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Primavera, in vendita i tagliandi per la finale di andata di Coppa Italia…

Già in vendita i biglietti per la finale di andata della Coppa Italia Primavera tra la Fiorentina e il Torino del prossimo 5 aprile alle 19.00 allo stadio Artemio Franchi.Fonte: Violachannel

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 aprile 2019 10:49
Primavera, in vendita i tagliandi per la finale di andata di Coppa Italia… -
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Già in vendita i biglietti per la finale di andata della Coppa Italia Primavera tra la Fiorentina e il Torino del prossimo 5 aprile alle 19.00 allo stadio Artemio Franchi.

Fonte: Violachannel

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