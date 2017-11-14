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Pioli: ''Fa male pensare ad un mondiale senza Italia, ma da questa disfatta può essere rilanciato il sistema''

“Fa male pensare a un Mondiale senza l’Italia, ma in altri Paesi disfatte di questa portata sono diventate occasioni per rilanciare un intero sistema. Mi auguro possa avvenire lo stesso anche da noi”....

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 novembre 2017 17:05
Pioli: ''Fa male pensare ad un mondiale senza Italia, ma da questa disfatta può essere rilanciato il sistema'' - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pioli
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“Fa male pensare a un Mondiale senza l’Italia, ma in altri Paesi disfatte di questa portata sono diventate occasioni per rilanciare un intero sistema. Mi auguro possa avvenire lo stesso anche da noi”. Parole di Stefano Pioli all’Ansa, dopo la mancata qualificazione degli azzurri ai Mondiali di Russia 2018. “E’ sicuramente un colpo durissimo per tutto il movimento del calcio italiano – ha proseguito l’allenatore della Fiorentina – ma, come detto, l’auspicio a questo punto è rimboccarsi le maniche e adoperarsi tutto al suo rilancio”.

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