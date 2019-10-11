Koffi: "Giocare la prima gara con la maglia della prima squadra è una bella emozione. Boateng..."

L'attaccante della primavera viola, Christian Koffi, ha parlato sul sito ufficiale della Fiorentina dopo la fine della sfida con la Pistoiese: "Giocare la prima gara con la maglia della prima squadra...

L'attaccante della primavera viola, Christian Koffi, ha parlato sul sito ufficiale della Fiorentina dopo la fine della sfida con la Pistoiese: "Giocare la prima gara con la maglia della prima squadra è una bella emozione. Ringrazio Montella per la fiducia. In generale sto facendo bene con la Primavera. Affiancare calciatori come Boateng è speciale, perchè si migliora e io in particolare imparo a cercare i dribbling solo quando è opportuno".

Fonte: Violachannel