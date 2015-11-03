Notizie Florenzi Fiorentina

Florenzi: “Con Pioli ho vissuto tanto, sono sicuro che saprà riportare in alto la Fiorentina”
25 ottobre 2025 13:38
Florenzi: "Condoglianze al presidente Commisso, spero che la Fiorentina regali la Conference a Barone"
31 marzo 2024 20:58
Florenzi litiga con un tifoso della Fiorentina: "Insulti pesanti quasi come il razzismo"
31 marzo 2024 15:20
La farsa continua, anche Florenzi e Politano si rendono indisponibili per la Turchia e lasciano l'Italia
28 marzo 2022 15:31
CDS, Florenzi in uscita dalla Roma, Fiorentina interessata. Fine Agosto possibile offerta
03 agosto 2021 09:44
Il Messaggero, Fiorentina su Florenzi. Da battere la concorrenza di Lione e Atletico Madrid
02 agosto 2021 14:03
Gazzetta dello Sport, se parte Lirola, Fiorentina su Florenzi. Il Chelsea spara alto per Zappacosta
01 agosto 2021 09:00
Corriere Fiorentino, al posto di Lirola potrebbe arrivare Florenzi. Ottimi rapporti con l'agente Lucci
20 luglio 2021 13:39
Retroscena Castrovilli, la Roma per lui aveva offerto Florenzi, Juan Jesus e Calafiori. Commisso chiedeva 40 milioni
03 marzo 2021 12:32
(VIDEO): il primo gol di Florenzi al PSG è meraviglioso. Rimpianto per la Fiorentina?
04 ottobre 2020 10:50
CorSport, asse caldo Firenze-Roma. Ai viola piacciono Florenzi e Calafiori. Ai giallorossi invece...
02 settembre 2020 10:52
Da Roma, Vlahovic si è offerto ai giallorossi. La sua valutazione è di 25 milioni ma spunta l'idea scambio?
31 agosto 2020 10:22
Di Marzio, la Fiorentina vuole un esterno: ecco i tre nomi sul taccuino di Pradè
21 agosto 2020 08:19
Nazione, Fiorentina sempre vigile per Florenzi. Lascerà definitivamente Roma? Attenzione alla Premier...
18 agosto 2020 11:23
Il Tempo, Florenzi, l'Atalanta ha offerto alla Roma 15 milioni per l'esterno. La Fiorentina...
13 agosto 2020 09:35
Nazione, Fiorentina ancora su Florenzi ma difficilmente rientrerà nella trattativa per Castrovilli. Il numero otto...
09 agosto 2020 08:37
CorSport, la Roma vuole Castrovilli: ai viola offre Florenzi, Juan Jesus e Calafiori come contropartite
04 agosto 2020 08:27
Asse Roma-Firenze, Florenzi? In viola solo se arriva Spalletti. Vlahovic alla Roma? Si muove solo per 30 milioni
26 luglio 2020 11:47
Tuttosport, la Fiorentina punta di nuovo Florenzi. Il terzino difficilmente resterà alla Roma
22 luglio 2020 11:40
Da Roma, Spalletti alla Fiorentina con Florenzi, ipotesi concreta. I dettagli
10 luglio 2020 20:22
CorSport, Florenzi nel mirino della Fiorentina ma per lui si inserisce anche l'Atalanta
10 luglio 2020 09:23
Nazione, Nainggolan vicino alla Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto. Florenzi e Spinazzola...
06 luglio 2020 10:42
Nazione, De Rossi e quel legame speciale con Nainggolan, Florenzi e Spinazzola
05 luglio 2020 09:06
Di Marzio, incontro ai campini tra Lucci e Pradè, la Fiorentina vuole Florenzi. Le ultime
03 luglio 2020 14:01
Da Roma spingono, Vlahovic giallorosso per Florenzi e Spinazzola alla Fiorentina. I dettagli
24 giugno 2020 11:57
Nazione, la Fiorentina segue Florenzi e Spinazzola, spunta Schick, il Lipsia non lo riscatta
22 giugno 2020 08:13
I bookmakers cambiano idea, la Fiorentina non è piu in pole per Florenzi, spunta un'altra italiana
17 giugno 2020 20:37
Nazione, alla Fiorentina piacciono Spinazzola e Juan Jesus. Scambio Florenzi-Biraghi con la Roma?
05 giugno 2020 12:08
CorSport, Asse caldo Firenze-Roma: Florenzi-Juan Jesus in viola e Biraghi in nerazzurro?
04 giugno 2020 11:16
Gazzetta, Se la Roma cede Spinazzola punta tutto su Biraghi. Fiorentina interessata a Florenzi
04 giugno 2020 11:03
Gazzetta, Fiorentina in pole per Florenzi. Spinazzola andrà a Firenze e Biraghi a Roma?
01 giugno 2020 10:35
Gazzetta, Fiorentina-Roma, che intrecci! Spinazzola e Florenzi in viola e Biraghi in giallorosso?
