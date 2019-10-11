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Koffi: "Giocare la prima gara con la maglia della prima squadra è una bella emozione. Boateng..."

L'attaccante della primavera viola, Christian Koffi, ha parlato sul sito ufficiale della Fiorentina dopo la fine della sfida con la Pistoiese: "Giocare la prima gara con la maglia della prima squadra...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 ottobre 2019 21:42
Koffi: "Giocare la prima gara con la maglia della prima squadra è una bella emozione. Boateng..." -
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L'attaccante della primavera viola, Christian Koffi, ha parlato sul sito ufficiale della Fiorentina dopo la fine della sfida con la Pistoiese: "Giocare la prima gara con la maglia della prima squadra è una bella emozione. Ringrazio Montella per la fiducia. In generale sto facendo bene con la Primavera. Affiancare calciatori come Boateng è speciale, perchè si migliora e io in particolare imparo a cercare i dribbling solo quando è opportuno".

Fonte: Violachannel

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