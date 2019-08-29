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Ufficiale: Ferrarini va in prestito alla Pistoiese e Pinto in prestito con diritto di riscatto alla Salernitana

ACF Fiorentina comunica di aver venduto a titolo temporaneo i diritti alle prestazioni sportive del giocatore Gabriele Ferrarini alla U.S.Pistoiese 1921 e di aver ceduto a titolo temporaneo con diritt...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 agosto 2019 18:53
Ufficiale: Ferrarini va in prestito alla Pistoiese e Pinto in prestito con diritto di riscatto alla Salernitana -
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ACF Fiorentina comunica di aver venduto a titolo temporaneo i diritti alle prestazioni sportive del giocatore Gabriele Ferrarini alla U.S.Pistoiese 1921 e di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di riscatto il calciatore Pierluigi Pinto.

Fonte: Violachannel

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