Segna la primavera e Pinto mostra la maglia di Astori: "Gli dedichiamo il gol anche se non è nulla..."
Fiorentina Primavera in vantaggio sui pari età della Juventus per 2-0. Il primo gol è stato siglato da Pinto che nell'esultanza ha mostrato la magli di Astori. Queste le parole del giovane calciatore...
A cura di Redazione Labaroviola
10 marzo 2018 15:42
Fiorentina Primavera in vantaggio sui pari età della Juventus per 2-0. Il primo gol è stato siglato da Pinto che nell'esultanza ha mostrato la magli di Astori. Queste le parole del giovane calciatore a fine primo tempo: “Non è stata una settimana semplice. Gli abbiamo dedicato il gol anche se non è niente in confronto a quello che è successo”. Ecco la foto dell'esultanza