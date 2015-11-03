Notizie Convocati Italia Fiorentina

Renzi: “In FIGC si va avanti di amichettismo e raccomandazione, così in Italia non si andrà mai avanti”
01 aprile 2026 16:27
Nardella: "Complimenti a Gaetano Castrovilli per la sua prima convocazione in Nazionale italiana"
08 novembre 2019 19:57
Ufficiale, prima convocazione in Nazionale per Castrovilli. Chiesa c'è. La lista
08 novembre 2019 18:29
Mancini convoca Chiesa in nazionale italiana ma non chiama il giovane talento Castrovilli
04 ottobre 2019 19:55
Nazionale, Mancini ne chiama 26 verso Armenia e Finlandia. Chiesa unico viola ok..
30 agosto 2019 19:56
Convocati Italia, Chiesa e Biraghi ok. Il tecnico Mancini chiama 33 calciatori. La lista
27 maggio 2019 22:39
Nazionale italiana under 18: convocati quattro giovani viola in vista dell'amichevole con la Francia...
14 febbraio 2019 21:09
Convocati Italia, Mancini chiama i 3 violazzurri: Benassi fa compagnia a Chiesa e Biraghi
01 febbraio 2019 15:35
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