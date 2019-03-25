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Viareggio Cup, la finale Genoa-Bologna sarà disputata mercoledì a la Spezia

Il Genoa ha raggiunto la finale della Viareggio Cup vincendo in rimonta con Parma per 3-2.Mercoledì alle 15.00 allo stadio Picchio della Spezia sfideranno il Bologna, che ha sconfitto il Club Brugge d...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 marzo 2019 22:10
Viareggio Cup, la finale Genoa-Bologna sarà disputata mercoledì a la Spezia -
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Il Genoa ha raggiunto la finale della Viareggio Cup vincendo in rimonta con Parma per 3-2.
Mercoledì alle 15.00 allo stadio Picchio della Spezia sfideranno il Bologna, che ha sconfitto il Club Brugge del Belgio 6-5 dopo i calci di rigore.

Fonte: Skysport.it

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