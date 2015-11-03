Notizie Convocati Italia Fiorentina

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Renzi: “In FIGC si va avanti di amichettismo e raccomandazione, così in Italia non si andrà mai avanti”

01 aprile 2026 16:27

Nardella: "Complimenti a Gaetano Castrovilli per la sua prima convocazione in Nazionale italiana"

08 novembre 2019 19:57

Ufficiale, prima convocazione in Nazionale per Castrovilli. Chiesa c'è. La lista

08 novembre 2019 18:29

Mancini convoca Chiesa in nazionale italiana ma non chiama il giovane talento Castrovilli

04 ottobre 2019 19:55

Nazionale, Mancini ne chiama 26 verso Armenia e Finlandia. Chiesa unico viola ok..

30 agosto 2019 19:56

Convocati Italia, Chiesa e Biraghi ok. Il tecnico Mancini chiama 33 calciatori. La lista

27 maggio 2019 22:39

Nazionale italiana under 18: convocati quattro giovani viola in vista dell'amichevole con la Francia...

14 febbraio 2019 21:09

Convocati Italia, Mancini chiama i 3 violazzurri: Benassi fa compagnia a Chiesa e Biraghi

01 febbraio 2019 15:35

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