Sky, la Roma sta riflettendo sul futuro di Florenzi. Cessione in arrivo?

Secondo quanto riporta Sky Sport la Roma sta riflettendo sul futuro di Alessandro Florenzi. Il calciatore sta trovando pochi minuti in stagione e potrebbe quindi decidere di trasferirsi altrove per po...

A cura di Redazione Labaroviola 16 dicembre 2019 20:28

Condividi