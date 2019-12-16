Sky, la Roma sta riflettendo sul futuro di Florenzi. Cessione in arrivo?
Secondo quanto riporta Sky Sport la Roma sta riflettendo sul futuro di Alessandro Florenzi. Il calciatore sta trovando pochi minuti in stagione e potrebbe quindi decidere di trasferirsi altrove per po...
A cura di Redazione Labaroviola
16 dicembre 2019 20:28
Secondo quanto riporta Sky Sport la Roma sta riflettendo sul futuro di Alessandro Florenzi. Il calciatore sta trovando pochi minuti in stagione e potrebbe quindi decidere di trasferirsi altrove per potersi giocare la carta di disputare Europeo 2020. Contro la Spal ieri ha giocato titolare ma ora la società giallorossa sta valutando una possibile cessione. Se Florenzi dovesse fare delle buone prestazioni forse i giallorossi potrebbero convincerlo a restare.