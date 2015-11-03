Labaro Viola

Notizie Bigica Fiorentina

Bigica su Kean: "L'ho avuto con l'Under17 ed ero convinto che sarebbe venuto fuori. Ha trovato la sua dimensione"

17 dicembre 2024 18:19

Bigica: "Vlahovic aveva fame, alla Fiorentina mi chiamava per giocare in Primavera se non era in prima squadra"

05 ottobre 2024 13:26

È già finita l'avventura di Bigica in Serie A. Ballardini sarà il prossimo allenatore del Sassuolo

29 febbraio 2024 19:58

È finita la favola Sassuolo: tutti gli allenatori contattati rifiutano di andarci. Carnevali senza scelte

29 febbraio 2024 11:13

Bigica già in bilico a Sassuolo, spunta l'idea che porta a Gennaro Gattuso

28 febbraio 2024 22:31

La sconfitta contro l'Empoli è fatale per Dionisi, il Sassuolo lo esonera. Promosso Bigica dalla Primavera

25 febbraio 2024 19:09

Bigica rivela: "E' da tre anni che la Fiorentina segue Torreira. Lo aveva richiesto Iachini, andava tenuto"

24 maggio 2022 13:18

Amerini: "Bianco scartato da Torino e Juventus. Freniamo l'entusiasmo: i ritiri lasciano il tempo che trovano"

01 agosto 2021 09:18

Fiorini: "Mi voleva l' Empoli, scelsi la Fiorentina col cuore. Io come Gonzalo? Un onore"

02 luglio 2021 12:59

Esclusiva LV, Bigìca: "Fui molto vicino alla panchina della prima squadra. La mia Primavera più forte.."

02 settembre 2020 13:37

Commisso: "Grazie ragazzi. E’ stato bellissimo vedervi alzare la coppa"

26 agosto 2020 20:33

L'ex allenatore della Fiorentina Bigica, è il nuovo tecnico della Primavera del Sassuolo

04 agosto 2020 21:54

Di Marzio, Aquilani potrebbe essere il nuovo allenatore della Fiorentina Primavera

07 luglio 2020 09:34

Bigica: "La Fiorentina ha un progetto per me. Pulgar non è un regista. Sottil può aiutare in questo momento"

04 luglio 2020 22:11

Bigica: "Ecco perchè ho lasciato la primavera. Dopo Pioli vicino ad allenare la Fiorentina"

03 luglio 2020 14:42

Gilardino è a un passo, sarà lui il nuovo allenatore della primavera della Fiorentina

30 giugno 2020 21:04

Nazione, Da Aquilani a Donadel passando per Gilardino e Buso: il toto-nomi per la panchina della Fiorentina Primavera

17 maggio 2020 10:54

Koffi: "Ho preferito la Fiorentina al Liverpool. Ribery il mio idolo fin da bambino"

16 maggio 2020 18:38

ACF: Bigìca non allenerà la Primavera nel 20/21'. Risoluzione consensuale. Il comunicato

15 maggio 2020 17:57

Bigìca: "Oggi il calcio è in secondo piano. Raccolta fondi? Sento passione e assistenza.."

24 marzo 2020 12:14

Bigica: "Potevamo fare il terzo gol ma abbiamo disputato una grande partita. L'infortunio di N. Pierozzi..."

06 marzo 2020 18:57

Bigica: "Vlahovic è il nostro tifoso numero uno. Voleva venire ad aiutarci. Sapevo che sarebbe esploso in A"

20 febbraio 2020 00:14

Bigica: "Abbiamo meritato la finale. Vogliamo regalare a Commisso il primo trofeo in viola"

19 febbraio 2020 19:47

Commisso: "Che impresa raggiungere la finale in casa della Juventus. Complimenti a tutti"

19 febbraio 2020 18:35

Bigica: "Chi vince la semifinale? Direi 51% Juve e 49% noi. Raggiungere la finale sarebbe un grande regalo"

18 febbraio 2020 12:25

Bigica: "Finalmente i 3 punti. Spesso la prestazione non corrisponde al risultato"

14 dicembre 2019 16:57

Fiorentina-Atalanta Primavera termina 0-1. Bigica: "Rammaricati ma ottimo secondo tempo"

30 novembre 2019 18:17

Bigica: "Puniti dalla prodezza di un singolo. Lavoriamo in vista dell'Atalanta. Dalle Mura..."

