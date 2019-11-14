Cor. Sport, Florenzi ha deciso di lasciare Roma. Fiorentina e Samp su di lui, contatti avviati

Sul Corriere dello Sport, si legge come il DS Petrachi avrebbe già provato a vendere in estate Florenzi, trovando il muro del giocatore. Adesso grazie all'atteggiamento di Fonseca le cose sembrano ess...

Sul Corriere dello Sport, si legge come il DS Petrachi avrebbe già provato a vendere in estate Florenzi, trovando il muro del giocatore. Adesso grazie all'atteggiamento di Fonseca le cose sembrano essere cambiate e il giocatore è pronto a lasciare Roma. Su di lui ci sono la Fiorentina e la Sampdoria, con cui sono già stati avviati dei contatti