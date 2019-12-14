La Fiorentina apre il tavolo delle trattative con la Roma: Florenzi e Kalinic nel mirino

Secondo quanto scrive La Nazione la Fiorentina ha aperto il tavolo delle trattative con la Roma. Gli obiettivi dei viola sono due esuberi dei giallorossi, Florenzi è da diverso tempo nelle mire di Pra...

A cura di Redazione Labaroviola 14 dicembre 2019 10:50

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