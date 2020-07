Il Cagliari non riscatterà Nainggolan dall’Inter, il quale dovrebbe approdare a Firenze. Il Ninja sarebbe in preziosissimo acquisto per i viola, potrebbe arrivare in prestito con riscatto obbligatorio. Il duo Barone-Pradè punta anche Florenzi e Spinazzola. Il sì di Florenzi potrebbe arrivare a breve. Lo scrive La Nazione.