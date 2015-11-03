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Notizie Koffi Fiorentina

Marca, sul giocatore della Fiorentina Koffi c'è l'interesse dell'Almeria

11 agosto 2020 19:48

Koffi: "Ho preferito la Fiorentina al Liverpool. Ribery il mio idolo fin da bambino"

16 maggio 2020 18:38

Napoli-Fiorentina Primavera finisce 1-1. Il goal viola è stato siglato da Koffi al 1'

02 novembre 2019 18:33

Bigìca amareggiato: "Noi sfortunati, dovevamo chiudere il match. In supercoppa avrò Montiel.."

23 ottobre 2019 19:56

Koffi: "Giocare la prima gara con la maglia della prima squadra è una bella emozione. Boateng..."

11 ottobre 2019 21:42

Pistoiese-Fiorentina 1-4, doppietta di Boateng, gol del giovane Koffi e del nuovo acquisto Ghezzal

11 ottobre 2019 21:06

Bigìca: "Oggi concesso troppo. Vedere Commisso ci dà stimoli. Duncan e Koffi.."

15 settembre 2019 23:14

Primavera, Fiorentina batte Bologna 6-3 all'esordio. Duncan e Koffi sugli scudi..

15 settembre 2019 22:42

Viareggio Cup, Fiorentina-Torino 4-2. Viola ai quarti grazie a Longo e Montiel!

19 marzo 2019 23:15

Vince la Primavera alla Viareggio Cup, 2-0 sul Perugia. Il tabellino del match

14 marzo 2019 23:15

Primavera, la Fiorentina schianta l'Empoli 3-1 e vola al secondo posto in solitaria. Il tabellino

09 marzo 2019 19:45

(VIDEO): Fiorentina primavera, gli highlights della vittoria per 2-1 sull'Udinese. A segno Vlahovic e Koffi

24 settembre 2018 10:27

Casa Mercato viola, addio Meret se ne va al Napoli. Si punta forte su Grassi

18 giugno 2018 23:45

Corvino e tre super colpi per la Primavera. Ecco come la squadra cambia forma

18 giugno 2018 13:45

Ufficiale, la Fiorentina acquista Koffi dal Monaco

16 giugno 2018 09:51

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