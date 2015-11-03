Notizie Pinto Fiorentina

Mourinho, stoccata a Tiago Pinto: "Sicuramente non lavorerò più con lui, ciò che pensa non mi interessa"
24 marzo 2024 17:01
Il Romanista, incontro tra agente Vlahovic e la Roma, non vuole rinnovare con la Fiorentina?
14 aprile 2021 14:48
Ufficiale: Ferrarini va in prestito alla Pistoiese e Pinto in prestito con diritto di riscatto alla Salernitana
29 agosto 2019 18:53
Direttore sportivo Arezzo: "Vogliamo riportare Pinto qui e prendere Gori dalla Fiorentina"
17 agosto 2019 19:12
Segna la primavera e Pinto mostra la maglia di Astori: "Gli dedichiamo il gol anche se non è nulla..."
10 marzo 2018 15:42
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