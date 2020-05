Oltre a Spinazzola, Roma e Fiorentina potrebbero parlare di Florenzi, il quale rientrerà dal prestito al Valencia e che piace al ds viola Pradè, oltre al Siviglia dell’ex Roma Monchi. La Roma chiede per lui 12-15 milioni. Biraghi? Per i giallorosso è il calciatore ideale da alternare a Kolarov, l’operazione però può andare avanti solo se Fiorentina ed Inter non troveranno un accordo per il terzino italiano e Dalbert. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.