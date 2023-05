Pradè: “Abbiamo tutte le caratteristiche per vincere la Conference. Stasera abbiamo perso per due episodi”

Daniele Pradè ha parlato ai microfoni di Mediaset per commentare la sconfitta contro l’Inter. Queste le sue parole:

“Resta la grande delusione del risultato, anche se abbiamo fatto un’ottima prestazione, dobbiamo fare i complimenti ai ragazzi. Abbiamo tutte le caratteristiche per vincere la Conference, abbiamo perso per due episodi, davanti avevamo una squadra di campioni. La nostra partita l’abbiamo fatta, adesso dobbiamo rimettere la testa apposto perché i giocatori staranno male come noi. Abbiamo la convinzione di poter far bene, dobbiamo ripartire dalla buona prestazione fatta”

ITALIANO: “ABBIAMO ROVINATO CIÒ CHE AVEVAMO COSTRUITO NEI PRIMI MINUTI, SIAMO MOLTO DISPIACIUTI”