Vince 3-0 la Primavera al Viareggio. Primo posto conquistato. Martedì sfida al Torino agli ottavi..

La Fiorentina batte il Westchester United per 3-0 archiviando la pratica già nel primo tempo e così vola agli ottavi di finale della Viareggio Cup. I ragazzi di Bigica, si sono aggiudicati il loro gir...

La Fiorentina batte il Westchester United per 3-0 archiviando la pratica già nel primo tempo e così vola agli ottavi di finale della Viareggio Cup. I ragazzi di Bigica, si sono aggiudicati il loro girone col punteggio di 7 punti, frutto di un pareggio e due vittorie. Non c'è partita infatti al "Necchi" di Forte dei Marmi tra le due squadre. Viola in bantaggio già al 23' con un gran pallonetto di Montiel, prima del raddoppio di Pierozzi Niccolò sugli sviluppi di un colpo di testa di Ponsi finito sul palo al 37' e della doppietta personale di Montiel su rigore al 40'. Gara in cassaforte già al giro di boa del match.Nella ripresa Bigica fa ruotare la squadra ma il copione non cambia ed è sempre la Fiorentina a dominare pur non inquadrando mai lo specchio della porta. Solo una traversa colpita da Nannelli, tante altre occasioni vanno sprecate di poco.

Nel seguito della giornata sono stati resi noti inoltre, orari e località in cui avranno luogo le partite valide per gli ottavi di finale del torneo di Viareggio. Tutte le sfide si disputeranno martedì 19: la Fiorentina affronterà il Torino ad Altopascio, in provincia di Lucca, alle ore 19:30.

Ecco i tabellini del match di oggi:

FIORENTINA: Chiorra; Pierozzi E., Cipolletti, Gillekens, Ponsi; Lakti, Gorgos, Pierozzi N.; Nannelli, Bocchio, Montiel. A disp.: Ansaldi, Ferrarini, Antzoulas, Koffi, Gelli, Dutu, Kukovec, Longo, Hanuljak, Fiorini, Simonti, Simic, Maganjic. All.: Emiliano Bigica

WESTCHESTER UNITED: Meija; Tobon Rua, Valencia, Hernandez, Dawson; Cruzata, Harper, Battaglia, Saint-Germain; Durling-Jones, Carrillo. A disp.: Galarza, Grande, Heber, Iamas, Julien, Moquillaza, Oseguera, Prata. All.: Antonio Corrado

RETI:

MONTIEL 27' E 45', PIEROZZI N.40'

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