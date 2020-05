L’esterno della Fiorentina Primavera Christian Koffi ha rilasciato un’intervista al sito francese sofoot.com: “Mi mancava casa mia in Francia. Ho fatto il possibile per tornare ma non è stato possibile”.

Perché ho scelto la Viola e non il Liverpool nel 2018?

“Mi ha convinto la mia famiglia. AMentre guardavo l’offerta delle due squadre ho capito che la Fiorentina era la soluzione migliore. All’inizio ho temuto che il calcio italiano non si sposasse con le mie caratteristiche”.

I primi tempi a Firenze?

“Quando ho imparato la lingua tanti problemi sono spariti. Il nostro tecnico Bigìca mi ha difeso i primi tempi, dicendomi che il campo avrebbe parlato per me”.

La prima squadra?

“È sempre stata la mia prima aspirazione, ma non tutto è andato ancora in porto. Montella mi ha dimostrato fiducia portandomi in tournée negli Stati Uniti”.

Boateng e Ribery?

“Da piccolo sognavo di essere in campo come Franck. Lui e Boa sono in patrimonio per noi giovani, abbiamo tanto da imparare”.

TuttoMercatoWeb.com