Ferrari esalta i giovani viola: “Viareggio Cup frutto di lavoro e visione. Merito della famiglia Commisso”

Il direttore generale della Fiorentina Ferrari ha celebrato con un lungo messaggio su LinkedIn il trionfo viola al Torneo di Viareggio, vinto dopo ben 34 anni.

“La vittoria della Viareggio Cup, a distanza di 34 anni, è un grande traguardo. Questo successo dell’Under 18 Viola premia un gruppo straordinario, unito e ricco di talento, e valorizza il lavoro quotidiano delle persone che operano con dedizione nel nostro settore giovanile”.

Ferrari ha poi sottolineato anche il ruolo della proprietà: “È anche la conferma concreta della visione della famiglia Commisso, che ha deciso di investire con convinzione sui giovani e sulle strutture, come dimostra il Viola Park: un ambiente pensato per far crescere prima le persone e poi i calciatori”.

Infine, un augurio ai protagonisti: “A questi ragazzi auguro che questo trofeo sia soltanto l’inizio di un percorso importante. Andiamo avanti così, con determinazione, impegno e passione. Complimenti a tutti!”.