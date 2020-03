Il vero obiettivo della Roma è Gaetano Castrovilli, per il quale la Fiorentina ha rifiutato 40 milioni dal Napoli a gennaio. Per convincere Commisso, e l’ex romanista Pradè, può entrare in ballo il cartellino di Florenzi, che tuttavia per il momento non è intenzionato ad accettare squadre italiane. Lo riporta Il Corriere dello Sport.