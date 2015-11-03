Notizie Ct Mancini Fiorentina

Di Marzio, Mancini ha dato un parere l'ok all'affare Kokorin alla Fiorentina
20 gennaio 2021 16:32
Nazionale italiana: Mancini convoca anche dei giocatori viola. La lista
27 agosto 2020 20:58
Castrovilli raggiante: "Vivo il sogno di ogni bambino. Voglio l'Europeo. Antognoni? Seguo i consigli.."
12 novembre 2019 14:26
Fonseca: "Florenzi resta un'opzione molto importante. Per il CT è fondamentale? Parere suo.."
12 novembre 2019 13:40
"Quando ho scelto il numero di maglia il 23, la prima persona a cui pensai fu Davide Astori"
29 ottobre 2019 09:09
Mancini convoca Chiesa in nazionale italiana ma non chiama il giovane talento Castrovilli
04 ottobre 2019 19:55
Nazionale, Mancini ne chiama 26 verso Armenia e Finlandia. Chiesa unico viola ok..
30 agosto 2019 19:56
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