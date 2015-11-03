Notizie Viareggio Cup Fiorentina

Angeloni: "Galloppa è pronto per il salto. La Viareggio Cup la dedichiamo al Presidente e alla famiglia"
29 marzo 2026 18:09
Ferrari esalta i giovani viola: "Viareggio Cup frutto di lavoro e visione. Merito della famiglia Commisso”
25 marzo 2026 20:45
La Fiorentina U18 è in finale di Viareggio Cup: One Touch battuto 2-0, lunedì la sfida contro il Rijeka
21 marzo 2026 18:30
Fiorentina U18 vince 5-3 e vola ai quarti della Viareggio Cup: sarà derby toscano contro la Pistoiese
17 marzo 2026 18:34
Terza vittoria di fila per la Fiorentina alla Viareggio Cup, 1-0 ai nigeriani del One Touch e ottavi ipotecati
13 marzo 2026 21:25
Esordio vincente per la Fiorentina nella Viareggio Cup, l'under18 dilaga segnando 5 gol alla Vis Pesaro
09 marzo 2026 20:31
Viareggio Cup in memoria di Rocco Commisso: La Fiorentina sfiderà il Viareggio e due squadre nigeriane
02 marzo 2026 13:21
Viareggio Cup, Fiorentina eliminata dal Mavlon, 3-2 per i nigeriani nei minuti di recupero
20 febbraio 2024 20:23
Viareggio Cup, ottavi di finale, la Fiorentina affronterà il Mavlon martedì pomeriggio al Viola Park
17 febbraio 2024 19:53
Viareggio Cup, Fiorentina sconfitta per 6-4 dai nigeriani del Beyond Limits, secondo posto nel girone
16 febbraio 2024 17:33
Viareggio Cup, Fiorentina batte la Carrarese 3-0 e vola a punteggio pieno nel girone 2
14 febbraio 2024 17:57
Viareggio Cup, esordio vincente per la Fiorentina di Papalato contro la Stella Rossa
12 febbraio 2024 22:25
Viareggio Cup, la Fiorentina pesca Carrarese, Stella Rossa e i nigeriani dei Beyond Limits
23 gennaio 2024 13:14
TMW, la Viareggio Cup è stata sospesa e rinviata a data da destinarsi
06 marzo 2020 13:22
Sorteggi Viareggio Cup, Fiorentina nel gruppo 6 con Genoa, Atromitos e Westchester. Le date
18 febbraio 2020 14:13
Viareggio Cup, la finale Genoa-Bologna sarà disputata mercoledì a la Spezia
25 marzo 2019 22:10
Viareggio Cup, Fiorentina-Torino 4-2. Viola ai quarti grazie a Longo e Montiel!
19 marzo 2019 23:15
Vince 3-0 la Primavera al Viareggio. Primo posto conquistato. Martedì sfida al Torino agli ottavi..
16 marzo 2019 23:06
Vince la Primavera alla Viareggio Cup, 2-0 sul Perugia. Il tabellino del match
14 marzo 2019 23:15
La Nazione racconta la finale del Viareggio, con tre notizie positive...
29 marzo 2018 10:01
Sasso al giocatore dell'Empoli, ira azzurra: "Mai più al Viareggio. Si è giocato a Firenze praticamente..."
22 marzo 2018 00:58
Bigica: "Troppi gol subiti mi infastidiscono, DIakhatè in grande crescita."
15 marzo 2018 19:13
Fiorentina sorteggio molto fortunato al torneo di Viareggio per la squadra di Bigica
12 febbraio 2018 11:45
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