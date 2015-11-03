Notizie Finale Fiorentina

Mandragora sulla finale di Atene: "Daremo la vita. Sarebbe la ciliegina sulla torta per noi e per Firenze"
22 maggio 2024 11:44
In Grecia è caos biglietti per la finale di Conference. La Federazione ha sottratto 1500 posti ai tifosi biancorossi
21 maggio 2024 15:42
Biglietti in vendita per la finale di Conference ad Atene, solo 9.000 tagliandi per ciascuna finalista
09 aprile 2024 18:27
Pradè: "Abbiamo tutte le caratteristiche per vincere la Conference. Stasera abbiamo perso per due episodi"
25 maggio 2023 00:09
Presidente ATF: "Il nostro obiettivo è quello di riempire tutti i posti destinati ai tifosi della Fiorentina, 25 mila"
29 aprile 2023 11:38
La Rai ha deciso di non far fare ad Adani la telecronaca della finale Argentina-Francia
15 dicembre 2022 12:57
Primavera, in vendita i tagliandi per la finale di andata di Coppa Italia…
01 aprile 2019 10:49
Viareggio Cup, la finale Genoa-Bologna sarà disputata mercoledì a la Spezia
25 marzo 2019 22:10
ACF Women, il Brescia affonda la Fiorentina per 4-1. La supercoppa va alle lombarde
23 settembre 2017 19:12
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