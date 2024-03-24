Mourinho, stoccata a Tiago Pinto: "Sicuramente non lavorerò più con lui, ciò che pensa non mi interessa"

Lo Special One torna a parlare della sua esperienza con la Roma: "Non capisco l'esonero, ho raggiunto due finali europee consecutive

Mourinho, intervistato da "A Bola", è tornato a parlare di Tiago Pinto: "Le interviste al signor Tiago Pinto, sinceramente, non perdo un secondo né a leggerle né ad ascoltarle, non mi interessano per niente. Ciò che dice o pensa mi dice poco, per non dire nulla. Non ho alcun interesse”. E quando gli chiedono se lavorerebbe ancora con il connazionale risponde così: "No, certamente no. Scelte. A volte le cose ci portano a pensare che sia possibile, ma in questo caso non è possibile". Lo Special One ribadisce anche che non si capacita di come sia possibile esonerare un allenatore che raggiunge due finali europee consecutive, e infine sul futuro: "Per il momento zero, zero notizie. Non ho un club, sono libero, ma voglio lavorare. In estate voglio lavorare”.

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