18 maggio 2020 11:41
Nazione, Asse caldo Firenze-Roma: occhi su Florenzi e Spinazzola
17 maggio 2020 10:06
Nazione, rispunta Florenzi per i viola: vuole il posto fisso per conquistare Euro 2021
16 maggio 2020 10:21
Florenzi litiga con i tifosi del Valencia: "Non sei nessuno, puoi andartene subito"
14 maggio 2020 14:25
Repubblica, Spinazzola più che un’idea, Florenzi la grande occasione
11 maggio 2020 09:37
Raiola e la sua... galassia! Quante tentazioni per la Fiorentina: da Bonaventura ad Ibrahimovic tutti i nomi
04 maggio 2020 10:32
CorSport, Asse Firenze-Roma, prende piede lo scambio Biraghi-Spinazzola. Nell'affare anche Florenzi...
27 aprile 2020 12:39
Nazione, Malinovskyi? Investimento da top. Nainggolan? Un colpo da 90. Gli altri...
20 aprile 2020 10:20
Gazzetta, non solo Biraghi, Spinazzola e Florenzi. Nello scambio potrebbe entrare Pezzella
19 aprile 2020 16:03
Gazzetta, asse Firenze-Roma: Florenzi-Spinazzola in viola per Pezzella-Biraghi in giallorosso
19 aprile 2020 10:55
Firenze-Roma, asse caldo: Spinazzola e Florenzi alla Fiorentina. Biraghi si vestirà di giallorosso
17 aprile 2020 12:30
Gazzetta, nel futuro di Florenzi c'è l'Italia: piace alla Fiorentina ma attenzione a Monchi
14 aprile 2020 13:25
Gazzetta, Florenzi verrà ceduto dalla Roma. La Fiorentina è pronta ad accoglierlo
27 marzo 2020 11:17
CorSport, Pradè a gennaio voleva portare Florenzi in viola, Fiorentina soluzione gradita per il futuro
25 marzo 2020 11:21
Florenzi, a gennaio fu ad un passo dall'Atalanta. Il laterale che Montella voleva a Firenze..
22 marzo 2020 22:16
CorSport, Castrovilli è l'obiettivo numero uno della Roma. Florenzi può essere la chiave?
21 marzo 2020 11:08
CorSport, un Lirola tornato al top della forma con Iachini fa freddare la pista che porta a Florenzi
20 marzo 2020 11:36
Antonelli: “Florenzi in viola? Non la vedo fattibile perché c’è Lirola. A meno che...”
19 marzo 2020 12:40
Gazzetta, Florenzi da l'ok alla Fiorentina. Pronto nuovo assalto all'ex Roma in prestito con diritto od obbligo di riscatto
17 marzo 2020 11:25
La Roma e Florenzi hanno deciso, vogliono dirsi addio in modo definitivo. Dove sarà ceduto? I dettagli
28 gennaio 2020 19:21
TMW, Florenzi vicino al Valencia. Da definire la formula. La richiesta della Roma..
28 gennaio 2020 13:38
Pedullà: "Cutrone sarebbe un ottimo investimento per i viola. Pedro lo vogliono tanti club. Duncan..."
02 gennaio 2020 19:39
Gazzetta, se la Roma cederà Florenzi lo farà in prestito con obbligo di riscatto
20 dicembre 2019 10:03
Colloquio tra Fonseca e Florenzi, il capitano della Roma ha chiesto garanzia di giocare. Lo aspetta la Fiorentina
19 dicembre 2019 16:52
Fonseca: "Florenzi? Della nazionale non mi interessa. Non ho parlato con i ragazzi del 7-1 dello scorso anno"
19 dicembre 2019 15:52
Montella: "Florenzi? Non so se mangio il panettone, il mercato non lo faccio io. Chiesa in dubbio, Kalinic? Il suo ritorno..."
19 dicembre 2019 13:56
Domani Pradè incontra la Roma, tre i nomi sul piatto in direzione Firenze
19 dicembre 2019 11:12
Nela: "Florenzi non è più una prima scelta per la Roma. Domani mi aspetto uno 0-0.."
19 dicembre 2019 07:55
Nazione, brusca frenata per Florenzi, la Fiorentina lo vuole in prestito. In difesa si segue Bonifazi
18 dicembre 2019 11:58
Gazzetta, a giugno la Roma ci proverà per Castrovilli. Maxi operazione con Florenzi-Riccardi?
18 dicembre 2019 11:26
TMW, si raffredda la pista che porta Florenzi in viola. Troppi i 3,5 milioni di ingaggio e...
17 dicembre 2019 14:45
Fiorentina in vantaggio su Samp e Inter per Florenzi. Può arrivare in prestito con diritto di riscatto
17 dicembre 2019 10:03
Sky, la Roma sta riflettendo sul futuro di Florenzi. Cessione in arrivo?
16 dicembre 2019 20:28
Florenzi convinto della Fiorentina per 3 motivi. Prestito con riscatto a 25 milioni. Ingaggio top
16 dicembre 2019 16:19
Florenzi sarà addio: "Presto vi farò piangere tutti". Fiorentina a un passo, ecco la formula
16 dicembre 2019 11:32
Florenzi misterioso: "Domani alla cena di squadra farò un discorso commovente" Sara' addio?
