Mancini convoca Chiesa in nazionale italiana ma non chiama il giovane talento Castrovilli
Ecco l'elenco dei convocati dell'Italia per le qualificazioni a Euro20 contro la Grecia il 12 ottobre e con il Liechtenstein martedì 15 ottobre.Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Pierluigi Gollin...
Ecco l'elenco dei convocati dell'Italia per le qualificazioni a Euro20 contro la Grecia il 12 ottobre e con il Liechtenstein martedì 15 ottobre.
Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Pierluigi Gollini (Atalanta), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);
Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Danilo D'Ambrosio (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Roma), Alessio Romagnoli (Milan), Leonardo Spinazzola (Roma);
Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Federico Bernardeschi (Juventus), Bryan Cristante (Roma), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain). Nicolò Zaniolo (Roma);
Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shangai Shenhua), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli).
Non convocato il giovane talento della Fiorentina Gaetano Castrovilli. Invece Bernardeschi rimane convocato anche dopo le deludenti prestazioni con la maglia bianconera.
Fonte: FIGC