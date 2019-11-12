Fonseca: "Florenzi resta un'opzione molto importante. Per il CT è fondamentale? Parere suo.."

Dopo aver preso parte nel quartier generale dell'Uefa, a Nyon, all'Elite Club Coaches Forum, Paulo Fonseca prova a smorzare l'eco dell'ennesimo bocciatura del capitano della Roma, Alessandro Florenzi,...

Dopo aver preso parte nel quartier generale dell'Uefa, a Nyon, all'Elite Club Coaches Forum, Paulo Fonseca prova a smorzare l'eco dell'ennesimo bocciatura del capitano della Roma, Alessandro Florenzi, rimasto in panchina anche nel ko in casa del Parma. Il giocatore ormai è diventata una seconda scelta per il tecnico portoghese e, anche per non rischiare di perdere l'Europeo, potrebbe valutare di cambiare aria a gennaio per trovare più spazio. " Il CT Mancini lo ritiene fondamentale? È il suo parere è lo rispetto, io lo reputo importante per noi. Lo vedo come ho detto un'opzione di livello, ma vi annuncio che non c'è nessun problema" ribadisce il tecnico.

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