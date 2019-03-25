Viareggio Cup, la finale Genoa-Bologna sarà disputata mercoledì a la Spezia
Il Genoa ha raggiunto la finale della Viareggio Cup vincendo in rimonta con Parma per 3-2.Mercoledì alle 15.00 allo stadio Picchio della Spezia sfideranno il Bologna, che ha sconfitto il Club Brugge d...
A cura di Redazione Labaroviola
25 marzo 2019 22:10
Il Genoa ha raggiunto la finale della Viareggio Cup vincendo in rimonta con Parma per 3-2.
Mercoledì alle 15.00 allo stadio Picchio della Spezia sfideranno il Bologna, che ha sconfitto il Club Brugge del Belgio 6-5 dopo i calci di rigore.
Fonte: Skysport.it