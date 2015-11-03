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Notizie Finale Fiorentina

Mandragora sulla finale di Atene: "Daremo la vita. Sarebbe la ciliegina sulla torta per noi e per Firenze"

22 maggio 2024 11:44

In Grecia è caos biglietti per la finale di Conference. La Federazione ha sottratto 1500 posti ai tifosi biancorossi

21 maggio 2024 15:42

Biglietti in vendita per la finale di Conference ad Atene, solo 9.000 tagliandi per ciascuna finalista

09 aprile 2024 18:27

Pradè: "Abbiamo tutte le caratteristiche per vincere la Conference. Stasera abbiamo perso per due episodi"

25 maggio 2023 00:09

Presidente ATF: "Il nostro obiettivo è quello di riempire tutti i posti destinati ai tifosi della Fiorentina, 25 mila"

29 aprile 2023 11:38

La Rai ha deciso di non far fare ad Adani la telecronaca della finale Argentina-Francia

15 dicembre 2022 12:57

Primavera, in vendita i tagliandi per la finale di andata di Coppa Italia…

01 aprile 2019 10:49

Viareggio Cup, la finale Genoa-Bologna sarà disputata mercoledì a la Spezia

25 marzo 2019 22:10

ACF Women, il Brescia affonda la Fiorentina per 4-1. La supercoppa va alle lombarde

23 settembre 2017 19:12

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