Notizie Bigica Fiorentina

Bigica su Kean: "L'ho avuto con l'Under17 ed ero convinto che sarebbe venuto fuori. Ha trovato la sua dimensione"
17 dicembre 2024 18:19
Bigica: "Vlahovic aveva fame, alla Fiorentina mi chiamava per giocare in Primavera se non era in prima squadra"
05 ottobre 2024 13:26
È già finita l'avventura di Bigica in Serie A. Ballardini sarà il prossimo allenatore del Sassuolo
29 febbraio 2024 19:58
È finita la favola Sassuolo: tutti gli allenatori contattati rifiutano di andarci. Carnevali senza scelte
29 febbraio 2024 11:13
Bigica già in bilico a Sassuolo, spunta l'idea che porta a Gennaro Gattuso
28 febbraio 2024 22:31
La sconfitta contro l'Empoli è fatale per Dionisi, il Sassuolo lo esonera. Promosso Bigica dalla Primavera
25 febbraio 2024 19:09
Bigica rivela: "E' da tre anni che la Fiorentina segue Torreira. Lo aveva richiesto Iachini, andava tenuto"
24 maggio 2022 13:18
Amerini: "Bianco scartato da Torino e Juventus. Freniamo l'entusiasmo: i ritiri lasciano il tempo che trovano"
01 agosto 2021 09:18
Fiorini: "Mi voleva l' Empoli, scelsi la Fiorentina col cuore. Io come Gonzalo? Un onore"
02 luglio 2021 12:59
Esclusiva LV, Bigìca: "Fui molto vicino alla panchina della prima squadra. La mia Primavera più forte.."
02 settembre 2020 13:37
Commisso: "Grazie ragazzi. E’ stato bellissimo vedervi alzare la coppa"
26 agosto 2020 20:33
L'ex allenatore della Fiorentina Bigica, è il nuovo tecnico della Primavera del Sassuolo
04 agosto 2020 21:54
Di Marzio, Aquilani potrebbe essere il nuovo allenatore della Fiorentina Primavera
07 luglio 2020 09:34
Bigica: "La Fiorentina ha un progetto per me. Pulgar non è un regista. Sottil può aiutare in questo momento"
04 luglio 2020 22:11
Bigica: "Ecco perchè ho lasciato la primavera. Dopo Pioli vicino ad allenare la Fiorentina"
03 luglio 2020 14:42
Gilardino è a un passo, sarà lui il nuovo allenatore della primavera della Fiorentina
30 giugno 2020 21:04
Nazione, Da Aquilani a Donadel passando per Gilardino e Buso: il toto-nomi per la panchina della Fiorentina Primavera
17 maggio 2020 10:54
Koffi: "Ho preferito la Fiorentina al Liverpool. Ribery il mio idolo fin da bambino"
16 maggio 2020 18:38
ACF: Bigìca non allenerà la Primavera nel 20/21'. Risoluzione consensuale. Il comunicato
15 maggio 2020 17:57
Bigìca: "Oggi il calcio è in secondo piano. Raccolta fondi? Sento passione e assistenza.."
24 marzo 2020 12:14
Bigica: "Potevamo fare il terzo gol ma abbiamo disputato una grande partita. L'infortunio di N. Pierozzi..."
06 marzo 2020 18:57
Bigica: "Vlahovic è il nostro tifoso numero uno. Voleva venire ad aiutarci. Sapevo che sarebbe esploso in A"
20 febbraio 2020 00:14
Bigica: "Abbiamo meritato la finale. Vogliamo regalare a Commisso il primo trofeo in viola"
19 febbraio 2020 19:47
Commisso: "Che impresa raggiungere la finale in casa della Juventus. Complimenti a tutti"
19 febbraio 2020 18:35
Bigica: "Chi vince la semifinale? Direi 51% Juve e 49% noi. Raggiungere la finale sarebbe un grande regalo"
18 febbraio 2020 12:25
Bigica: "Finalmente i 3 punti. Spesso la prestazione non corrisponde al risultato"
14 dicembre 2019 16:57
Fiorentina-Atalanta Primavera termina 0-1. Bigica: "Rammaricati ma ottimo secondo tempo"
30 novembre 2019 18:17
Bigica: "Puniti dalla prodezza di un singolo. Lavoriamo in vista dell'Atalanta. Dalle Mura..."
