25 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 20:45

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Ferrari esalta i giovani viola: “Viareggio Cup frutto di lavoro e visione. Merito della famiglia Commisso”

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Ferrari esalta i giovani viola: “Viareggio Cup frutto di lavoro e visione. Merito della famiglia Commisso”

Redazione

25 Marzo · 20:45

Aggiornamento: 25 Marzo 2026 · 20:45

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Il direttore generale della Fiorentina Ferrari ha celebrato con un lungo messaggio su LinkedIn il trionfo viola al Torneo di Viareggio, vinto dopo ben 34 anni.
“La vittoria della Viareggio Cup, a distanza di 34 anni, è un grande traguardo. Questo successo dell’Under 18 Viola premia un gruppo straordinario, unito e ricco di talento, e valorizza il lavoro quotidiano delle persone che operano con dedizione nel nostro settore giovanile”.
Ferrari ha poi sottolineato anche il ruolo della proprietà: “È anche la conferma concreta della visione della famiglia Commisso, che ha deciso di investire con convinzione sui giovani e sulle strutture, come dimostra il Viola Park: un ambiente pensato per far crescere prima le persone e poi i calciatori”.

Infine, un augurio ai protagonisti: “A questi ragazzi auguro che questo trofeo sia soltanto l’inizio di un percorso importante. Andiamo avanti così, con determinazione, impegno e passione. Complimenti a tutti!”.

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