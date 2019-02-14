Nazionale italiana under 18: convocati quattro giovani viola in vista dell'amichevole con la Francia...
Il 20 febbraio alle ore 15 per la glare amichevole con la Francia, il tecnico Daniele Franceschini della feredazione italiana ha reso noto di aver convocato questi giovani ragazzi della Fiorentina: Fe...
A cura di Redazione Labaroviola
14 febbraio 2019 21:09
Il 20 febbraio alle ore 15 per la glare amichevole con la Francia, il tecnico Daniele Franceschini della feredazione italiana ha reso noto di aver convocato questi giovani ragazzi della Fiorentina: Federico Brancolini(riportato nella foto), Fabio Ponsi, Nicolo'Pierozzi e Edoardo Pierozzi.