23 novembre 2019 18:13
Vlahovic: "Voglio segnare goal vittoria, devo trovare continuità. CR7 il mio esempio di professionalità"
20 novembre 2019 19:48
Brancolini: "Buffon è il mio idolo. Mi trovo bene con Bigica. L'attaccamento alla maglia è inevitabile nella Fiorentina"
01 novembre 2019 14:30
Bigica: "Nel 1° tempo l'Atalanta ha dominato il gioco. Abbiamo dimostrato di tenere testa ad un club forte"
29 ottobre 2019 00:18
Bigica: "Finalmente possiamo giocarci un trofeo. L'Atalanta è fortissima ma questa è una partita secca, può succedere di tutto"
28 ottobre 2019 21:14
Bigica sulla finale di Supercoppa: "Sarà una sfida ricca di stimoli, dobbiamo tirar fuori i loro difetti"
28 ottobre 2019 13:55
Bigica: "Grande stimolo affrontare l'Atalanta. Dovremo mettere in mostra i loro difetti"
27 ottobre 2019 14:41
Bigica: "Siamo sempre a disposizione della prima squadra. Fa piacere vedere Barone e Pradè"
20 ottobre 2019 21:20
Bigica: "Nuovo centro sportivo, un posto fantastico dove lavorare in sinergia"
19 ottobre 2019 12:17
Bigica: "Approccio alla sfida sbagliato. Siamo rammaricati ma abbiamo ottenuto un punto importante"
05 ottobre 2019 22:29
Bigìca: "Oggi concesso troppo. Vedere Commisso ci dà stimoli. Duncan e Koffi.."
15 settembre 2019 23:14
Primavera, Fiorentina batte Bologna 6-3 all'esordio. Duncan e Koffi sugli scudi..
15 settembre 2019 22:42
Bigica: "Spero di portare 2-3 giovani ogni stagione in prima squadra. Duncan? È un ragazzo sveglio"
13 settembre 2019 20:33
Bigica: "Duncan si sta ambientando, ha numeri importanti. Può essere un valore aggiunto"
09 settembre 2019 22:32
Bigica: "Moena? Una bellissima esperienza. Vedere tanti giovani in prima squadra è una grande soddisfazione"
06 settembre 2019 12:12
ACF, i tecnici delle govanili viola per la stagione 2019/2020
30 luglio 2019 19:56
Fiorentina - Benevento 0-3. I viola tengono botta per 45'. Nella ripresa uno-due dei campani..
20 luglio 2019 23:48
FORMAZIONI UFFICIALI: FIORENTINA-BARI, TITOLARI MELI E GORI
17 luglio 2019 16:52
Moena, Fiorentina-Real Vicenza: 2-1 ha segno l'attaccante Gabriele Gori e Marco Marozzi
14 luglio 2019 17:50
Tuttomercatoweb, Bigica confermato c.t. della Primavera per la prossima stagione. Mentre il suo vice...
21 giugno 2019 20:23
Primavera, finisce ai quarti il sogno-scudetto. Pareggio 2-2 col Torino. Vlahovic..
07 giugno 2019 00:09
Primavera, Fiorentina-roma 2-2. Vlahovic doppietta salva i viola. Il tabellino
01 maggio 2019 19:08
Lakti: "Coppa Italia vinta è un premio per società e tifosi. Presto esordiro' in A"
24 aprile 2019 22:15
Bigica: "Lo stadio Filadelfia con tanti tifosi lo abbiamo già visto. Sarà uno stimolo in più per noi…"
11 aprile 2019 12:44
Viareggio Cup, Fiorentina-Torino 4-2. Viola ai quarti grazie a Longo e Montiel!
19 marzo 2019 23:15
Vince 3-0 la Primavera al Viareggio. Primo posto conquistato. Martedì sfida al Torino agli ottavi..
16 marzo 2019 23:06
Vince la Primavera alla Viareggio Cup, 2-0 sul Perugia. Il tabellino del match
14 marzo 2019 23:15
Primavera, la Fiorentina schianta l'Empoli 3-1 e vola al secondo posto in solitaria. Il tabellino
09 marzo 2019 19:45
Meli: "Voglio vincere lo scudetto coi Primavera. Vlahovic e Montiel di un'altra categoria.."
14 febbraio 2019 21:14
Primavera. Domani alle 14,30 negli ottavi di Coppa Italia match con la Spal. Niente diretta streaming..
18 dicembre 2018 22:02
Primavera sconfitta 3-2 con la Juve. Crollo dopo il doppio vantaggio. Bigica: " Noi poco concreti". La classifica
08 dicembre 2018 22:48
Primavera che colpo! I viola vincono a Roma 1-2, volando al secondo posto. Tabellino e marcatori
23 novembre 2018 17:57
Bigica: "Ti innamori di Montiel guardandolo giocare. Come Ozil? Si. Sottil e Vlahovic..."
17 novembre 2018 12:13
Bigica: "Sconfitta eccessiva, il Cagliari ha fatto due tiri in porta e un gol. Montiel..."
10 novembre 2018 14:45
Doppio Montiel e la Fiorentina vola. Secondo successo consecutivo per i ragazzi di Bigica
27 ottobre 2018 16:32
Primavera, domani arriva l'Inter. Bigica: "Ho tanti ragazzi nuovi, la difesa deve crescere"
19 ottobre 2018 18:09
Primavera formazioni ufficiali, Bigica in avanti lancia Bocchio con Montiel..
