Notizie Koffi Fiorentina

Marca, sul giocatore della Fiorentina Koffi c'è l'interesse dell'Almeria
11 agosto 2020 19:48
Koffi: "Ho preferito la Fiorentina al Liverpool. Ribery il mio idolo fin da bambino"
16 maggio 2020 18:38
Napoli-Fiorentina Primavera finisce 1-1. Il goal viola è stato siglato da Koffi al 1'
02 novembre 2019 18:33
Bigìca amareggiato: "Noi sfortunati, dovevamo chiudere il match. In supercoppa avrò Montiel.."
23 ottobre 2019 19:56
Koffi: "Giocare la prima gara con la maglia della prima squadra è una bella emozione. Boateng..."
11 ottobre 2019 21:42
Pistoiese-Fiorentina 1-4, doppietta di Boateng, gol del giovane Koffi e del nuovo acquisto Ghezzal
11 ottobre 2019 21:06
Bigìca: "Oggi concesso troppo. Vedere Commisso ci dà stimoli. Duncan e Koffi.."
15 settembre 2019 23:14
Primavera, Fiorentina batte Bologna 6-3 all'esordio. Duncan e Koffi sugli scudi..
15 settembre 2019 22:42
Viareggio Cup, Fiorentina-Torino 4-2. Viola ai quarti grazie a Longo e Montiel!
19 marzo 2019 23:15
Vince la Primavera alla Viareggio Cup, 2-0 sul Perugia. Il tabellino del match
14 marzo 2019 23:15
Primavera, la Fiorentina schianta l'Empoli 3-1 e vola al secondo posto in solitaria. Il tabellino
09 marzo 2019 19:45
(VIDEO): Fiorentina primavera, gli highlights della vittoria per 2-1 sull'Udinese. A segno Vlahovic e Koffi
24 settembre 2018 10:27
Casa Mercato viola, addio Meret se ne va al Napoli. Si punta forte su Grassi
18 giugno 2018 23:45
Corvino e tre super colpi per la Primavera. Ecco come la squadra cambia forma
18 giugno 2018 13:45
Ufficiale, la Fiorentina acquista Koffi dal Monaco
16 giugno 2018 09:51
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