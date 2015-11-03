Notizie Mondiali Fiorentina

Mondiali: Se l'Iran decidesse di rinunciare sarà la FIFA a decidere. Ipotesi ripescaggio per l'Italia.
08 aprile 2026 22:02
Clamoroso: Italia pronta al ripescaggio mondiale, l’Iran può aprire le porte agli Azzurri
02 aprile 2026 22:13
Italia, arbitra Turpin contro la Bosnia: ritorna il fischietto del KO con la Macedonia del 2022
29 marzo 2026 20:04
(VIDEO) L'Italia esulta al passaggio della Bosnia. Sui social la rabbia dei bosniaci: "Ne terremo di conto"
27 marzo 2026 11:42
Sentite Mancini: "Lasciare l'Italia scelta sbagliata, sogno di alzare la coppa del mondo"
26 novembre 2024 23:39
Buffon mette in guardia la Nazionale: "Mondiali 2026 è il minimo sindacale per l'Italia"
01 luglio 2024 00:07
Retroscena Bobo Tv sulla Rai, era registrata. Avevano versione anche in caso di vittoria della Francia
19 dicembre 2022 08:32
Un marziano in Qatar, Messi fa doppietta, il giocatore più forte fa l'Argentina campione del mondo
18 dicembre 2022 19:16
Il mondiale ha cambiato i valori dei giocatori di serie A, Amrabat ha sopraffatto Milinkovic Savic
15 dicembre 2022 15:52
La Rai ha deciso di non far fare ad Adani la telecronaca della finale Argentina-Francia
15 dicembre 2022 12:57
Il Mondiale arricchisce la Fiorentina: in arrivo premio da 940mila euro, Amrabat in cima alla classifica
13 dicembre 2022 09:39
Gazzetta esalta Amrabat: “Il Casemiro alla Fiorentina. C’è molto Italiano in lui. Pronto per una big”
12 dicembre 2022 08:21
Messi come Batistuta, raggiunto il bomber della Fiorentina per gol segnati ai mondiali. Ma più partite
09 dicembre 2022 23:16
Zazzaroni attacca Adani: "Se lo conosci lo eviti, la televisione e il consenso hanno fatto male"
07 dicembre 2022 15:20
I giornali esaltano Amrabat, le sue pagelle: "Dalla Fiorentina con furore. Il Casemiro di Regragui"
07 dicembre 2022 12:25
Batistuta scatenato con i tifosi dopo la vittoria dell'Argentina in Qatar, salta e canta fuori lo stadio
03 dicembre 2022 23:35
Infantino sempre presente ad ogni partita, se si gioca allo stesso orario prende l'elicottero all'intervallo
03 dicembre 2022 20:39
Serbia fuori dal mondiale, flop di Jovic: in campo solo 20 minuti. Milenkovic, tanti errori di reparto
02 dicembre 2022 22:06
Paola Ferrari furiosa attacca la RAI: "Mi hanno fatto fuori dai mondiali senza un valido motivo"
01 dicembre 2022 00:11
Maxi recuperi ai Mondiali? Collina spiega: "Le persone vogliono vedere più calcio"
30 novembre 2022 23:44
Pari deludente della Serbia, avanti 3-1 si fa rimontare dal Camerun. Flop Vlahovic, ancora in panchina
28 novembre 2022 12:59
Giocatori dell'Iran cantano l'inno nazionale. Sono stati obbligati dal regime, a rischio le loro famiglie
25 novembre 2022 13:53
Il Mondiale sulla Rai è un flop, da Sebino Nela al "Circolo" nel post partita, il prodotto è scadente
23 novembre 2022 22:05
Il Giappone manda all'inferno la Germania, vince in rimonta per 1-2. Il racconto dell'impresa
23 novembre 2022 16:25
La Fifa ha oscurato il grande gesto della Germania, mano davanti la bocca contro la censura della protesta
23 novembre 2022 15:01
L'Argentina senza Gonzalez è un disastro, figuraccia alla prima ai Mondiali con la modesta Arabia Saudita
22 novembre 2022 12:59
Infantino e l'Emiro del Qatar sulla fascia per LGBT: "No, al massimo ci scrivete No Discrimination"
21 novembre 2022 13:53
Burdisso volerà in Qatar per il Mondiale: sotto osservazione i giocatori della Fiorentina ma non solo
20 novembre 2022 09:09
Notizia tremenda per la Francia, Benzema si è fatto male e salta i mondiali. Torna a casa
19 novembre 2022 23:46
Italia in campo nel giorno dell'inizio dei mondiali. Per la Rai è più importante Ballando con le Stelle
19 novembre 2022 18:38
Marea di tifosi inglesi al mondiali, ma sono indiani pagati dal Qatar per far sembrare affollato l'evento
17 novembre 2022 19:10
La Polonia non andrà a giocare in Russia, Lewandowski: "Non possiamo far finta di niente"
26 febbraio 2022 12:13
Jonshon candida l'Inghilterra ad ospitare l'Europeo con il pubblico, grazie all'efficiente piano vaccinale
02 marzo 2021 14:16
Antognoni: "Voglio ricordare Paolo Rossi con il suo sorriso e con la sua battuta pronta da toscano vero"
10 dicembre 2020 11:46
Pepe: "Orgoglioso di essere juventino. Mi voleva la Fiorentina invece qui ho vinto 4 scudetti"
28 aprile 2020 15:33
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19 giugno 2019 13:02
Germania eliminata dai Mondiali? La colpa è della Play Station
07 luglio 2018 18:29
Infantino gela l'Italia: "Impossibile che venga ripescata. E' una tragedia che non sia ai mondiali, ma..."
19 dicembre 2017 16:32
Ecco i gironi sorteggiati per il mondiale in Russia. Sorridono Francia e Germania, male Spagna e Argentina
01 dicembre 2017 17:02
Gravina: "Tavecchio si dimetta, abbiamo tutti delle responsabilità. Elezioni soluzione migliore"
19 novembre 2017 12:55
Gravina: "Ventura da esonerare immediatamente, serve rivoluzionare come dopo calciopoli"
15 novembre 2017 18:25
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