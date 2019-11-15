Bucchioni: "Florenzi fattibile se ti liberi di 7-8 ingaggi inutili. Rischiavamo di finire come il Parma..."
Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato della possibilità che il romanista Florenzi si trasferisca a Firenze: "Se ti liberi di 7-8 ingaggi inutili è un discor...
A cura di Redazione Labaroviola
15 novembre 2019 23:15
Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato della possibilità che il romanista Florenzi si trasferisca a Firenze: "Se ti liberi di 7-8 ingaggi inutili è un discorso fattibile. Pradé ci sta lavorando, quando in estate si rivelò che c'erano 70 giocatori sotto contratto la gente sgranava gli occhi. Ricordo che il Parma quando fallì ne aveva 90...".