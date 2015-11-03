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Notizie Ct Mancini Fiorentina

Di Marzio, Mancini ha dato un parere l'ok all'affare Kokorin alla Fiorentina

20 gennaio 2021 16:32

Nazionale italiana: Mancini convoca anche dei giocatori viola. La lista

27 agosto 2020 20:58

Castrovilli raggiante: "Vivo il sogno di ogni bambino. Voglio l'Europeo. Antognoni? Seguo i consigli.."

12 novembre 2019 14:26

Fonseca: "Florenzi resta un'opzione molto importante. Per il CT è fondamentale? Parere suo.."

12 novembre 2019 13:40

"Quando ho scelto il numero di maglia il 23, la prima persona a cui pensai fu Davide Astori"

29 ottobre 2019 09:09

Mancini convoca Chiesa in nazionale italiana ma non chiama il giovane talento Castrovilli

04 ottobre 2019 19:55

Nazionale, Mancini ne chiama 26 verso Armenia e Finlandia. Chiesa unico viola ok..

30 agosto 2019 19:56

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