Cor. Sport, Florenzi ha deciso di lasciare Roma. Fiorentina e Samp su di lui, contatti avviati
Sul Corriere dello Sport, si legge come il DS Petrachi avrebbe già provato a vendere in estate Florenzi, trovando il muro del giocatore. Adesso grazie all'atteggiamento di Fonseca le cose sembrano ess...
A cura di Redazione Labaroviola
14 novembre 2019 11:28
Sul Corriere dello Sport, si legge come il DS Petrachi avrebbe già provato a vendere in estate Florenzi, trovando il muro del giocatore. Adesso grazie all'atteggiamento di Fonseca le cose sembrano essere cambiate e il giocatore è pronto a lasciare Roma. Su di lui ci sono la Fiorentina e la Sampdoria, con cui sono già stati avviati dei contatti