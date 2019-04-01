Primavera, in vendita i tagliandi per la finale di andata di Coppa Italia…
Già in vendita i biglietti per la finale di andata della Coppa Italia Primavera tra la Fiorentina e il Torino del prossimo 5 aprile alle 19.00 allo stadio Artemio Franchi.Fonte: Violachannel
A cura di Redazione Labaroviola
01 aprile 2019 10:49
Già in vendita i biglietti per la finale di andata della Coppa Italia Primavera tra la Fiorentina e il Torino del prossimo 5 aprile alle 19.00 allo stadio Artemio Franchi.
Fonte: Violachannel