06 ottobre 2018 10:40
La nuova primavera viola, tutti stranieri, problemi di comunicazione per Bigica nello spogliatoio
12 settembre 2018 13:24
Primavera, rivoluzione per Bigica. Ora si punta a un trofeo..
25 luglio 2018 10:01
Anche Emiliano Bigica sul campo nel ritiro di Moena
14 luglio 2018 10:28
Ancora Salica: "Non parliamo della vicenda Milan. Complimenti alla primavera e Bigica"
10 giugno 2018 21:52
Bigica: “L’assenza di Diakhate ci ha condizionato, grazie alla società siamo stati competitivi”
10 giugno 2018 01:22
Probabile formazione Fiorentina Primavera: Maganjic out, gioca Meli. Davanti Gori e Sottil
09 giugno 2018 10:43
Il Corriere Fiorentino celebra la Primavera di Bigica: a un passo dallo scudetto
06 giugno 2018 12:54
Bigica: “Quando vinci soffrendo così da tanta carica a me ed ai ragazzi”
05 giugno 2018 20:05
PAGELLE VIOLA. SOTTIL INFERMABILE, BOMBER GORI. MALE MAGANJIC, INSUPERABILE CEROFOLINI
05 giugno 2018 19:32
Bigica: "Non sono contento, poco cattivi. Quattro ragazzi monitorati per la prima squadra da Corvino"
26 maggio 2018 17:57
UFFICIALE: Bigica allenerà la primavera anche nella prossima stagione
24 maggio 2018 19:17
Primavera, 3-2 al Sassuolo e quarto posto: ora il Torino per i play off scudetto
19 maggio 2018 17:50
Bigica: "Andiamo a giocarci la finale, noi miglior difesa. Contro l'Inter siamo in svantaggio...
27 marzo 2018 09:27
Corvino lancia Bigica: "Vuole vincere, ha conservato il senso di appartenenza di quando era calciatore viola"
25 marzo 2018 15:01
Bigica: "Gara emozionante, ringrazio i ragazzi. Partita ai limiti della regolarità"
21 marzo 2018 18:24
Fiorentina sorteggio molto fortunato al torneo di Viareggio per la squadra di Bigica
12 febbraio 2018 11:45
Bigica dopo l'1-1 col Milan: "Punto meritato, non vedevo l'ora di rigiocarci contro. Loro hanno sudato..."
16 dicembre 2017 19:54
Bigica: "Ringrazio la società per la fiducia. Primavera? Stiamo crescendo mentalmente"
12 dicembre 2017 20:11
Bigica: "Dobbiamo migliorare sul piano mentale, quest'anno ci saranno anche le retrocessioni..."
04 dicembre 2017 11:38
Bigica: "Sette minuti di pura follia. Sono giovani, ma si rendano conto della maglia che indossano"
02 dicembre 2017 17:44
Bigica: "0-4 col Milan? Sono sereno. Per fortuna ci rigiochiamo contro presto. Non ha funzionato nulla..."
29 novembre 2017 17:52
Primavera, disfatta totale in coppa Italia: 0-4 contro il Milan, ragazzi di Bigica mai in partita
29 novembre 2017 17:32
Bigica dopo il k.o con la Juve: ''Diamoci una regolata, ora meno prestazioni e più risultati. Smarrita la strada maestra...''
04 novembre 2017 16:03
Terza sconfitta consecutiva per la primavera della Fiorentina. Perde anche contro la Juventus. Hagi titolare
04 novembre 2017 15:59
Bigica: ''Vittoria importante anche grazie ad un grande Cerofolini. Dobbiamo arrivare almeno ai play off...''
13 ottobre 2017 16:28
Bigica: "La nuova riforma della primavera crea ragazzi più pronti. Con Pioli massima intesa, spesso ci affrontiamo in allenamento"
12 ottobre 2017 14:53
Bigica: ''Poco cattivi sotto porta, voglio creare mentalità. Valencic nuovo acquisto...''
29 settembre 2017 17:37
Bigica: "Emozionato e curioso, dai ragazzi mi aspetto intensità e voglia di migliorare. Sull'Atalanta..."
09 settembre 2017 15:09
Bigica: "Edmundo? Uno dei migliori, ma aveva un solo neurone. E quella cena da Pinchiorri..."
09 settembre 2017 11:10
Bigica: "Con Pioli confronto costante. Felice di essere tornato, siamo una squadra aggressiva e di qualità"
08 settembre 2017 14:45
Bigica: "Per me è un ritorno a casa, serve mentalità vincente perchè saranno 30 finali"
01 agosto 2017 13:27
Viste mediche a Careggi anche per...Bigica! E Betti torna in viola per preparare i portierini...
20 luglio 2017 11:43
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