23 novembre 2019 18:13

Vlahovic: "Voglio segnare goal vittoria, devo trovare continuità. CR7 il mio esempio di professionalità"

20 novembre 2019 19:48

Brancolini: "Buffon è il mio idolo. Mi trovo bene con Bigica. L'attaccamento alla maglia è inevitabile nella Fiorentina"

01 novembre 2019 14:30

Bigica: "Nel 1° tempo l'Atalanta ha dominato il gioco. Abbiamo dimostrato di tenere testa ad un club forte"

29 ottobre 2019 00:18

Bigica: "Finalmente possiamo giocarci un trofeo. L'Atalanta è fortissima ma questa è una partita secca, può succedere di tutto"

28 ottobre 2019 21:14

Bigica sulla finale di Supercoppa: "Sarà una sfida ricca di stimoli, dobbiamo tirar fuori i loro difetti"

28 ottobre 2019 13:55

Bigica: "Grande stimolo affrontare l'Atalanta. Dovremo mettere in mostra i loro difetti"

27 ottobre 2019 14:41

Bigica: "Siamo sempre a disposizione della prima squadra. Fa piacere vedere Barone e Pradè"

20 ottobre 2019 21:20

Bigica: "Nuovo centro sportivo, un posto fantastico dove lavorare in sinergia"

19 ottobre 2019 12:17

Bigica: "Approccio alla sfida sbagliato. Siamo rammaricati ma abbiamo ottenuto un punto importante"

05 ottobre 2019 22:29

Bigìca: "Oggi concesso troppo. Vedere Commisso ci dà stimoli. Duncan e Koffi.."

15 settembre 2019 23:14

Primavera, Fiorentina batte Bologna 6-3 all'esordio. Duncan e Koffi sugli scudi..

15 settembre 2019 22:42

Bigica: "Spero di portare 2-3 giovani ogni stagione in prima squadra. Duncan? È un ragazzo sveglio"

13 settembre 2019 20:33

Bigica: "Duncan si sta ambientando, ha numeri importanti. Può essere un valore aggiunto"

09 settembre 2019 22:32

Bigica: "Moena? Una bellissima esperienza. Vedere tanti giovani in prima squadra è una grande soddisfazione"

06 settembre 2019 12:12

ACF, i tecnici delle govanili viola per la stagione 2019/2020

30 luglio 2019 19:56

Fiorentina - Benevento 0-3. I viola tengono botta per 45'. Nella ripresa uno-due dei campani..

20 luglio 2019 23:48

FORMAZIONI UFFICIALI: FIORENTINA-BARI, TITOLARI MELI E GORI

17 luglio 2019 16:52

Moena, Fiorentina-Real Vicenza: 2-1 ha segno l'attaccante Gabriele Gori e Marco Marozzi

14 luglio 2019 17:50

Tuttomercatoweb, Bigica confermato c.t. della Primavera per la prossima stagione. Mentre il suo vice...

21 giugno 2019 20:23

Primavera, finisce ai quarti il sogno-scudetto. Pareggio 2-2 col Torino. Vlahovic..

07 giugno 2019 00:09

Primavera, Fiorentina-roma 2-2. Vlahovic doppietta salva i viola. Il tabellino

01 maggio 2019 19:08

Lakti: "Coppa Italia vinta è un premio per società e tifosi. Presto esordiro' in A"

24 aprile 2019 22:15

Bigica: "Lo stadio Filadelfia con tanti tifosi lo abbiamo già visto. Sarà uno stimolo in più per noi…"

11 aprile 2019 12:44

Viareggio Cup, Fiorentina-Torino 4-2. Viola ai quarti grazie a Longo e Montiel!

19 marzo 2019 23:15

Vince 3-0 la Primavera al Viareggio. Primo posto conquistato. Martedì sfida al Torino agli ottavi..

16 marzo 2019 23:06

Vince la Primavera alla Viareggio Cup, 2-0 sul Perugia. Il tabellino del match

14 marzo 2019 23:15

Primavera, la Fiorentina schianta l'Empoli 3-1 e vola al secondo posto in solitaria. Il tabellino

09 marzo 2019 19:45

Meli: "Voglio vincere lo scudetto coi Primavera. Vlahovic e Montiel di un'altra categoria.."

14 febbraio 2019 21:14

Primavera. Domani alle 14,30 negli ottavi di Coppa Italia match con la Spal. Niente diretta streaming..

18 dicembre 2018 22:02

Primavera sconfitta 3-2 con la Juve. Crollo dopo il doppio vantaggio. Bigica: " Noi poco concreti". La classifica

08 dicembre 2018 22:48

Primavera che colpo! I viola vincono a Roma 1-2, volando al secondo posto. Tabellino e marcatori

23 novembre 2018 17:57

Bigica: "Ti innamori di Montiel guardandolo giocare. Come Ozil? Si. Sottil e Vlahovic..."

17 novembre 2018 12:13

Bigica: "Sconfitta eccessiva, il Cagliari ha fatto due tiri in porta e un gol. Montiel..."

10 novembre 2018 14:45

Doppio Montiel e la Fiorentina vola. Secondo successo consecutivo per i ragazzi di Bigica

27 ottobre 2018 16:32

Primavera, domani arriva l'Inter. Bigica: "Ho tanti ragazzi nuovi, la difesa deve crescere"

19 ottobre 2018 18:09

Primavera formazioni ufficiali, Bigica in avanti lancia Bocchio con Montiel..

