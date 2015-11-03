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Notizie Mondiali Fiorentina

Mondiali: Se l'Iran decidesse di rinunciare sarà la FIFA a decidere. Ipotesi ripescaggio per l'Italia.

08 aprile 2026 22:02

Clamoroso: Italia pronta al ripescaggio mondiale, l’Iran può aprire le porte agli Azzurri

02 aprile 2026 22:13

Italia, arbitra Turpin contro la Bosnia: ritorna il fischietto del KO con la Macedonia del 2022

29 marzo 2026 20:04

(VIDEO) L'Italia esulta al passaggio della Bosnia. Sui social la rabbia dei bosniaci: "Ne terremo di conto"

27 marzo 2026 11:42

Sentite Mancini: "Lasciare l'Italia scelta sbagliata, sogno di alzare la coppa del mondo"

26 novembre 2024 23:39

Buffon mette in guardia la Nazionale: "Mondiali 2026 è il minimo sindacale per l'Italia"

01 luglio 2024 00:07

Retroscena Bobo Tv sulla Rai, era registrata. Avevano versione anche in caso di vittoria della Francia

19 dicembre 2022 08:32

Un marziano in Qatar, Messi fa doppietta, il giocatore più forte fa l'Argentina campione del mondo

18 dicembre 2022 19:16

Il mondiale ha cambiato i valori dei giocatori di serie A, Amrabat ha sopraffatto Milinkovic Savic

15 dicembre 2022 15:52

La Rai ha deciso di non far fare ad Adani la telecronaca della finale Argentina-Francia

15 dicembre 2022 12:57

Il Mondiale arricchisce la Fiorentina: in arrivo premio da 940mila euro, Amrabat in cima alla classifica

13 dicembre 2022 09:39

Gazzetta esalta Amrabat: “Il Casemiro alla Fiorentina. C’è molto Italiano in lui. Pronto per una big”

12 dicembre 2022 08:21

Messi come Batistuta, raggiunto il bomber della Fiorentina per gol segnati ai mondiali. Ma più partite

09 dicembre 2022 23:16

Zazzaroni attacca Adani: "Se lo conosci lo eviti, la televisione e il consenso hanno fatto male"

07 dicembre 2022 15:20

I giornali esaltano Amrabat, le sue pagelle: "Dalla Fiorentina con furore. Il Casemiro di Regragui"

07 dicembre 2022 12:25

Batistuta scatenato con i tifosi dopo la vittoria dell'Argentina in Qatar, salta e canta fuori lo stadio

03 dicembre 2022 23:35

Infantino sempre presente ad ogni partita, se si gioca allo stesso orario prende l'elicottero all'intervallo

03 dicembre 2022 20:39

Serbia fuori dal mondiale, flop di Jovic: in campo solo 20 minuti. Milenkovic, tanti errori di reparto

02 dicembre 2022 22:06

Paola Ferrari furiosa attacca la RAI: "Mi hanno fatto fuori dai mondiali senza un valido motivo"

01 dicembre 2022 00:11

Maxi recuperi ai Mondiali? Collina spiega: "Le persone vogliono vedere più calcio"

30 novembre 2022 23:44

Pari deludente della Serbia, avanti 3-1 si fa rimontare dal Camerun. Flop Vlahovic, ancora in panchina

28 novembre 2022 12:59

Giocatori dell'Iran cantano l'inno nazionale. Sono stati obbligati dal regime, a rischio le loro famiglie

25 novembre 2022 13:53

Il Mondiale sulla Rai è un flop, da Sebino Nela al "Circolo" nel post partita, il prodotto è scadente

23 novembre 2022 22:05

Il Giappone manda all'inferno la Germania, vince in rimonta per 1-2. Il racconto dell'impresa

23 novembre 2022 16:25

La Fifa ha oscurato il grande gesto della Germania, mano davanti la bocca contro la censura della protesta

23 novembre 2022 15:01

L'Argentina senza Gonzalez è un disastro, figuraccia alla prima ai Mondiali con la modesta Arabia Saudita

22 novembre 2022 12:59

Infantino e l'Emiro del Qatar sulla fascia per LGBT: "No, al massimo ci scrivete No Discrimination"

21 novembre 2022 13:53

Burdisso volerà in Qatar per il Mondiale: sotto osservazione i giocatori della Fiorentina ma non solo 

20 novembre 2022 09:09

Notizia tremenda per la Francia, Benzema si è fatto male e salta i mondiali. Torna a casa

19 novembre 2022 23:46

Italia in campo nel giorno dell'inizio dei mondiali. Per la Rai è più importante Ballando con le Stelle

19 novembre 2022 18:38

Marea di tifosi inglesi al mondiali, ma sono indiani pagati dal Qatar per far sembrare affollato l'evento

17 novembre 2022 19:10

La Polonia non andrà a giocare in Russia, Lewandowski: "Non possiamo far finta di niente"

26 febbraio 2022 12:13

Jonshon candida l'Inghilterra ad ospitare l'Europeo con il pubblico, grazie all'efficiente piano vaccinale

02 marzo 2021 14:16

Antognoni: "Voglio ricordare Paolo Rossi con il suo sorriso e con la sua battuta pronta da toscano vero"

10 dicembre 2020 11:46

Pepe: "Orgoglioso di essere juventino. Mi voleva la Fiorentina invece qui ho vinto 4 scudetti"

28 aprile 2020 15:33

Boom Mondiali, FIGC e Governo al lavoro per rendere le donne delle professioniste

19 giugno 2019 13:02

Germania eliminata dai Mondiali? La colpa è della Play Station

07 luglio 2018 18:29

Infantino gela l'Italia: "Impossibile che venga ripescata. E' una tragedia che non sia ai mondiali, ma..."

19 dicembre 2017 16:32

Ecco i gironi sorteggiati per il mondiale in Russia. Sorridono Francia e Germania, male Spagna e Argentina

01 dicembre 2017 17:02

Gravina: "Tavecchio si dimetta, abbiamo tutti delle responsabilità. Elezioni soluzione migliore"

19 novembre 2017 12:55

Gravina: "Ventura da esonerare immediatamente, serve rivoluzionare come dopo calciopoli"

15 novembre 2017 18:25

Pioli: ''Fa male pensare ad un mondiale senza Italia, ma da questa disfatta può essere rilanciato il sistema''

14 novembre 2017 17:05

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