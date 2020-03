Quando tornerà dal prestito al Valencia, Alessandro Florenzi sarà in uscita dalla Roma. Quando ha lasciato la capitale a gennaio Pradè avrebbe voluto portarlo alla Fiorentina. Su di lui c’era anche l’Atalanta. Se in giallorosso resterà Fonseca per lui non ci sarà più spazio, la Roma vuole cederlo. Lo riporta Il Corriere dello Sport.