio, il rigore..."

03 novembre 2018 19:56

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