06 ottobre 2018 10:40

La nuova primavera viola, tutti stranieri, problemi di comunicazione per Bigica nello spogliatoio

12 settembre 2018 13:24

Primavera, rivoluzione per Bigica. Ora si punta a un trofeo..

25 luglio 2018 10:01

Anche Emiliano Bigica sul campo nel ritiro di Moena

14 luglio 2018 10:28

Ancora Salica: "Non parliamo della vicenda Milan. Complimenti alla primavera e Bigica"

10 giugno 2018 21:52

Bigica: “L’assenza di Diakhate ci ha condizionato, grazie alla società siamo stati competitivi”

10 giugno 2018 01:22

Probabile formazione Fiorentina Primavera: Maganjic out, gioca Meli. Davanti Gori e Sottil

09 giugno 2018 10:43

Il Corriere Fiorentino celebra la Primavera di Bigica: a un passo dallo scudetto

06 giugno 2018 12:54

Bigica: “Quando vinci soffrendo così da tanta carica a me ed ai ragazzi”

05 giugno 2018 20:05

PAGELLE VIOLA. SOTTIL INFERMABILE, BOMBER GORI. MALE MAGANJIC, INSUPERABILE CEROFOLINI

05 giugno 2018 19:32

Bigica: "Non sono contento, poco cattivi. Quattro ragazzi monitorati per la prima squadra da Corvino"

26 maggio 2018 17:57

UFFICIALE: Bigica allenerà la primavera anche nella prossima stagione

24 maggio 2018 19:17

Primavera, 3-2 al Sassuolo e quarto posto: ora il Torino per i play off scudetto

19 maggio 2018 17:50

Bigica: "Andiamo a giocarci la finale, noi miglior difesa. Contro l'Inter siamo in svantaggio...

27 marzo 2018 09:27

Corvino lancia Bigica: "Vuole vincere, ha conservato il senso di appartenenza di quando era calciatore viola"

25 marzo 2018 15:01

Bigica: "Gara emozionante, ringrazio i ragazzi. Partita ai limiti della regolarità"

21 marzo 2018 18:24

Fiorentina sorteggio molto fortunato al torneo di Viareggio per la squadra di Bigica

12 febbraio 2018 11:45

Bigica dopo l'1-1 col Milan: "Punto meritato, non vedevo l'ora di rigiocarci contro. Loro hanno sudato..."

16 dicembre 2017 19:54

Bigica: "Ringrazio la società per la fiducia. Primavera? Stiamo crescendo mentalmente"

12 dicembre 2017 20:11

Bigica: "Dobbiamo migliorare sul piano mentale, quest'anno ci saranno anche le retrocessioni..."

04 dicembre 2017 11:38

Bigica: "Sette minuti di pura follia. Sono giovani, ma si rendano conto della maglia che indossano"

02 dicembre 2017 17:44

Bigica: "0-4 col Milan? Sono sereno. Per fortuna ci rigiochiamo contro presto. Non ha funzionato nulla..."

29 novembre 2017 17:52

Primavera, disfatta totale in coppa Italia: 0-4 contro il Milan, ragazzi di Bigica mai in partita

29 novembre 2017 17:32

Bigica dopo il k.o con la Juve: ''Diamoci una regolata, ora meno prestazioni e più risultati. Smarrita la strada maestra...''

04 novembre 2017 16:03

Terza sconfitta consecutiva per la primavera della Fiorentina. Perde anche contro la Juventus. Hagi titolare

04 novembre 2017 15:59

Bigica: ''Vittoria importante anche grazie ad un grande Cerofolini. Dobbiamo arrivare almeno ai play off...''

13 ottobre 2017 16:28

Bigica: "La nuova riforma della primavera crea ragazzi più pronti. Con Pioli massima intesa, spesso ci affrontiamo in allenamento"

12 ottobre 2017 14:53

Bigica: ''Poco cattivi sotto porta, voglio creare mentalità. Valencic nuovo acquisto...''

29 settembre 2017 17:37

Bigica: "Emozionato e curioso, dai ragazzi mi aspetto intensità e voglia di migliorare. Sull'Atalanta..."

09 settembre 2017 15:09

Bigica: "Edmundo? Uno dei migliori, ma aveva un solo neurone. E quella cena da Pinchiorri..."

09 settembre 2017 11:10

Bigica: "Con Pioli confronto costante. Felice di essere tornato, siamo una squadra aggressiva e di qualità"

08 settembre 2017 14:45

Bigica: "Per me è un ritorno a casa, serve mentalità vincente perchè saranno 30 finali"

01 agosto 2017 13:27

Viste mediche a Careggi anche per...Bigica! E Betti torna in viola per preparare i portierini...

20 luglio 2017 11:43

La Fiorentina crede fortemente in Gabriele Gori, per lui pronto rinnovo di contratto fino al 2021

24 maggio 2017 00:24

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