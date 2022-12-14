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Amrabat: "Un onore l'interesse dei top club, ma sono della Fiorentina e rispetto la mia squadra"

Durante l'intervista rilasciata ai microfoni di Marca, Sofyan Amrabat ha così parlato dell'interesse dei grandi club nei suoi confronti: "È un grande onore essere associati a questi tipi di club. In q...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 dicembre 2022 17:09
Amrabat: "Un onore l'interesse dei top club, ma sono della Fiorentina e rispetto la mia squadra" - Firenze, stadio A.Franchi, 03.09.2022, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 03.09.2022, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 22.10.2022, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Durante l'intervista rilasciata ai microfoni di Marca, Sofyan Amrabat ha così parlato dell'interesse dei grandi club nei suoi confronti: "È un grande onore essere associati a questi tipi di club. In questo momento sto giocando nella Fiorentina Ho molto rispetto per il mio club, è una grande squadra. Ho un ottimo allenatore e un ottimo rapporto con il presidente Rocco Commisso, che mi ha portato alla Fiorentina, e anche con Joe Barone e Daniele Pradè. Ho molto rispetto per loro e per il club". E sul Cholo Simeone: "Ho un grande allenatore anche alla Fiorentina. Non mi piace parlare degli altri. Ma sì, mi piace lo stile di gioco del Cholo. Ha vinto molto e ho molto rispetto per lui. I giocatori della sua squadra sono fisicamente forti e aggressivi. Mi piace giocare così".

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