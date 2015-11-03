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Notizie Under 18 Fiorentina

Italia-Austria under 18, a segno Caprini, in campo quattro ragazzi delle giovanili della Fiorentina

24 marzo 2024 17:22

Sorteggi Viareggio Cup, Fiorentina nel gruppo 6 con Genoa, Atromitos e Westchester. Le date

18 febbraio 2020 14:13

Ufficiale, il portiere Andrea Chiossi dell'Under 18 della Fiorentina passa alla Roma

30 gennaio 2020 00:07

Aquilani: "Ringrazio la Fiorentina per questo nuovo incarico che mi è stato assegnato"

02 agosto 2019 21:00

Nazionale italiana under 18: convocati quattro giovani viola in vista dell'amichevole con la Francia...

14 febbraio 2019 21:09

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