La Rai ha deciso di non far fare ad Adani la telecronaca della finale Argentina-Francia

Lele Adani è stato di gran lunga il miglior commento tecnico di questo mondiale in Qatar, ma non commenterà la finale

Argentina e Francia si affronteranno domenica al Lusail Stadium nella finalissima del Mondiale in Qatar. Da una parte Messi e dall'altra Mbappé, per una fantastica sfida che sarà vista in tutto il mondo. In Italia la partita sarà visibile in diretta televisiva sulla Rai, che ha scelto la coppia che farà la telecronaca della finale tra argentini e francesi.

La tv di Stato ha dovuto scegliere tra il duo formato da Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro e la coppia composta da Stefano Bizzotto e Lele Adani, bersagliato sui social per la sua particolare simpatia nei confronti di Messi e compagni.

Bizzotto e Adani, tranne la gara di esordio contro l'Arabia Saudita, hanno commentato tutte le altre partite dell'Argentina. Rimedio e Di Gennaro invece sono i telecronisti ufficiali della nazionale italiana di Mancini e probabilmente per questo motivo la Rai ha deciso di sceglierli per la telecronaca della finale del Mondiale.

Bizzotto-Adani sarà la coppia di telecronisti di Croazia-Marocco in programma sabato 17 dicembre alle 16 mentre Rimedio e Di Gennario racconteranno la partitissima tra Argentina e Francia in programma domenica 18 dicembre alle 16. Lo riporta Tuttosport

AMRABAT PARLA DELLA FIORENTINA

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