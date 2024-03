Italia-Austria under 18, a segno Caprini, in campo quattro ragazzi delle giovanili della Fiorentina

L’Italia under 18 batte l’Austria per 2-0 a Merano. Ad aprire le marcature al 54′ ci pensa Caprini, ragazzo viola classe 2006, mentre al 68′ chiude il match Fini. In campo dal primo minuto altri tre ragazzi delle giovanili della Fiorentina: Leonardelli (portiere 2006), Deli (mediano 2006) e Fortini (già inserito nella Primavera viola classe 2006).

MOURINHO PARLA DI PINTO