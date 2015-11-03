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Notizie Pistoiese Fiorentina

Fiorentina U18 vince 5-3 e vola ai quarti della Viareggio Cup: sarà derby toscano contro la Pistoiese

17 marzo 2026 18:34

L'ordine di Italiano alla Fiorentina contro la Pistoiese: "Si gioca solo a due tocchi". Finisce 8-0, Koko gol

27 marzo 2022 14:37

Cois ammette: "Alla Fiorentina mancano i gol di Ikonè e Nico Gonzalez, Castrovilli in crescita"

17 marzo 2022 18:46

Fiorentina Primavera sconfitta 0-1 in amichevole contro la Pistoiese. Il tabellino

05 settembre 2020 23:33

Ufficiale: Edoardo Pierozzi e Federico Simonti vanno alla Pistoiese

31 agosto 2020 16:48

Esclusiva Ferrarini: "Alla Fiorentina grazie al padre di Bernardeschi. Obiettivo Moena per rimanere viola.."

17 aprile 2020 14:13

Koffi: "Giocare la prima gara con la maglia della prima squadra è una bella emozione. Boateng..."

11 ottobre 2019 21:42

Pistoiese-Fiorentina 1-4, doppietta di Boateng, gol del giovane Koffi e del nuovo acquisto Ghezzal

11 ottobre 2019 21:06

Form. ufficiale: L'11 viola che scenderà in campo nell'amichevole contro la Pistoiese. C'è Rasmussen

11 ottobre 2019 19:09

Pancaro: "Ho ricordi bellissimi della stagione alla Fiorentina. Pasqual scalpitava, ma portai il mio mattoncino per il club"

10 ottobre 2019 15:57

Ufficiale, venerdì 11 ottobre amichevole Fiorentina-Pistoiese al Melani

07 ottobre 2019 18:30

Ufficiale: Ferrarini va in prestito alla Pistoiese e Pinto in prestito con diritto di riscatto alla Salernitana

29 agosto 2019 18:53

Perin rivela: "Nel 2007 feci un provino con la Fiorentina, fui scartato, mi dissero che..."

05 dicembre 2018 01:41

Pistoiese-Fiorentina: 0-3, primo sigillo Eysseric, poi Baba e Rebic. Esordio Benassi...

10 agosto 2017 22:35

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