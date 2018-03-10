Segna la primavera e Pinto mostra la maglia di Astori: "Gli dedichiamo il gol anche se non è nulla..."

Fiorentina Primavera in vantaggio sui pari età della Juventus per 2-0. Il primo gol è stato siglato da Pinto che nell'esultanza ha mostrato la magli di Astori. Queste le parole del giovane calciatore...

Fiorentina Primavera in vantaggio sui pari età della Juventus per 2-0. Il primo gol è stato siglato da Pinto che nell'esultanza ha mostrato la magli di Astori. Queste le parole del giovane calciatore a fine primo tempo: “Non è stata una settimana semplice. Gli abbiamo dedicato il gol anche se non è niente in confronto a quello che è successo”. Ecco la foto dell'esultanza