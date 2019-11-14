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Cor. Sport, Florenzi ha deciso di lasciare Roma. Fiorentina e Samp su di lui, contatti avviati

Sul Corriere dello Sport, si legge come il DS Petrachi avrebbe già provato a vendere in estate Florenzi, trovando il muro del giocatore. Adesso grazie all'atteggiamento di Fonseca le cose sembrano ess...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 novembre 2019 11:28
Cor. Sport, Florenzi ha deciso di lasciare Roma. Fiorentina e Samp su di lui, contatti avviati -
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Sul Corriere dello Sport, si legge come il DS Petrachi avrebbe già provato a vendere in estate Florenzi, trovando il muro del giocatore. Adesso grazie all'atteggiamento di Fonseca le cose sembrano essere cambiate e il giocatore è pronto a lasciare Roma. Su di lui ci sono la Fiorentina e la Sampdoria, con cui sono già stati avviati dei contatti

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