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Notizie Viareggio Cup Fiorentina

Angeloni: "Galloppa è pronto per il salto. La Viareggio Cup la dedichiamo al Presidente e alla famiglia"

29 marzo 2026 18:09

Ferrari esalta i giovani viola: "Viareggio Cup frutto di lavoro e visione. Merito della famiglia Commisso”

25 marzo 2026 20:45

La Fiorentina U18 è in finale di Viareggio Cup: One Touch battuto 2-0, lunedì la sfida contro il Rijeka

21 marzo 2026 18:30

Fiorentina U18 vince 5-3 e vola ai quarti della Viareggio Cup: sarà derby toscano contro la Pistoiese

17 marzo 2026 18:34

Terza vittoria di fila per la Fiorentina alla Viareggio Cup, 1-0 ai nigeriani del One Touch e ottavi ipotecati

13 marzo 2026 21:25

Esordio vincente per la Fiorentina nella Viareggio Cup, l'under18 dilaga segnando 5 gol alla Vis Pesaro

09 marzo 2026 20:31

Viareggio Cup in memoria di Rocco Commisso: La Fiorentina sfiderà il Viareggio e due squadre nigeriane

02 marzo 2026 13:21

Viareggio Cup, Fiorentina eliminata dal Mavlon, 3-2 per i nigeriani nei minuti di recupero

20 febbraio 2024 20:23

Viareggio Cup, ottavi di finale, la Fiorentina affronterà il Mavlon martedì pomeriggio al Viola Park

17 febbraio 2024 19:53

Viareggio Cup, Fiorentina sconfitta per 6-4 dai nigeriani del Beyond Limits, secondo posto nel girone

16 febbraio 2024 17:33

Viareggio Cup, Fiorentina batte la Carrarese 3-0 e vola a punteggio pieno nel girone 2

14 febbraio 2024 17:57

Viareggio Cup, esordio vincente per la Fiorentina di Papalato contro la Stella Rossa

12 febbraio 2024 22:25

Viareggio Cup, la Fiorentina pesca Carrarese, Stella Rossa e i nigeriani dei Beyond Limits

23 gennaio 2024 13:14

TMW, la Viareggio Cup è stata sospesa e rinviata a data da destinarsi

06 marzo 2020 13:22

Sorteggi Viareggio Cup, Fiorentina nel gruppo 6 con Genoa, Atromitos e Westchester. Le date

18 febbraio 2020 14:13

Viareggio Cup, la finale Genoa-Bologna sarà disputata mercoledì a la Spezia

25 marzo 2019 22:10

Viareggio Cup, Fiorentina-Torino 4-2. Viola ai quarti grazie a Longo e Montiel!

19 marzo 2019 23:15

Vince 3-0 la Primavera al Viareggio. Primo posto conquistato. Martedì sfida al Torino agli ottavi..

16 marzo 2019 23:06

Vince la Primavera alla Viareggio Cup, 2-0 sul Perugia. Il tabellino del match

14 marzo 2019 23:15

La Nazione racconta la finale del Viareggio, con tre notizie positive...

29 marzo 2018 10:01

Sasso al giocatore dell'Empoli, ira azzurra: "Mai più al Viareggio. Si è giocato a Firenze praticamente..."

22 marzo 2018 00:58

Bigica: "Troppi gol subiti mi infastidiscono, DIakhatè in grande crescita."

15 marzo 2018 19:13

Fiorentina sorteggio molto fortunato al torneo di Viareggio per la squadra di Bigica

12 febbraio 2018 11:45

Viareggio Cup, Fiorentina presente per la 70esima edizione. Per il momento 12 italiane e 9 straniere

15 dicembre 2017 16:22

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