16 dicembre 2019 08:31
La Fiorentina apre il tavolo delle trattative con la Roma: Florenzi e Kalinic nel mirino
14 dicembre 2019 10:50
Florenzi, la soluzione più probabile è la Fiorentina. Il nodo da sciogliere? Il pesante ingaggio
12 dicembre 2019 12:18
Florenzi può lasciare a gennaio la Roma in prestito. Su di lui Fiorentina, Cagliari e Samp
10 dicembre 2019 13:09
La Fiorentina segue Florenzi per gennaio. L'esterno giallorosso potrebbe partire in prestito
08 dicembre 2019 13:53
Per gennaio la Fiorentina segue Banega del Siviglia, Politano dell'Inter e Florenzi della Roma
05 dicembre 2019 14:13
Dalla Samp al Napoli tutti in fila per Florenzi. Spunta un possibile scambio con Kessie del Milan
16 novembre 2019 12:41
Samp - Florenzi si può fare: l'agente del giocatore avrebbe parlato con Ferrero per gennaio
16 novembre 2019 00:17
Bucchioni: "Florenzi fattibile se ti liberi di 7-8 ingaggi inutili. Rischiavamo di finire come il Parma..."
15 novembre 2019 23:15
Pradè: "Mai contattato Florenzi, siamo contenti di Montella. Ecco cosa faremo a gennaio"
15 novembre 2019 21:09
Antognoni: "Rinforzi? Secondo noi la squadra è già competitiva. Florenzi ci piace"
15 novembre 2019 18:34
Florenzi a Firenze? Si può fare. Prestito fino a giugno o a 18 mesi con riscatto fissato a 19-25 milioni
15 novembre 2019 11:00
De Sisti: "Florenzi alla Fiorentina? Magari.., Ribery in campo, aiuta a migliorare il rendimento degli altri"
15 novembre 2019 08:21
Caputi: "Antonucci starebbe benissimo in viola. Florenzi? Costa caro, lo costringono ad andare.."
14 novembre 2019 21:25
Sabatini: "Florenzi può lasciare davvero la Roma. O è finito oppure non può stare a guardare. Samp passo indietro, Inter ok"
14 novembre 2019 17:37
Calamai a Radio Bruno: "Nuova Società quindi Castrovilli resta, non so quanto serva Florenzi, continuità a Vlahovic"
14 novembre 2019 16:42
Pruzzo su Florenzi: "La Roma cerca già il sostituto. Fossi in lui me ne andrei, non all'Inter.."
14 novembre 2019 13:33
Cor. Sport, Florenzi ha deciso di lasciare Roma. Fiorentina e Samp su di lui, contatti avviati
14 novembre 2019 11:28
Florenzi, la Fiorentina si avvicina. Prestito di almeno sei mesi e riscatto di 20-25 milioni
14 novembre 2019 11:21
Primi contatti per Florenzi: A Firenze solo in prestito. La situazione
14 novembre 2019 01:24
È duello con l'Inter per Florenzi, Conte lo vuole nella sua squadra. Ostacolo ingaggio
13 novembre 2019 20:40
Sky Sport, Di Marzio rivela: "Contatti tra la Fiorentina e Florenzi, a gennaio potrebbe andare a Firenze. Il ruolo..."
13 novembre 2019 18:32
La Nazione, Florenzi alla Fiorentina? Due grandi fattori possono portare il romanista a Firenze
13 novembre 2019 16:27
Tuttosport conferma: la Fiorentina ha già fatto un sondaggio per Florenzi, ma ci sono anche altre squadre
13 novembre 2019 12:26
Ferrero confessa: "Mi piacerebbe prendere Alessandro Florenzi alla Sampdoria"
12 novembre 2019 21:16
Perinetti: "Sbagliato non vendere Chiesa, ha la testa altrove. Fiorentina, prendi Florenzi, fai un affare"
12 novembre 2019 17:35
Fonseca: "Florenzi resta un'opzione molto importante. Per il CT è fondamentale? Parere suo.."
12 novembre 2019 13:40
Tuttosport, Florenzi piace a molte squadre in Italia: ma non tutte possono permettersi il suo ingaggio
12 novembre 2019 11:48
Corriere fiorentino, centrocampo non da Europa. I rinforzi possibili sono Berge e Florenzi, ecco il costo
12 novembre 2019 11:34
Sport Mediaset conferma, la Fiorentina vuole Florenzi per gennaio. Interesse viola dura da tempo, i dettagli
11 novembre 2019 18:55
Gazzetta, Florenzi via dalla Roma a gennaio, potrebbe arrivare alla Fiorentina su richiesta di Montella
11 novembre 2019 14:51
Florenzi, lesione muscolare al polpaccio sinistro: salterà la Fiorentina
23 marzo 2019 21:21
(VIDEO), stasera Monchi e Totti si lamenteranno del VAR? Nel finale dubbio contatto su Pandev
16 dicembre 2018 22:09
Florenzi: "Oggi abbiamo buttato via di punti. La Roma ha giocato a calcio, il rigore..."
03 novembre 2018 19:56
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