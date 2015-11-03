Notizie Pistoiese Fiorentina

Fiorentina U18 vince 5-3 e vola ai quarti della Viareggio Cup: sarà derby toscano contro la Pistoiese
17 marzo 2026 18:34
L'ordine di Italiano alla Fiorentina contro la Pistoiese: "Si gioca solo a due tocchi". Finisce 8-0, Koko gol
27 marzo 2022 14:37
Cois ammette: "Alla Fiorentina mancano i gol di Ikonè e Nico Gonzalez, Castrovilli in crescita"
17 marzo 2022 18:46
Fiorentina Primavera sconfitta 0-1 in amichevole contro la Pistoiese. Il tabellino
05 settembre 2020 23:33
Ufficiale: Edoardo Pierozzi e Federico Simonti vanno alla Pistoiese
31 agosto 2020 16:48
Esclusiva Ferrarini: "Alla Fiorentina grazie al padre di Bernardeschi. Obiettivo Moena per rimanere viola.."
17 aprile 2020 14:13
Koffi: "Giocare la prima gara con la maglia della prima squadra è una bella emozione. Boateng..."
11 ottobre 2019 21:42
Pistoiese-Fiorentina 1-4, doppietta di Boateng, gol del giovane Koffi e del nuovo acquisto Ghezzal
11 ottobre 2019 21:06
Form. ufficiale: L'11 viola che scenderà in campo nell'amichevole contro la Pistoiese. C'è Rasmussen
11 ottobre 2019 19:09
Pancaro: "Ho ricordi bellissimi della stagione alla Fiorentina. Pasqual scalpitava, ma portai il mio mattoncino per il club"
10 ottobre 2019 15:57
Ufficiale, venerdì 11 ottobre amichevole Fiorentina-Pistoiese al Melani
07 ottobre 2019 18:30
Ufficiale: Ferrarini va in prestito alla Pistoiese e Pinto in prestito con diritto di riscatto alla Salernitana
29 agosto 2019 18:53
Perin rivela: "Nel 2007 feci un provino con la Fiorentina, fui scartato, mi dissero che..."
05 dicembre 2018 01:41
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